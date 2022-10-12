Деньгами и оружием: кто и как помогает Украине
Во вторник, 11 октября, Украина получила первую из четырех немецких систем ПВО IRIS‑T. Также в страну прибыли четыре американских РСЗО HIMARS. Страны Запада с начала года активно перевооружают Украину самой современной техникой. К октябрю суммарная помощь Киеву достигла €93 млрд. Из них более $52 млрд и основные вооружения предоставили США. Кто и чем помогал Украине, разбирались «Известия».
Помощь от 40 стран
За семь месяцев спецоперации по защите Донбасса западные страны выделили €93 млрд на помощь Украине. Эта сумма учитывает как военную, так и финансовую помощь, а также затраты на поддержку беженцев.
Согласно данным проекта Кильского института мировой экономики, к 3 октября общая поддержка от США достигла более $50 млрд, Европа предоставила €29 млрд, а остальные страны мира — еще около €12 млрд в основном за счет гуманитарной помощи.
Согласно подсчетам Стокгольмского международного института исследований проблем мира, эта сумма больше, чем оборонные затраты Германии, Индии и России в 2021 году и в 15 раз больше, чем потратила на вооружение сама Украина.
Любопытный факт: больше всего сравнительно с размерами своих экономик в Украину вкладывались Латвия, Эстония и Польша — до 0,9% ВВП. Несмотря на незаметную долю в общем бюджете, для Прибалтики суммы оказались существенными. США в этом списке лидируют с большим отрывом, на втором месте находится Великобритания.
Всего Украине помогли уже 40 стран — включая Индию и Китай, которые предоставили несколько пакетов гуманитарной помощи.
Поставки оружия
После начала СВО о поставках Украине вооружения и снаряжения заявили США, Великобритания, Канада и ряд европейских стран. В основном речь шла о противотанковом вооружении, системах ПВО, беспилотниках, переносных ЗРК, оружии и боеприпасах, а также о шлемах, бронежилетах и приборах ночного видения.
Если поначалу Запад передавал Украине в основном устаревшее вооружение, то к осени его запасы значительно сократились. Теперь Украина получает оружие из свежих арсеналов, и часть позиций у западных стран также почти исчерпана.
Военная поддержка Киева, по данным того же Кильского института мировой экономики, обошлась мировому сообществу в €41 млрд. Кроме того, до 5 тыс. украинских военнослужащих летом 2022 года прошли обучение в Великобритании в рамках программы Interflex, а в рядах украинской армии, по словам президента Украины Владимира Зеленского, оказалось не меньше 16 тыс. наемников.
Согласно мартовским данным Минобороны России, на момент начала спецоперации ВС Украины насчитывали 260,2 тыс. человек. На вооружении страны находилось 2416 танков и других бронированных машин, 1509 орудий полевой артиллерии и минометов, 535 систем залпового огня, 152 самолета, 149 вертолетов и 36 беспилотников «Байрактар ТБ2». Противовоздушную оборону обеспечивали 180 комплексов ПВО С-300 и «Бук М1», также на балансе находилось до 300 РЛС различного назначения. При этом в первый месяц спецоперации Украина потеряла половину танков, треть полевой артиллерии и практически все «Байрактары».
Однако в сводке Минобороны от 11 октября фигурируют уже другие данные. За семь месяцев российские военные уничтожили на Украине 5639 танков, 3465 орудий артиллерии, 868 систем залпового огня, 318 самолетов, 160 вертолетов и 2195 беспилотников. Откуда появилось «лишнее» вооружение?
По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, только за первые полтора месяца 2022 года Украина приняла до 50 военно-транспортных самолетов с оружием и средствами защиты. Накачивание Киева оружием продолжалось весной и летом.
Сводную статистику по поставкам вооружений Киев, разумеется, не публикует, но часть информации в открытом доступе все-таки есть. Так, в отчете Госдепа США от 4 октября приводится список из 50 пунктов — всего, что Киев получил от Вашингтона с февраля или получит в ближайшее время. Среди прочего, это:
- 1,4 тыс. ЗРК Stinger;
- 8,5 тыс. противотанковых систем Javelin и 32 тыс. других систем;
- 700 БПЛА Switchblade;
- 10,2 тыс. автоматов и пистолетов;
- около 63,8 млн патронов для стрелкового оружия;
- 18 патрульных катеров;
- 15 вертолетов;
- 75 тыс. комплектов бронежилетов и шлемов, а также тысячи приборов ночного видения и лазеров и снаряжение для холодной погоды;
- 8 систем ПВО NASAMS (еще не переданы);
- 70 радаров различного назначения, доступ к спутниковым снимкам.
