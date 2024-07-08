Гудбайден: демократы задумали сплотиться вокруг Камалы Харрис

Интервью президента Джозефа Байдена телеканалу АВС, которое должно было успокоить демократов после провальных дебатов нынешнего американского лидера, лишь посеяло у них еще большую панику. Всё больше ключевых демократов из Конгресса США призывают главу государства покинуть президентскую гонку, опасаясь, что он не сможет победить Дональда Трампа. На фоне этого представители Демпартии уже пытаются сколотить коалицию вокруг вице-президента Камалы Харрис. Насколько это возможно, разбирались «Известия».

Как демократы письмо писали

«Мы убедительно просим вас снять свою кандидатуру на переизбрание ради нашей демократии и будущего нашей страны», — написали в письме президенту США Джозефу Байдену 168 влиятельных спонсоров демократов, представителей бизнеса и гражданских лидеров после его провального выступления на дебатах с экс-лидером страны Дональдом Трампом.

Недавние дебаты — были худшим днем в истории президентства Байдена, он не смог выполнить программу минимум — показать, что у него еще полно сил, энергии и здоровья оставаться президентом. Хотя лидер демократов и бил экс-президента цифрами и фактами, на его фоне Трамп, который не отвечал на прямые вопросы модераторов и разгонял волну популизма, выглядел куда убедительнее и энергичнее.

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден слушает выступление кандидата в президенты США от республиканской партии США Дональда Трампа во время дебатов в Атланте в США, 27 июня 2024 года Фото: REUTERS/Brian Snyder

Интервью президента телеканалу АВС должно было утешить демократов, однако вызвало лишь еще большее беспокойство. Глава госуда рства решительно заявил, что никуда не уйдет, что только он может расправиться с Дональдом Трампом, как и четыре года назад, а заставить его отказаться от этих планов под силу только Господу Богу. При этом Байден отметил, что в показатели опросов не верит.

Тем временем у него самый низкий уровень одобрения за четыре месяца до выборов со времен Джорджа Буша-старшего — 38,6%, у Джорджа Буша-младшего был 47,2%, у Обамы — 47,6%, а у Трампа — 41,9%. Президент Джимми Картер 44 года назад тоже пытался переизбраться со столь низким рейтингом, но проиграл Рональду Рейгану.

Как пишет The New York Times, всё больше представителей Демпартии считает, что президенту лучше покинуть гонку.

«Поддержка президента Байдена среди ключевых демократов на Капитолийском холме стала рушиться в воскресенье, когда полдюжины высокопоставленных членов Палаты представителей в частном порядке заявили, что ему следует выйти из президентской гонки — на фоне растущих опасений по поводу его возраста и способности победить», — говорится в публикации.

Участники закрытой онл айн-встречи, созванной демократом от штата Нью-Йорк Хакимом Джеффрисом, пришли к единому мнению, что для сохранения шансов партии на удержание Белого дома и победы в борьбе за контроль над Конгрессом необходимо «изменить верхнюю часть списка кандидатов».

Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz

Замаячило повышение

«Некоторые законодатели заявили, что вице-президент Камала Харрис была бы сильным кандидатом, который может составить конкуренцию Трампу, если Байден покинет предвыборную гонку», — сообщается в статье The New York Times.

По сведениям телеканала CNN, некоторые демократы начинают формировать коалицию вокруг ее кандидатуры. Их не пугает не слишком высокая популярность политика. Американский телеканал провел опрос, согласно которому в битве с Трампом Харрис получила бы 45% голосов в то время, как бывший президент — 47%.

Демократы уже перешли к разговорам о том, кто мог бы стать кандидатом на пост вице-президента при ней. Как пишет Forbes, это может быть губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, который решительно защищал президента после его провала на дебатах, губернатор Иллинойса Дж. Б. Прицкер, а также губернатор Мичигана Гретхен Уитмер и губерна тор Пенсильвании Джош Шапиро, которые могли бы помочь партии укрепить поддержку в ключевых колеблющихся штатах, где Байден, согласно средним показателям опросов, отстает от бывшего президента Дональда Трампа, несмотря на победу в обоих штатах в 2020 году.

При этом сенатор от штата Джорджия Рафаэль Уорнок мог бы «укрепить поддержку афроамериканцев в ключевом колеблющемся штате».

Cенатор США от штата Джорджия Рафаэль Уорнок Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Tom Williams - Pool via CNP

Республиканец от штата Кентукки, председатель комитета по надзору и подотчетности палаты представителей конгресса США Джеймс Комер и вовсе пригласил врача президента страны Кевина О'Коннора на дачу показаний о состоянии здоровья Джозефа Байдена.

