Саммит НАТО в Вашингтоне: как пройдет заседание, вступит ли Украина в альянс
С 9 по 11 июля в Вашингтоне пройдет саммит НАТО, на котором 32 союзника отметят 75-летие Североатлантического альянса. Ожидается, что встреча пройдет в напряженной атмосфере как по причине провальных дебатов Джо Байдена, так и на фоне усиливающегося раскола по Украине. В Кремле пообещали внимательно следить за ходом встречи. Подробнее о том, чего в целом ожидать от саммита и каковы шансы Зеленского получить долгожданное приглашение в альянс, — в материале «Известий».
Неожиданные гости: кто примет участие на саммите в НАТО в Вашингтоне 2024
Саммит НАТО, который стартует в Вашингтоне 9 июля, посвящен 75-летней годовщине альянса. Планировалось, что главной целью мероприятия будет возможность продемонстрировать важность блока на мировой арене. Однако в реальности к юбилейному саммиту альянс подошел с чередой нерешенных вопросов.
Добавили напряжения прошедшие накануне дебаты действующего президента Джо Байдена и экс-президента Дональда Трампа, которые Байден провалил. Так, ведущие американские СМИ накануне саммита подвергли сомнению способность лидера демократов продолжить борьбу за президентское кресло и сохранить доминирующее положение США на геополитической арене. А The Wall Street Journal отметила, что встреча станет «решающей проверкой» Байдена на пригодность.
Еще одна тема в западной прессе — растущий раскол по украинскому вопросу, фактически поставивший альянс на краю пропасти. Лидеры стран НАТО всё больше отдаляются друг от друга из-за разницы в предпочтениях как по вопросу военной поддержки Киева, так и по вопросу вступления Украины в блок.
Среди гостей саммита в этот раз ожидаются как главы стран-участниц альянса, так и представители государств, не входящих в НАТО. В частности, приедет остающийся на посту главы Украины Владимир Зеленский, а также представители Грузии, Армении, Азербайджана, Молдавии, Австралии, Японии, Новой Зеландии и Южной Кореи.
Уходящий с поста генсек НАТО Йенс Столтенберг объявил, что основной темой заседаний будет военная поддержка Украины, которая «должна одержать победу в конфликте с Россией». Планируется, что на встрече лидеры стран должны будут одобрить субстантивный пакет для Украины, в который войдет помощь по безопасности, финансовая составляющая и предоставление систем ПВО.
Известно, что в ходе встречи участники проведут две рабочие сессии. На первой речь пойдет о боеготовности альянса на случай возможной угрозы. Темой второй встречи станет Китай, поскольку усиление влияния этой азиатской страны особенно беспокоит США. Помимо двух заседаний, в рамках форума пройдет множество других смежных мероприятий, включая двусторонние встречи между политиками. Так, американский лидер Джо Байден планирует провести несколько конференций с несколькими президентами других стран, в том числе с Зеленским.
Военный эксперт Александр Михайлов в беседе с «Известиями» подчеркнул, что саммит НАТО в Вашингтоне станет последней крупной площадкой для Зеленского, срок полномочий которого истек 20 мая. Политолог добавил, что саммит НАТО в Вашингтоне — очередное сотрясание воздуха и ничего нового на нем сказано не будет.
Смена руководства: что ждет НАТО при новом генсеке
Саммит НАТО в июле станет последним для действующего генсека альянса Йенса Столтенберга. 1 октября 2024 года на смену ему придет экс-премьер Нидерландов Марк Рютте, которого уже утвердили постпреды стран НАТО на заседании в штаб-квартире в Брюсселе.
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в штаб-квартире Североатлантического союза в Брюсселе, 17 апреля 2024 года
По словам доцента женевской школы дипломатии и международных отношений Жиля-Эммануэля Жаке, Марк Рютте столкнется со множеством вызовов. Так, ему предстоит добиваться единства в блоке, пока ряд его членов (Венгрия, Словакия и Турция) отстаивают свои собственные интересы, проводят более автономную внешнюю политику и отказываются следовать за НАТО по пути эскалации конфликта на Украине.
