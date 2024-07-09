Саммит НАТО в Вашингтоне: как пройдет заседание, вступит ли Украина в альянс

С 9 по 11 июля в Вашингтоне пройдет саммит НАТО, на котором 32 союзника отметят 75-летие Североатлантического альянса. Ожидается, что встреча пройдет в напряженной атмосфере как по причине провальных дебатов Джо Байдена, так и на фоне усиливающегося раскола по Украине. В Кремле пообещали внимательно следить за ходом встречи. Подробнее о том, чего в целом ожидать от саммита и каковы шансы Зеленского получить долгожданное приглашение в альянс, — в материале «Известий».

Неожиданные гости: кто примет участие на саммите в НАТО в Вашингтоне 2024

Саммит НАТО, который стартует в Вашингтоне 9 июля, посвящен 75-летней годовщине альянса. Планировалось, что главной целью мероприятия будет возможность продемонстрировать важность блока на мировой арене. Однако в реальности к юбилейному саммиту альянс подошел с чередой нерешенных вопросов.

Фото: REUTERS/Yves Herman

Добавили напряжения прошедшие накануне дебаты действующего президента Джо Байдена и экс-президента Дональда Трампа, которые Байден провалил. Так, ведущие американские СМИ накануне саммита подвергли сомнению способность лидера демократов продолжить борьбу за президентское кресло и сохранить доминирующее положение США на геополитической арене. А The Wall Street Journal отметила, что встреча станет «решающей проверкой» Байдена на пригодность.

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Еще одна тема в западной прессе — растущий раскол по украинскому вопросу, фактически поставивший альянс на краю пропасти. Лидеры стран НАТО всё больше отдаляются друг от друга из-за разницы в предпочтениях как по вопросу военной поддержки Киева, так и по вопросу вступления Украины в блок.

Среди гостей саммита в этот раз ожидаются как главы стран-участниц альянса, так и представители государств, не входящих в НАТО. В частности, приедет остающийся на посту главы Украины Владимир Зеленский, а также представители Грузии, Армении, Азербайджана, Молдавии, Австралии, Японии, Новой Зеландии и Южной Кореи.

Уходящий с поста генсек НАТО Йенс Столтенберг объявил, что основной темой заседаний будет военная поддержка Украины, которая «должна одержать победу в конфликте с Россией». Планируется, что на встрече лидеры стран должны будут одобрить субстантивный пакет для Украины, в который войдет помощь по безопасности, финансовая составляющая и предоставление систем ПВО.

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Известно, что в ходе встречи участники проведут две рабочие сессии. На первой речь пойдет о боеготовности альянса на случай возможной угрозы. Темой второй встречи станет Китай, поскольку усиление влияния этой азиатской страны особенно беспокоит США. Помимо двух заседаний, в рамках форума пройдет множество других смежных мероприятий, включая двусторонние встречи между политиками. Так, американский лидер Джо Байден планирует провести несколько конференций с несколькими президентами других стран, в том числе с Зеленским.

Военный эксперт Александр Михайлов в беседе с «Известиями» подчеркнул, что саммит НАТО в Вашингтоне станет последней крупной площадкой для Зеленского, срок полномочий которого истек 20 мая. Политолог добавил, что саммит НАТО в Вашингтоне — очередное сотрясание воздуха и ничего нового на нем сказано не будет.

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Смена руководства: что ждет НАТО при новом генсеке

Саммит НАТО в июле станет последним для действующего генсека альянса Йенса Столтенберга. 1 октября 2024 года на смену ему придет экс-премьер Нидерландов Марк Рютте, которого уже утвердили постпреды стран НАТО на заседании в штаб-квартире в Брюсселе.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в штаб-квартире Североатлантического союза в Брюсселе, 17 апреля 2024 года Фото: REUTERS/Yves Herman

По словам доцента женевской школы дипломатии и международных отношений Жиля-Эммануэля Жаке, Марк Рютте столкнется со множеством вызовов. Так, ему предстоит добиваться единства в блоке, пока ряд его членов (Венгрия, Словакия и Турция) отстаивают свои собственные интересы, проводят более автономную внешнюю политику и отказываются следовать за НАТО по пути эскалации конфликта на Украине.

Напомним, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал политику НАТО противоречащей основным ценностям альянса. Он также отказался участвовать в координации военной помощи Киеву, добившись исключения своей страны из этого проекта.

Раздробленность НАТО может усугубить возможное избрание на пост президента США Дональда Трампа, который нередко скептически высказывается о несправедливом партнерстве с европейскими членами союза.

«Избрание Дональда Трампа в США также может стать проблемой для НАТО. Ведь аналогичная ситуация была в его предыдущий президентский срок. Кроме того, страны альянса сталкиваются с проблемой пополнения запасов оружия и боеприпасов, которые уже израсходованы в значительной степени для помощи Киеву», — считает эксперт.

Несмотря на подобный резонанс, Столтенберг неоднократно заявлял, что в случае, если союзники сталкиваются с выбором между выполнением стандартов НАТО и поддержкой Украины, то они должны выбирать помощь Украине, планируя при этом восстановление своих запасов в перспективе.

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В тоже время в НАТО и ЕС обращают внимание на нехватку производственных мощностей для восполнения запасов оружия и боеприпасов, а также указывают на резкий скачок цен после начала острой фазы конфликта. Согласно материалу американской газеты The New York Times, в ходе саммита альянс объявит о создании в Германии штаб-квартиры для координации помощи Киеву.

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Саммит НАТО 9-11 июля: вступит ли Украина в альянс

Перед каждым саммитом НАТО поднимает один и тот же вопрос: членство Украины в альянсе. Так, 3 июля Зеленский в интервью для Bloomberg сообщил, что страна хотела бы «увидеть что-то похожее на приглашение». В то же время утративший легитимность лидер Украины признает невозможность этого на текущем заседании.

В вопросе о том, насколько вероятно приглашение Украины в НАТО на саммите, высказался президент Польши Анджей Дуда на заседании Совета национальной безопасности, который прошел 8 июля. Он заявил, что сейчас страны не едины о членстве Украины в альянсе. Процесс обсуждения должен продолжаться. Позиция НАТО будет изложена в итоговом коммюнике.

Президент Польши Анджей Дуда встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, 8 июля 2024 года Фото: REUTERS/Lukasz Glowala

В проекте декларации по саммиту НАТО процесс вступления Украины в альянс описан как «необратимый». «Белый дом поддерживает использование этого слова («необратимый». — Ред.) в итоговой декларации, если в документе также подтверждается, что работа Украины над демократическими реформами должна продолжаться», — поделился неназванный американский чиновник с телеканалом CNN.

По его словам, ожидается, что окончательная версия проекта будет содержать именно это слово, поскольку формулировка является «важным сигналом для Киева и Москвы».

Сколько средств получит Украина

Вместо того, чтобы предоставлять Украине гарантии на вступление в альянс, альянс может принять решение о создании новой структуры для помощи Киеву (NSATU). Она «объединит возможности» союзников Киева, предоставляющих украинцам средства ПВО, боеприпасы, истребители и разные виды оружий. NSATU будет работать параллельно с Контактной группой по вопросам и находится под контролем США. Сам Зеленский объявил о том, что на саммите будет заключено «сильное соглашение» по усилению украинских ПВО.

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Согласно данным агентства Reuters, в 2025 году Украина может получить минимум 40 млрд евро военной помощи от НАТО. Однако есть нюанс: изначально Столтенберг настаивал на том, чтобы сделать данную сумму для членов союза фиксированной. Однако страны отказались брать на себя подобные долгосрочные обязательства.