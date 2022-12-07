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Politico раскрыла «взрывоопасную тему» в отношениях с Украиной

Politico: западные политики избегают взрывоопасного вопроса о вступлении Украины в НАТО
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Фото: AP Photo/Olivier Matthys
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Слова президента Украины Владимира Зеленского о вступлении страны в НАТО вызывают недовольство, а западные политики стараются избегать данного вопроса. Об этом 6 декабря написала обозреватель Лили Байер в статье для газеты Politico.

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«Эта тема настолько потенциально взрывоопасна, что многие союзники по НАТО стараются даже не говорить о ней», — написала Байер.

Она считает, что перспектива членства Украины в НАТО всё еще остается запретной темой. По ее словам, заявление Зеленского о вступлении в альянс по ускоренной процедуре застало врасплох многих партнеров Киева и вызвало у некоторых недовольство.

В качестве примера автор статьи привела высказывание президента Франции Эммануэля Макрона, который выразил мнение, что будущая архитектура безопасности в Европе обязана будет включать гарантии для России. Другие союзники киевского режима в большинстве своем уходят от темы членства Украины в НАТО, добавила Байер.

«Берлин и Париж рассматривают возможное вступление Украины в альянс как сверхчувствительный вопрос, которого пока следует избегать», — написала журналистка.

Накануне Зеленский сообщил, что Чехия поддержала вступление Украины в Североатлантический альянс. Ранее аналогичную декларацию подписали Чехия и Бельгия.

11 ноября стало известно, что страны НАТО, включая Грецию и Польшу, поддержали заявку Украины на вступление в НАТО. В то же время глава оборонного ведомства США Ллойд Остин признал, что не видит возможности в краткосрочной перспективе удовлетворить амбиции Киева.

Ранее, 29 октября, глава делегации Верховной рады в парламентской ассамблее НАТО, зампредседателя комитета цифровой трансформации Егор Чернев сообщил, что украинские дипломаты на всех уровнях по поручению Зеленского ведут переговоры с другими государствами о вступлении в альянс.

13 октября глава минобороны Украины Алексей Резников после встречи со Столтенбергом заявил, что страна де-факто уже присоединилась к НАТО. Министр также выразил мнение, что вступление в альянс «откроет новые горизонты» для Киева.

Владимир Зеленский 30 сентября сообщил, что страна подала заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Однако помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан подчеркнул, что принятие Украины в альянс сейчас несвоевременно.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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