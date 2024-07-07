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Сюжет:

СМИ сообщили о неготовности заявления НАТО о членстве Украины в альянсе

Euractiv: в НАТО не придумали, как пообещать членство Украине в альянсе
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Фото: TASS/AP/Virginia Mayo
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Страны НАТО до сих пор не определились с итоговой формулировкой о том, как пообещать Украине место в альянсе. Об этом 7 июля сообщила медиаплатформа Euractiv.

Саммит Североатлантического блока пройдет с 9 по 11 июля в Вашингтоне.

Авторы отмечают, что украинские официальные лица в частном порядке признают, что не ожидают приглашения присоединиться к НАТО на этом саммите или в ближайшее время. При этом они также подчеркивают, что Киев искал по крайней мере «усиленных формулировок» в Вашингтоне.

Однако накануне саммита формулировка всё еще остается предметом обсуждения. По данным источника Euractiv, государства НАТО обсуждают такие конструкции, как «мост», «необратимость», «реформы», применительно к Украине, уточнила «Газета.Ru». Подчеркивается, что решение этого вопроса полностью маловероятно, даже когда лидеры прибудут в Вашингтон.

«Приятно, что мы начинаем заниматься строительством мостов, вопрос в том, насколько они прочны или стабильны?» — приводит медиаплатформа слова одного высокопоставленного европейского дипломата.

Несколько дипломатов стран НАТО также отметили, что нынешняя формулировка про «мост» осложняет обещания альянса когда-нибудь включить туда Украину.

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Украина 30 сентября 2022 года подала заявку на вступление в ускоренном порядке. Тогда президент Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, заявил, что фактически страна уже находится в альянсе и соответствует его стандартам. 15 июня 2023 года депутаты Европейского парламента приняли резолюцию с призывом к НАТО пригласить Украину в состав своих членов.

При этом на Западе звучат противоречивые мнения на этот счет. 3 июля стало известно, что страну не хотят приглашать в блок из-за коррупции. Альянс запросит у Киева «дополнительные шаги», прежде чем переговоры о членстве в организации продвинутся вперед, заявил высокопоставленный чиновник Госдепартамента США.

4 июня американский президент Джо Байден не исключил, что Украину не примут в НАТО после завершения конфликта. А в мае канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что страна не станет членом Североатлантического альянса в ближайшие 30 лет.

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