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Явка во втором туре выборов в парламент Франции побила рекорд 43-летней давности

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Фото: REUTERS/Yara Nardi
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Явка избирателей по состоянию на 12:00 местного времени (13:00 мск) во втором туре досрочных выборов во Франции уже стала самой высокой за 43 года, составив 26,63%. Об этом сообщил 7 июля со ссылкой на МВД республики телеканал BFMTV.

Более высокий показатель явки в ходе выборов в парламент отмечался в 1981 году, когда на избирательные участки по состоянию на полдень пришли 28,3% французов, уточняется в сообщение.

Сознательнее других оказались жители департаментов Буш-дю-Рон (34,59%), Коррез (33,88%) и Канталь (33,48%). В центральном департаменте Сен-Сен-Дени отмечена самая низкая явка голосующих — 12,77%.

В 12:00 30 июня, когда состоялся первый тур голосования, явка составила 25,9%. По итогам первого тура, который прошел в воскресенье 30 июня, в голосовании приняли участие 66,71% избирателей.

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Избирательные участки открылись в европейской части страны в 8:00 по местному времени (9:00 мск). Голосование продлится до 18:00 или 20:00 (в крупных городах). На заморских территориях Франции голосование стартовало накануне и уже близится к завершению.

В первом туре выборов в национальную ассамблею Франции одержали победу правая партия «Национальное объединение» и ее союзные силы. Коалиция левых «Новый народный фронт» заняла второе место, а коалиция президента страны Эммануэля Макрона — третье. При этом ни одна из политических сил не набрала необходимого большинства, поэтому был назначен второй тур.

Уже после объявления предварительных итогов первого тура по стране пронеслась волна масштабных протестов, для разгона участников демонстраций полиция применяла слезоточивый газ. Позже глава МВД Франции Жеральд Дарманен пообещал, что в день проведения второго тура для охраны порядка мобилизуют 30 тыс. полицейских.

Ранее, 9 июня, Макрон заявил о роспуске национального собрания и проведении досрочных выборов. Поводом для такого шага стал успех «Национального объединения» на выборах в Европейский парламент: партия Ле Пен опередила все другие политические силы Франции и получила 30 мест из 81 возможного в законодательном органе ЕС. Партия Макрона «Возрождение» заняла второе место с 14 мандатами.

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