В Польше отметили сложность получения Киевом гарантий членства НАТО

Киеву будет непросто получить у НАТО гарантии безопасности и членства на предстоящем саммите альянса в Вильнюсе. Об этом 13 апреля заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ходе выступления в Атлантическом совете.

По словам политика, он надеется на скорое вступление Украины в НАТО, но «это будет непросто».

«Украина доказала, что принадлежит к свободному миру, хочет защищать европейские и американские ценности — ценности свободы, суверенитета, солидарности», — подчеркнул он в ходе трансляции на странице военного блока в Twitter.

Моравецкий заключил, что Киеву должны быть предложены и обеспечены гарантии безопасности и «ясный путь в НАТО».

В начале апреля на сайте Newsweek появилась статья о том, что шансы на вступление Украины в НАТО в ускоренном режиме не увеличились после принятия в блок Финляндии. В материале указано, что главным барьером для рассмотрения заявки Киева по членству в альянсе является конфликт, который страна ведет с Россией.

Тогда же газета Financial Times сообщила, что пакет финансовой помощи Украине может быть увеличен вдвое при условии, что Киев не будет частью военного блока. Данную инициативу обсуждают главы министерств иностранных дел стран — членов НАТО.

Ранее, 3 апреля, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос о членстве в блоке для Украины не будет иметь значения, если она не победит в конфликте с Россией.

Президент Чехии Петр Павел в марте отмечал, что странам НАТО будет непросто принять единогласное решение о принятии Украины в альянс, в том числе из-за позиции Венгрии и Турции. По его мнению, Украине надо сначала стать членом Евросоюза, а только затем вступить в НАТО.

Комментируя возможное вступление Украины в НАТО, в Москве подчеркивали, что НАТО ждет серьезный конфликт в случае оперативного принятия страны в альянс.

В середине января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стране недостаточно поддержки от НАТО в виде громких заявлений об открытых дверях. После этого генсек блока Йенс Столтенберг подчеркнул, что поддержка Киева остается главной задачей Североатлантического альянса, однако сейчас НАТО не может принять в состав Украину.

Украина подала заявку на ускоренное вступление в НАТО в сентябре 2022 года. Однако генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил о невозможности оперативно принять Украину в состав Североатлантического альянса. Он пояснил, что решение по поводу членства Украины должно приниматься посредством совещания 30 государств-партнеров.