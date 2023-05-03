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Зеленский призвал сделать Украину 33-м членом НАТО

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Фото: REUTERS/Johanna Geron
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Украина должна стать 33-м членом НАТО вслед за Финляндией и Швецией. Об этом 3 мая заявил президент украинский лидер Владимир Зеленский.

«Я искренне поздравляю народ Финляндии с присоединением к альянсу. Я искренне надеюсь, что Швеция завершит процесс присоединения как можно скорее. Вместе с вами НАТО будет состоять из 32 стран-участниц. Украина может и должна стать 33-м членом НАТО», — сказал он на пресс-конференции в Хельсинки.

Зеленский при этом заметил, что Украина не может вступить в альянс до окончания боевых действий на ее территории.

«Но нет препятствий для политического решения о нашем вступлении в НАТО. Давайте не забывать, что в НАТО скоро будет 33 страны», — сказал украинский лидер.

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Ранее, 30 апреля, президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Украина не присоединится к НАТО прежде, чем завершится конфликт. По его словам, иначе это бы слишком сильно усложнило ситуацию.

Ранее, 27 апреля, политолог, преподаватель МГИМО Алексей Зудин заявил «Известиям», что Украина не вступит ни в Евросоюз (ЕС), ни в НАТО до тех пор, пока это будет сопровождаться для Запада реальной опасностью. Запад ни на какие реальные уступки киевскому режиму не пойдет, отметил он.

13 апреля первый замглавы украинского МИДа Эмине Джапарова указала на то, что вступление Украины в ЕС и НАТО является вопросом времени. Киев планирует начать переговоры о присоединении до конца текущего года, уточнила дипломат.

Ранее, 10 апреля, украинский парламентарий Алексей Гончаренко сообщил, что Верховная рада обратилась к странам НАТО с призывом ускорить вступление страны в альянс. Кроме того, депутаты выразили надежду, что данный вопрос начнет обсуждаться на весенней сессии парламентской ассамблеи военного блока в Люксембурге.

В свою очередь, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Киеву будет непросто получить у НАТО гарантии безопасности и членства на предстоящем саммите альянса в Вильнюсе. По словам политика, он надеется на скорое вступление Украины в НАТО, но «это будет непросто».

Комментируя возможное вступление Украины в НАТО, в Москве подчеркивали, что НАТО ждет серьезный конфликт в случае оперативного принятия страны в альянс.

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