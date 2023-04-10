Рада призвала страны НАТО ускорить вступление Украины в альянс

Верховная рада обратилась к странам НАТО с призывом ускорить вступление Украины в альянс. Об этом 10 апреля сообщил украинский парламентарий Алексей Гончаренко в Telegram-канале.

По словам Гончаренко, украинские депутаты направили обращение государствам-членам и парламентской ассамблее НАТО, в котором заявили, что стремление Украины стать членом альянса обоснованно «нынешними чрезвычайными обстоятельствами». Также депутаты призвали парламенты стран НАТО принять соответствующие резолюции и попросить правительства поддержать заявку Украины.

Кроме того, депутаты выразили надежду, что вопрос о приближении Украины к вступлению в НАТО начнет обсуждаться на весенней сессии парламентской ассамблеи НАТО в Люксембурге.

Ранее, 18 февраля, спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что Украина рассчитывает получить приглашение вступить в Североатлантический альянс уже в июне, на саммите альянса в Вильнюсе, запланированном на 11–12 июня 2023 года. Он добавил, что этот вопрос входит в число тем, которые представители Киева обсуждали на полях Мюнхенской конференции.

Между тем, как заявил в том же месяце глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш, вступление Украины в Североатлантический альянс будет означать начало мировой войны. Он также отметил, что Венгрия не собирается ратифицировать членство Украины и в ЕС, пока Киев не решит проблему с притеснением венгерского национального меньшинства в Закарпатье.

Незадолго до этого немецкий дипломат и бывший председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер отметил, что на сегодняшний день Украина не отвечает требованиям, предъявляемым к государствам Североатлантического альянса.

Комментируя возможное вступление Украины в НАТО, в Москве, в свою очередь, подчеркивали, что НАТО ждет серьезный конфликт в случае оперативного принятия страны в альянс.