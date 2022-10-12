Деньгами и оружием: кто и как помогает Украине

Во вторник, 11 октября, Украина получила первую из четырех немецких систем ПВО IRIS‑T. Также в страну прибыли четыре американских РСЗО HIMARS. Страны Запада с начала года активно перевооружают Украину самой современной техникой. К октябрю суммарная помощь Киеву достигла €93 млрд. Из них более $52 млрд и основные вооружения предоставили США. Кто и чем помогал Украине, разбирались «Известия».

Помощь от 40 стран

За семь месяцев спецоперации по защите Донбасса западные страны выделили €93 млрд на помощь Украине. Эта сумма учитывает как военную, так и финансовую помощь, а также затраты на поддержку беженцев .

Согласно данным проекта Кильского института мировой экономики, к 3 октября общая поддержка от США достигла более $50 млрд, Европа предоставила €29 млрд, а остальные страны мира — еще около €12 млрд в основном за счет гуманитарной помощи.

Согласно подсчетам Стокгольмского международного института исследований проблем мира, эта сумма больше, чем оборонные затраты Германии, Индии и России в 2021 году и в 15 раз больше, чем потратила на вооружение сама Украина.

Деньгами и оружием Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/US Embassy In Kyiv

Любопытный факт: больше всего сравнительно с размерами своих экономик в Украину вкладывались Латвия, Эстония и Польша — до 0,9% ВВП. Несмотря на незаметную долю в общем бюджете, для Прибалтики суммы оказались существенными. США в этом списке лидируют с большим отрывом , на втором месте находится Великобритания.

Всего Украине помогли уже 40 стран — включая Индию и Китай, которые предоставили несколько пакетов гуманитарной помощи.

Поставки оружия

После начала СВО о поставках Украине вооружения и снаряжения заявили США, Великобритания, Канада и ряд европейских стран. В основном речь шла о противотанковом вооружении, системах ПВО, беспилотниках, переносных ЗРК, оружии и боеприпасах, а также о шлемах, бронежилетах и приборах ночного видения.

Если поначалу Запад передавал Украине в основном устаревшее вооружение , то к осени его запасы значительно сократились. Теперь Украина получает оружие из свежих арсеналов, и часть позиций у западных стран также почти исчерпана.

Военная поддержка Киева, по данным того же Кильского института мировой экономики, обошлась мировому сообществу в €41 млрд . Кроме того, до 5 тыс. украинских военнослужащих летом 2022 года прошли обучение в Великобритании в рамках программы Interflex, а в рядах украинской армии, по словам президента Украины Владимира Зеленского, оказалось не меньше 16 тыс. наемников .

Деньгами и оружием1 Фото: Global Look Press/dpa/Larissa Schwedes

Согласно мартовским данным Минобороны России, на момент начала спецоперации ВС Украины насчитывали 260,2 тыс. человек. На вооружении страны находилось 2416 танков и других бронированных машин, 1509 орудий полевой артиллерии и минометов, 535 систем залпового огня, 152 самолета, 149 вертолетов и 36 беспилотников «Байрактар ТБ2». Противовоздушную оборону обеспечивали 180 комплексов ПВО С-300 и «Бук М1», также на балансе находилось до 300 РЛС различного назначения. При этом в первый месяц спецоперации Украина потеряла половину танков, треть полевой артиллерии и практически все «Байрактары» .

Однако в сводке Минобороны от 11 октября фигурируют уже другие данные. За семь месяцев российские военные уничтожили на Украине 5639 танков, 3465 орудий артиллерии, 868 систем залпового огня, 318 самолетов, 160 вертолетов и 2195 беспилотников. Откуда появилось «лишнее» вооружение?

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, только за первые полтора месяца 2022 года Украина приняла до 50 военно-транспортных самолетов с оружием и средствами защиты . Накачивание Киева оружием продолжалось весной и летом.

Сводную статистику по поставкам вооружений Киев, разумеется, не публикует, но часть информации в открытом доступе все-таки есть. Так, в отчете Госдепа США от 4 октября приводится список из 50 пунктов — всего, что Киев получил от Вашингтона с февраля или получит в ближайшее время. Среди прочего, это:

1,4 тыс. ЗРК Stinger;

8,5 тыс. противотанковых систем Javelin и 32 тыс. других систем;

700 БПЛА Switchblade;

10,2 тыс. автоматов и пистолетов;

около 63,8 млн патронов для стрелкового оружия;

18 патрульных катеров;

15 вертолетов;

75 тыс. комплектов бронежилетов и шлемов, а также тысячи приборов ночного видения и лазеров и снаряжение для холодной погоды;

8 систем ПВО NASAMS (еще не переданы);

70 радаров различного назначения, доступ к спутниковым снимкам.

