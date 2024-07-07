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Меланшон призвал Макрона признать поражение на парламентских выборах во Франции

Меланшон: «Новый народный фронт» должен сформировать правительство Франции
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Фото: REUTERS/File Photo/Aurelien Morissard
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Лидирующая по предварительным итогам выборов во втором туре досрочных парламентских выборов во Франции коалиция левых сил «Новый народный фронт» выразила готовность сформировать правительство, призвав вместе с тем президента страны Эммануэля Макрона признать поражение. Об этом заявил глава входящей в коалицию левой партии «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон несмотря на то, что итоги голосования еще не были подведены.

«Президент [Франции Эммануэль Макрон] имеет право и обязанность призвать «Новый народный фронт» к формированию правительства», — заявил Меланшон по итогам выборов в эфире телеканала BFMTV.

Он также подчеркнул, что Макрон должен «признать поражение и не пытаться игнорировать результаты выборов».

В этот день во Франции проходит второй тур досрочных парламентских выборов. Голосование продлилось до 18:00 по местному времени (19:00 мск), в крупных городах избирательные участки закроются в 20:00. Сообщалось, что явка избирателей во втором туре во Франции уже стала самой высокой за 43 года, составив 26,63%.

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В первом туре выборов в национальную ассамблею Франции одержали победу правая партия «Национальное объединение» и ее союзные силы. Коалиция левых «Новый народный фронт» заняла второе место, а коалиция президента страны Эммануэля Макрона — третье. При этом ни одна из политических сил не набрала необходимого большинства, поэтому был назначен второй тур.

Уже после объявления предварительных итогов первого тура по стране пронеслась волна масштабных протестов.

Ранее, 9 июня, Макрон заявил о роспуске национального собрания и проведении досрочных выборов. Поводом для такого шага стал проигрыш партии французского президента «Возрождение» на выборах в Европейский парламент.

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