Напомним, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал политику НАТО противоречащей основным ценностям альянса. Он также отказался участвовать в координации военной помощи Киеву, добившись исключения своей страны из этого проекта.
Раздробленность НАТО может усугубить возможное избрание на пост президента США Дональда Трампа, который нередко скептически высказывается о несправедливом партнерстве с европейскими членами союза.
«Избрание Дональда Трампа в США также может стать проблемой для НАТО. Ведь аналогичная ситуация была в его предыдущий президентский срок. Кроме того, страны альянса сталкиваются с проблемой пополнения запасов оружия и боеприпасов, которые уже израсходованы в значительной степени для помощи Киеву», — считает эксперт.
Несмотря на подобный резонанс, Столтенберг неоднократно заявлял, что в случае, если союзники сталкиваются с выбором между выполнением стандартов НАТО и поддержкой Украины, то они должны выбирать помощь Украине, планируя при этом восстановление своих запасов в перспективе.
В тоже время в НАТО и ЕС обращают внимание на нехватку производственных мощностей для восполнения запасов оружия и боеприпасов, а также указывают на резкий скачок цен после начала острой фазы конфликта. Согласно материалу американской газеты The New York Times, в ходе саммита альянс объявит о создании в Германии штаб-квартиры для координации помощи Киеву.
Саммит НАТО 9-11 июля: вступит ли Украина в альянс
Перед каждым саммитом НАТО поднимает один и тот же вопрос: членство Украины в альянсе. Так, 3 июля Зеленский в интервью для Bloomberg сообщил, что страна хотела бы «увидеть что-то похожее на приглашение». В то же время утративший легитимность лидер Украины признает невозможность этого на текущем заседании.
В вопросе о том, насколько вероятно приглашение Украины в НАТО на саммите, высказался президент Польши Анджей Дуда на заседании Совета национальной безопасности, который прошел 8 июля. Он заявил, что сейчас страны не едины о членстве Украины в альянсе. Процесс обсуждения должен продолжаться. Позиция НАТО будет изложена в итоговом коммюнике.
Президент Польши Анджей Дуда встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, 8 июля 2024 года
В проекте декларации по саммиту НАТО процесс вступления Украины в альянс описан как «необратимый». «Белый дом поддерживает использование этого слова («необратимый». — Ред.) в итоговой декларации, если в документе также подтверждается, что работа Украины над демократическими реформами должна продолжаться», — поделился неназванный американский чиновник с телеканалом CNN.
По его словам, ожидается, что окончательная версия проекта будет содержать именно это слово, поскольку формулировка является «важным сигналом для Киева и Москвы».
Сколько средств получит Украина
Вместо того, чтобы предоставлять Украине гарантии на вступление в альянс, альянс может принять решение о создании новой структуры для помощи Киеву (NSATU). Она «объединит возможности» союзников Киева, предоставляющих украинцам средства ПВО, боеприпасы, истребители и разные виды оружий. NSATU будет работать параллельно с Контактной группой по вопросам и находится под контролем США. Сам Зеленский объявил о том, что на саммите будет заключено «сильное соглашение» по усилению украинских ПВО.
Согласно данным агентства Reuters, в 2025 году Украина может получить минимум 40 млрд евро военной помощи от НАТО. Однако есть нюанс: изначально Столтенберг настаивал на том, чтобы сделать данную сумму для членов союза фиксированной. Однако страны отказались брать на себя подобные долгосрочные обязательства.
Напомним, что изначально целью было то, чтобы каждый союзник в течение десятилетия тратил 2% от валового внутреннего продукта (ВВП) на оборону. В 2023 году на саммите в Вильнюсе было решено сделать 2% нижним пределом расходов, а не потолком.