Еще в феврале доктор сообщал, что президент «здоровый, активный, крепкий 81-летний мужчина, который по-прежнему в форме».

Преимущества нового кандидата

Если демократы всё же решат раскручивать Камалу Харрис, на это потребуется время, которого у партии почти нет, — выборы пройдут 5 ноября. К тому же партия должна демонстрировать внешнее единство, а если она поменяет кандидата, то будет очевиден раскол, это лишь на руку Трампу.

Что касается Камалы Харрис, то ее преимущества заключаются в том, что она молода — ей 59 лет, умеет хорошо говорить, у нее афроамериканские и индийские корни, среди других возможных кандидатов, за исключением Джозефа Байдена, она наиболее узнаваема.

Но при этом она не добилась особых успехов на посту вице-президента, находясь в тени своего начальника. Байден отправлял ее разбираться с такими заранее расстрельными темами, как борьба с нелегальной миграцией.

Вице-президент США Камала Харрис Фото: REUTERS/Edmund D. Fountain

У Камалы Харри с нет ни политических достижений, ни как таковой команды: ее администрация практически развалилась, как писали СМИ, из-за ее тяжелого характера и импульсивности. Афроамериканский электорат политик может отпугнуть тем, что в прошлом она работала прокурором.

Но при этом, в отличие от других представителей Демпартии, Камале можно спокойно передать предвыборный фонд, накопленный Байденом, ведь люди давали деньги кампании Байден-Харрис, а не Демократической партии.

Политолог Федор Лукьянов в своем телеграм-канале «Россия в глобальной политике» отметил, что демократы на фоне неудачного выступления Байдена на дебатах стали менять свою точку зрения.

«Камала Харрис теперь не хуже Байдена, оказывается, лучший кандидат на замену. Чем хороша американская политическая культура — если надо раскрутить кампанию, раскрутят с любого места. Даже если до этого говорили противоположное», — отметил эксперт.

Легче проиграть, чем испытать унижение

Заместитель директора ИМЭМО РАН Виктория Журавлева в разговоре с «Известиями» отметила, что главный вопрос заключается не в том: решатся ли демократы заменить Джозефа Байдена Камалой Харрис, а согласится ли на это сам президент.

Президент США Джо Байден Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz

— Пока есть ощущение, что основная сторона сопротивления — это он сам. Это объясняет, почему вообще возникла такая ситуация. Ведь было понятно, что Байдену уже не надо на второй срок, логично и рационально было еще в конце прошлого года объявить нового кандидата и всё сделать без спешки, — пояснила американист.

По мнению политолога, судя по всему, у президента другая позиция.

— Видимо, он считает: никто кроме меня. Эта позиция очень дискредитирует партию, показывает, что либо совсем всё плохо у Демократической партии, либо у ее лидера. Это создает еще больший хаос, еще большее напряжение среди электората, — полагает эксперт.

Специалист считает, что постепенно в истеблишменте будет расти число тех, кто считает, что Байдена нужно сместить.

— Когда их станет очень много, они как-то вынудят Байдена сделать заявление и отойти в сторону. Это может произойти в ближайшее время, чтобы сколько-то времени осталось для запуска нового кандидата. Не вижу, что в той ситуации, которую создали дебаты и последующее поведение Байдена, он может победить, — пояснила аналитик.

При этом, по словам Журавлевой, также нельзя сказать на 100%, что победит Трамп.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп Фото: REUTERS/Brendan McDermid

— Единственный рабочий вариант сейчас — дотянуть до Конвента, подготовиться к нему и сделать так, чтобы делегаты проголосовали против Байдена. Но это сложно, ведь тот кандидат, который победит на Конвенте, должен получить регистрацию в каждом из штатов, а в республиканских штатах ему будут ставить палки в колеса, — считает политолог.

Американист уверена, что республиканцам это не нужно. Особенно, если Камала Харрис будет смотреться выгоднее, чем Трамп. По ее мнению, демократы столкнутся в таком случае со сплошными препонами. Если демократы это сделают до Конвента, то у них будет чуть больше времени для того, чтобы представить нового кандидата. И тогда замена произойдет более мирно, поскольку тогда Байден сам обратится к своим делегатам, раньше времени начнется процедура регистрации в штатах.

Эксперт добавила, что это объясняет, почему значительная часть партии по-прежнему считает, что нужно продолжать идти с Байденом.

— Многим демократам легче смириться с тем, что они проиграют, зато хотя бы не будет чехарды и показательного унижения партии, — подытожила американист.