Меланшон призвал Макрона признать поражение на парламентских выборах во Франции
Лидирующая по предварительным итогам выборов во втором туре досрочных парламентских выборов во Франции коалиция левых сил «Новый народный фронт» выразила готовность сформировать правительство, призвав вместе с тем президента страны Эммануэля Макрона признать поражение. Об этом заявил глава входящей в коалицию левой партии «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон несмотря на то, что итоги голосования еще не были подведены.
«Президент [Франции Эммануэль Макрон] имеет право и обязанность призвать «Новый народный фронт» к формированию правительства», — заявил Меланшон по итогам выборов в эфире телеканала BFMTV.
Он также подчеркнул, что Макрон должен «признать поражение и не пытаться игнорировать результаты выборов».
В этот день во Франции проходит второй тур досрочных парламентских выборов. Голосование продлилось до 18:00 по местному времени (19:00 мск), в крупных городах избирательные участки закроются в 20:00. Сообщалось, что явка избирателей во втором туре во Франции уже стала самой высокой за 43 года, составив 26,63%.
В первом туре выборов в национальную ассамблею Франции одержали победу правая партия «Национальное объединение» и ее союзные силы. Коалиция левых «Новый народный фронт» заняла второе место, а коалиция президента страны Эммануэля Макрона — третье. При этом ни одна из политических сил не набрала необходимого большинства, поэтому был назначен второй тур.
Уже после объявления предварительных итогов первого тура по стране пронеслась волна масштабных протестов.
Ранее, 9 июня, Макрон заявил о роспуске национального собрания и проведении досрочных выборов. Поводом для такого шага стал проигрыш партии французского президента «Возрождение» на выборах в Европейский парламент.