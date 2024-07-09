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Военный эксперт назвал саммит НАТО в США очередным сотрясанием воздуха

Михайлов: саммит НАТО в США станет последним крупным мероприятием для Зеленского
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Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
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Саммит НАТО в Вашингтоне, который проходит с 9 по 11 июля, — последняя крупная площадка для президента Украины Владимира Зеленского, срок полномочий которого истек 20 мая. Таким мнением 9 июля с «Известиями» поделился руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

«Я думаю, что это последняя большая площадка для нелегитимного президента Зеленского, потому что после саммита НАТО Америка уйдет на предвыборные процессы, а политический мир Европы просто уходит на каникулы, разъезжается по отпускам. И до сентября никаких серьезных процессов в политическом мире Евросоюза уже не запланировано. А в ноябре будут выборы в США, и возможно, что вся геополитическая повестка вследствие этого по Украине изменится, если к власти придут республиканцы. Так что, я думаю, это последний раз, когда Зеленский попиарится, его снова погладят по головке, нарассказывают ему про истребители F-16, которые скоро якобы прилетят на Украину, пообещают новые вооружения, расскажут про новый механизм, с помощью которого годами якобы будут поддерживать Украину вооружениями», — сказал он.

Политолог добавил, что саммит НАТО в Вашингтоне — очередное сотрясание воздуха и ничего нового на нем сказано не будет.

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Ранее в этот день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что Россия будет внимательно следить за саммитом НАТО. Песков напомнил, что НАТО неоднократно называла своей целью нанести стратегическое поражение России, а также принимает участие в украинском конфликте на стороне Киева.

5 июля генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что главной темой саммита НАТО станут поставки оружия Киеву. Тогда же представитель администрации США высокого ранга на онлайн-брифинге сообщил, что правительство планирует объявить о новых мерах укрепления ПВО Вооруженных сил Украины.

После этого, 7 июля, портал Euractiv сообщал, что страны НАТО до сих пор не определились с итоговой формулировкой о том, как пообещать Украине место в альянсе. Авторы также отметили, что украинские официальные лица в частном порядке признают, что не ожидают приглашения присоединиться к блоку в ближайшее время.

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова, военный эксперт Андрей Кошкин отмечал в беседе с «Известиями», что саммит НАТО в Вашингтоне станет проходным мероприятием.

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