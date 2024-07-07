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Во Франции проходит голосование во втором туре парламентских выборов

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Фото: REUTERS/Christian Hartmann
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Второй тур досрочных парламентских выборов стартовал во Франции утром в воскресенье, 7 июля, сообщает газета Le Figaro.

Избирательные участки открылись в европейской части страны в 8:00 по местному времени (9:00 мск). Голосование продлится до 18:00 или 20:00 (в крупных городах). В заморских территориях Франции голосование стартовало накануне и уже близится к завершению.

По оценке издания, явка во втором туре будет сопоставима с рекордными итогами первого, где проголосовало 66,7% избирателей.

В голосовании уже принял участие премьер-министр Франции Габриэль Атталь. Он опустил свой бюллетень без комментариев.

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30 июня состоялся первый тур выборов в Национальную ассамблею Франции. На нем правая партия «Национальное объединение» и ее союзные силы одержали победу. Коалиция левых «Новый народный фронт» заняла второе место, а коалиция президента страны Эммануэля Макрона — третье. При этом ни одна из политических сил не набрала необходимого большинства, поэтому был назначен второй тур.

Уже после объявления предварительных итогов первого тура по стране пронеслась волна масштабных протестов, для разгона участников демонстраций полиция применяла слезоточивый газ. Позже глава МВД Франции Жеральд Дарманен пообещал, что в день проведения второго тура для охраны порядка мобилизуют 30 тыс. полицейских.

Ранее, 9 июня, Макрон заявил о роспуске Национального собрания и проведении досрочных выборов. Поводом для такого шага стал успех «Национального объединения» на выборах в Европейский парламент — партия Ле Пен опередила все другие политические силы Франции и получила 30 мест из 81 возможного в законодательном органе ЕС. Партия Макрона «Возрождение» заняла второе место с 14 мандатами.

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