Деньгами и оружием3 ВВС США с ящиками противотанковых систем Javelin и других систем Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Cover Images

Кроме того, по утверждениям Госдепа, остальные страны передали Украине :

10 реактивных систем залпового огня большой дальности (РСЗО);

178 артиллерийских систем большой дальности;

100 тыс. снарядов для артиллерии большой дальности;

250 тыс. противотанковых боеприпасов;

359 танков, а также 629 бронетранспортеров и боевых машин пехоты (БМП);

8214 зенитных ракет малой дальности;

88 «смертоносных БПЛА».

С конца июня правительство Германии открыто ведет в интернете реестр вооружений и оборудования, направляемых Украине . На 10 октября общий список военной и гуманитарной помощи, которую Берлин предоставил Киеву, включает 66 пунктов. Еще 33 позиции — в стадии одобрения. Среди полученного немецкого вооружения числятся:

30 ЗСУ Gepard и 6 тыс. патронов к ним;

14,9 тыс. противотанковых мин;

3 тыс. световых и дымовых гранат;

54 БТР М113 с вооружением из Дании;

10 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000;

4 системы ПВО IRIS-T SLM (передана одна);

53 тыс. патронов к самоходным зенитным орудиям;

21,8 млн патронов для стрелкового оружия;

100 тыс. ручных гранат;

а также 400 тыс. готовых обедов и 100 тыс. аптечек.

Деньгами и оружием2 Зенитная самоходная установка (ЗСУ) Gepard Фото: Global Look Press/dpa/Marcus Brandt

Черные рынки

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил 5 июля, что часть поставляемого Западом на Украину оружия оказывается на черном рынке и расползается по ближневосточному региону, в том числе в сирийский Идлиб . О том, что американские Javelin и ПЗРК в итоге окажутся в руках у террористов, предупреждал и представить России в Вене Константин Гаврилов.

В Америке такое развитие событий назвали предсказуемым. Экс-аналитик Пентагона Карен Квятковски, пояснила, что ВСУ получили так много оружия, что оно попросту не могло быть эффективно использовано. «Возможности Украины использовать эти «дары» ограничены в связи с недостаточной подготовленностью военнослужащих, проблемами с логистикой и постоянно сокращающейся численностью украинской армии», — рассказала она.

Военный эксперт Виктор Литовкин пояснил «Известиям», что Вашингтону важно затянуть конфликт на Украине. Так Киев будет должен им всё больше и больше денег. «Тут принцип очень простой: американцам главное спихнуть оружие на Украину. Что будет с этим оружием, их не сильно волнует ».

Британские чиновники также опасаются, что переданное Украине оружие может контрабандой снова попасть в страну . «Было бы глупо предполагать, что после раздачи украинским правительством «теробороне» всех 100 тыс. единиц нашего автоматического оружия каждая из них останется на Украине. <...> Как и в любом конфликте, оружие может просачиваться со стороны, будь то через трофеи или преднамеренные перемещения организованной преступности или других групп», — рассказал источник The Sun.

Деньгами и оружием4 Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Cover Images

Кризис финансовый и кризис вооружений

Западные страны могут прекратить поставки оружия Украине из-за растущего недовольства собственного населения, страдающего от последствий антироссийских санкций, газового кризиса и затягивания конфликта. Об этом написал в статье подполковник вооруженных сил США Дэниел Дэвис.

Об истощении американского оборонного потенциала заявлял и научный сотрудник Defense Priorities Бенджамин Гилтнер в статье для Business Insider. По мнению экспертов, всё более вероятным становится сценарий, что к осени и зиме европейские и американские лидеры окажутся под сильным давлением и замедлят или остановят поток денег и оружия в Киев. Экономики западных государств уже показывают признаки приближения рецессии.

Косвенно это подтверждают публикации в американских СМИ. Так, The Washington Post 10 октября написала, что США вряд ли ускорят поставки нового оружия Киеву или предоставят украинским войскам ракетные комплексы Patriot.