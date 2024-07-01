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Эксперт заявил о блефе Макрона при проведении парламентских выборов во Франции

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Фото: REUTERS/Yara Nardi
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Количество депутатов от коалиции президента Франции Эммануэля Макрона в парламенте сократится в радикальных пропорциях после выборов в Национальную ассамблею, однако это может быть частью стратегии лидера страны. Об этом 1 июля бывший генерал французской армии Доминик Делавард заявил в беседе с «Известиями».

«У [Макрона] было 245 депутатов, которые его поддержали. Наверное, теперь их останется около 60. Таким образом, он потеряет три четверти своих депутатов», — заявил Делавард.

Спикер предположил, что при слабой электоральной поддержке французский лидер уверен в своем сокрушительном поражении на предстоящих президентских выборах, в связи с чем принял решение поставить у законодательной власти один из двух противостоящих ему лагерей, чтобы продемонстрировать неспособность обновленного состава парламента выполнять свои прямые обязанности. Делавард также допустил, что Макрон отъявленно блефует.

«Электоральная поддержка Макрона, продемонстрированная на выборах, сегодня составляет 7,3% от зарегистрированных избирателей. Это означает, что за него не голосовали [почти] 93% французов», — отметил эксперт.

Делавард не исключил, что президент Франции не лукавил, когда говорил о риске возникновения гражданской войны в стране.

«На данный момент мы находимся в предгражданской войне — настолько население раздроблено. Наша власть сегодня держится за счет компромиссов, которые могли быть сделаны тем или иным членом правительства. Думаю, власть безоговорочно выполняет все приказы Вашингтона: настолько они контрпродуктивны для нашей республики. Мое самое заветное желание — вернуть суверенитет Франции», — подчеркнул собеседник.

Парламентские выборы во Франции 2024: даты, кандидаты и партии, прогноз и последствия
Первый тур внеочередных выборов состоится 30 июня

Накануне во Франции состоялся первый тур выборов в Национальную ассамблею. Согласно итогам голосования, лидирует правая партия Марин Ле Пен «Национальное объединение». «Новый народный фронт» занимает второе место с 29,1%. На третьем месте расположилась коалиция президента Франции Эммануэля Макрона, которая получила 21,5% голосов. После объявления предварительных итогов по стране пронеслась волна масштабных протестов.

Ранее, 25 июня, Макрон предупредил об угрозе начала гражданской войны во Франции. По его мнению, нынешняя политика разделяет людей и может спровоцировать гражданскую войну. Макрон призвал партии избегать крайностей.

9 июня президент Франции заявил о роспуске Национальной ассамблеи и о проведении досрочных выборов. Макрон подчеркнул, что стране необходимо ясное парламентское большинство, чтобы «действовать в спокойствии и согласии». Как сообщил телеканал BFMTV, французский лидер признал тяжелое поражение президентской партии «Ренессанс» на выборах в Европарламент (ЕП), в ходе которых она набрала в два раза меньше голосов (15,4%), чем оппозиционная правая партия «Национальное объединение», за которую проголосовало 32% избирателей.

Позднее, 11 июня, агентство Bloomberg сообщило, что решение Макрона распустить нижнюю палату парламента и провести перевыборы вызвало недовольство и хаос среди его окружения — в частности, в его партии «Ренессанс». Как отмечалось, Макрон решил инициировать парламентское голосование, чтобы вернуть себе политическую инициативу после того, как его партия потерпела полное поражение от крайне правого «Национального объединения» Марин Ле Пен на европейских выборах.

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