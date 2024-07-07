Макрон призвал к осторожности в анализе результатов парламентских выборов

Предварительные результаты выборов в парламент Франции не являются показательными, а к их анализу нужно подходить с осторожностью. Об этом 7 июля сообщила газета Le Monde со ссылкой на Елисейский дворец.

«Глава государства призывает к «осторожности» перед лицом результатов, которые все еще могут измениться вечером. Он также хочет дождаться, пока национальная ассамблея соберется, прежде чем назначить нового главу правительства, еще не зная, собирается ли Габриэль Атталь предложить ему свою отставку», — говорится в публикации.

Газета также уточнила, что Макрон пока не знает, планирует ли премьер-министр Франции Габриэль Атталь подать в отставку. Только после того, как все данные будут ясны, президент примет необходимые решения, уточнили в издании.

Кроме того, отмечается, что Макрон на данном этапе «рассчитывает посетить саммит НАТО в Вашингтоне». Он может вылететь из Парижа в среду, 10 июля.

Во Франции 7 июля проходил второй тур досрочных парламентских выборов. Голосование продлилось до 18:00 по местному времени (19:00 мск), в крупных городах избирательные участки закрылись в 20:00. Сообщалось, что явка избирателей во втором туре во Франции уже стала самой высокой за 43 года, составив 26,63%.

Ранее в этот день глава входящей в коалицию левой партии «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон призвал Макрона признать поражение на парламентских выборах и распорядиться о формировании нового правительства.

В первом туре выборов в национальную ассамблею Франции одержали победу правая партия «Национальное объединение» и ее союзные силы. Коалиция левых «Новый народный фронт» заняла второе место, а коалиция президента страны Эммануэля Макрона — третье. При этом ни одна из политических сил не набрала необходимого большинства, поэтому был назначен второй тур.

Уже после объявления предварительных итогов первого тура по стране пронеслась волна масштабных протестов.

Макрон заявил о роспуске национального собрания и проведении досрочных выборов 9 июня. Поводом для такого шага стал проигрыш партии французского президента «Возрождение» на выборах в Европейский парламент.