ВВС США с ящиками противотанковых систем Javelin и других систем
Кроме того, по утверждениям Госдепа, остальные страны передали Украине:
- 10 реактивных систем залпового огня большой дальности (РСЗО);
- 178 артиллерийских систем большой дальности;
- 100 тыс. снарядов для артиллерии большой дальности;
- 250 тыс. противотанковых боеприпасов;
- 359 танков, а также 629 бронетранспортеров и боевых машин пехоты (БМП);
- 8214 зенитных ракет малой дальности;
- 88 «смертоносных БПЛА».
С конца июня правительство Германии открыто ведет в интернете реестр вооружений и оборудования, направляемых Украине. На 10 октября общий список военной и гуманитарной помощи, которую Берлин предоставил Киеву, включает 66 пунктов. Еще 33 позиции — в стадии одобрения. Среди полученного немецкого вооружения числятся:
- 30 ЗСУ Gepard и 6 тыс. патронов к ним;
- 14,9 тыс. противотанковых мин;
- 3 тыс. световых и дымовых гранат;
- 54 БТР М113 с вооружением из Дании;
- 10 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000;
- 4 системы ПВО IRIS-T SLM (передана одна);
- 53 тыс. патронов к самоходным зенитным орудиям;
- 21,8 млн патронов для стрелкового оружия;
- 100 тыс. ручных гранат;
- а также 400 тыс. готовых обедов и 100 тыс. аптечек.
Зенитная самоходная установка (ЗСУ) Gepard
Черные рынки
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил 5 июля, что часть поставляемого Западом на Украину оружия оказывается на черном рынке и расползается по ближневосточному региону, в том числе в сирийский Идлиб. О том, что американские Javelin и ПЗРК в итоге окажутся в руках у террористов, предупреждал и представить России в Вене Константин Гаврилов.
В Америке такое развитие событий назвали предсказуемым. Экс-аналитик Пентагона Карен Квятковски, пояснила, что ВСУ получили так много оружия, что оно попросту не могло быть эффективно использовано. «Возможности Украины использовать эти «дары» ограничены в связи с недостаточной подготовленностью военнослужащих, проблемами с логистикой и постоянно сокращающейся численностью украинской армии», — рассказала она.
Военный эксперт Виктор Литовкин пояснил «Известиям», что Вашингтону важно затянуть конфликт на Украине. Так Киев будет должен им всё больше и больше денег. «Тут принцип очень простой: американцам главное спихнуть оружие на Украину. Что будет с этим оружием, их не сильно волнует».
Британские чиновники также опасаются, что переданное Украине оружие может контрабандой снова попасть в страну. «Было бы глупо предполагать, что после раздачи украинским правительством «теробороне» всех 100 тыс. единиц нашего автоматического оружия каждая из них останется на Украине. <...> Как и в любом конфликте, оружие может просачиваться со стороны, будь то через трофеи или преднамеренные перемещения организованной преступности или других групп», — рассказал источник The Sun.
Кризис финансовый и кризис вооружений
Западные страны могут прекратить поставки оружия Украине из-за растущего недовольства собственного населения, страдающего от последствий антироссийских санкций, газового кризиса и затягивания конфликта. Об этом написал в статье подполковник вооруженных сил США Дэниел Дэвис.
Об истощении американского оборонного потенциала заявлял и научный сотрудник Defense Priorities Бенджамин Гилтнер в статье для Business Insider. По мнению экспертов, всё более вероятным становится сценарий, что к осени и зиме европейские и американские лидеры окажутся под сильным давлением и замедлят или остановят поток денег и оружия в Киев. Экономики западных государств уже показывают признаки приближения рецессии.
Косвенно это подтверждают публикации в американских СМИ. Так, The Washington Post 10 октября написала, что США вряд ли ускорят поставки нового оружия Киеву или предоставят украинским войскам ракетные комплексы Patriot.