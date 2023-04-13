Реклама
Прямой эфир
Туризм
Курортный поселок Шерегеш в Кузбассе получит статус города
Спорт
Теннисист Рублев победил Хачанова в матче третьего круга АТР «Мастерс»
Общество
В Петербурге возбудили уголовное дело после стрельбы в школе
Мир
Байден сообщил о приближении к раскрытию дела об утечке материалов Пентагона
Мир
СМИ узнали о слежке Вашингтона за генсеком ООН
Общество
Суд освободил из-под стражи осужденного после пожара в «Зимней вишне» Генина
Спорт
Международный союз триатлона допустил россиян до соревнований
Мир
МИД РФ указал на рост антизападных настроений у молодежи в Африке
Мир
Китай ввел санкции против члена палаты представителей США Маккола
Мир
Сотни активистов заняли здание LVMH в Париже
Армия
Российские войска на донецком направлении уничтожили до 300 боевиков ВСУ за сутки
Политика
Госдума приняла закон о повышении штрафов за продажу сигарет и вейпов детям
Происшествия
Подросток открыл стрельбу из пневматического пистолета в школе в Санкт-Петербурге
Сюжет:

В Польше отметили сложность получения Киевом гарантий членства НАТО

Премьер Польши Моравецкий: Киеву будет сложно получить гарантии членства НАТО
0
Фото: REUTERS/Olivier Matthys
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Киеву будет непросто получить у НАТО гарантии безопасности и членства на предстоящем саммите альянса в Вильнюсе. Об этом 13 апреля заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ходе выступления в Атлантическом совете.

По словам политика, он надеется на скорое вступление Украины в НАТО, но «это будет непросто».

«Украина доказала, что принадлежит к свободному миру, хочет защищать европейские и американские ценности — ценности свободы, суверенитета, солидарности», — подчеркнул он в ходе трансляции на странице военного блока в Twitter.

Моравецкий заключил, что Киеву должны быть предложены и обеспечены гарантии безопасности и «ясный путь в НАТО».

Пока не НАТО: почему Украина не вступит в альянс в ближайшее время
И для чего Зеленский решил подать заявку на членство в военном блоке

В начале апреля на сайте Newsweek появилась статья о том, что шансы на вступление Украины в НАТО в ускоренном режиме не увеличились после принятия в блок Финляндии. В материале указано, что главным барьером для рассмотрения заявки Киева по членству в альянсе является конфликт, который страна ведет с Россией.

Тогда же газета Financial Times сообщила, что пакет финансовой помощи Украине может быть увеличен вдвое при условии, что Киев не будет частью военного блока. Данную инициативу обсуждают главы министерств иностранных дел стран — членов НАТО.

Ранее, 3 апреля, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос о членстве в блоке для Украины не будет иметь значения, если она не победит в конфликте с Россией.

Президент Чехии Петр Павел в марте отмечал, что странам НАТО будет непросто принять единогласное решение о принятии Украины в альянс, в том числе из-за позиции Венгрии и Турции. По его мнению, Украине надо сначала стать членом Евросоюза, а только затем вступить в НАТО.

Комментируя возможное вступление Украины в НАТО, в Москве подчеркивали, что НАТО ждет серьезный конфликт в случае оперативного принятия страны в альянс.

В середине января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стране недостаточно поддержки от НАТО в виде громких заявлений об открытых дверях. После этого генсек блока Йенс Столтенберг подчеркнул, что поддержка Киева остается главной задачей Североатлантического альянса, однако сейчас НАТО не может принять в состав Украину.

Украина подала заявку на ускоренное вступление в НАТО в сентябре 2022 года. Однако генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил о невозможности оперативно принять Украину в состав Североатлантического альянса. Он пояснил, что решение по поводу членства Украины должно приниматься посредством совещания 30 государств-партнеров.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023