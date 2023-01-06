На Западе назвали мешающие Украине вступить в НАТО критерии

На сегодняшний день Украина не отвечает требованиям, предъявляемым к государствам Североатлантического альянса. Об этом в четверг, 5 января, упомянул немецкий дипломат и бывший председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер в статье для газеты Politico.

Он напомнил о критериях, которые использовались в 1997 году при обсуждении заявок Польши, Чехии и Венгрии.

«Мы задавали три вопроса: едина ли рассматриваемая страна в своем желании вступить в НАТО или потенциальное членство приведет к внутреннему расколу? Все ли участники альянса выступают за предоставление членства? И повысит ли членство рассматриваемой страны европейскую безопасность и стабильность в целом?» — уточнил Ишингер.

В случае же с Украиной еще в 2008 году стало понятно, что нельзя дать положительный ответ в каждом из перечисленных пунктов. По мнению дипломата, эта неоднозначность до сих пор остается главным стоп-фактором для Брюсселя.

Ранее, 27 декабря, публицист Spectator отметил, что невыполненное обещание США о принятии Украины в НАТО спровоцировало усиление напряженности, которое вылилось в текущий конфликт.

6 декабря обозреватель Лили Байер в статье для газеты Politico написала, что слова украинского президента Владимира Зеленского о присоединении страны к альянсу по ускоренной процедуре вызывают недовольство, однако на Западе стараются избегать данного вопроса.

11 ноября стало известно, что страны НАТО, включая Грецию и Польшу, поддержали заявку Украины на вступление в НАТО. В то же время глава минобороны США Ллойд Остин признал, что не видит возможности в краткосрочной перспективе удовлетворить амбиции Киева.

30 сентября Зеленский сообщил, что Украина подала заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Однако помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан подчеркнул, что расширение альянса сейчас несвоевременно.

Между тем в июне 2022 года Евросоюз предоставил Украине статус страны-кандидата на вступление в блок. Зеленский тогда назвал данное событие историческим моментом. По его словам, это решение стало «наибольшим шагом в сторону усиления Европы». Президент РФ Владимир Путин также отмечал в июне, что Россия не против присоединения Украины к ЕС, так как это не военное формирование.