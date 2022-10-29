На Украине сообщили о переговорах с членами НАТО для вступления в альянс
Украинские дипломаты на всех уровнях по поручению президента страны Владимира Зеленского ведут переговоры с государствами — членами НАТО о вступлении в альянс. Об этом сообщил 29 октября глава делегации Верховной рады в парламентской ассамблее НАТО, зампредседателя комитета цифровой трансформации Егор Чернев.
«На всех уровнях — на президентском уровне, на парламентском уровне, на правительственном уровне, мы ведем переговоры со всеми нашими странами-партнерами, членами НАТО для того, чтобы получить от них поддержку ускоренного вступления Украины в НАТО без ПДЧ (план действия по членству. — Ред.)», — заявил Чернев в эфире телеканала «Рада».
В сентябре Украина подала заявку на ускоренное вступление в НАТО.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил о невозможности оперативно принять Украину в состав Североатлантического альянса. Столтенберг пояснил, что решение по поводу членства Украины должно приниматься посредством совещания 30 государств-партнеров.
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров отметил, что заявление Киева вряд ли кто-то будет рассматривать всерьез, поскольку альянсу не нужна война с Россией.
Бывший премьер-министр Италии, лидер партии «Вперед, Италия!» заявил, что вступление Украины в НАТО приведет к мировой войне.
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев также отмечал, что заявка Украины в НАТО выглядит как «просьба ускорить начало третьей мировой войны».