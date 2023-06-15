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Европарламент призвал НАТО пригласить Украину в состав альянса

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Фото: Global Look Press/Soeren Stache
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Депутаты Европейского парламента приняли резолюцию с призывом к НАТО пригласить в состав своих членов Украину. Об этом 15 июня сообщила пресс-служба представительского органа.

Резолюцию поддержали 425 депутата, 38 проголосовали против ее принятия, 42 воздержались.

«Депутаты Европарламента ожидают, что процесс присоединения начнется после окончания <специальной военной операции> и будет завершен как можно скорее. Пока не будет достигнуто полноправное членство, Европейский союз и его государства-члены вместе с союзниками по НАТО и партнерами-единомышленниками должны тесно сотрудничать с Украиной для разработки временных рамок гарантий безопасности», — говорится в резолюции.

В Европарламенте заявили, что интеграция Украины в НАТО и Европейский союз укрепит региональную и глобальную безопасность, а также связи между Украиной и евроатлантическим сообществом.

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10 июня заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что 20 стран НАТО поддержали идею вступления Украины в альянс и уже подписали с Киевом соответствующие декларации.

В тот же день заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил, что у государств — участников Североатлантического альянса по-прежнему нет единого мнения в вопросе присоединения Украины.

7 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг указал, что сейчас своей главной задачей альянс ставит сохранение Украины как суверенного государства. Он подчеркнул, что говорить про исход саммита в Вильнюсе (11–12 июля) о членстве Украины преждевременно.

Ранее, 3 мая, президент Украины Владимир Зеленский призвал сделать страну 33-м членом НАТО вслед за Финляндией и Швецией. Позднее украинский лидер заявил, что страна хочет получить четкий сигнал, что ее примут в военно-политический блок после окончания конфликта.

Украина 30 сентября 2022 года подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда Зеленский заявил, что фактически Украина уже находится в НАТО и соответствует стандартам альянса.

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