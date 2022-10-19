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Берлускони предупредил о мировой войне в случае вступления Украины в НАТО

Берлускони считает, что вступление Украины в НАТО обернулось бы мировой войной
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Valeria Ferraro
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Вступление Украины в НАТО приведет к мировой войне. Об этом во вторник, 18 октября, заявил бывший премьер-министр Италии, лидер партии «Вперед, Италия!» Сильвио Берлускони на встрече с однопартийцами.

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«Слишком часто мы слышим о действиях с ядерными бомбами. Да убережет нас Господь от этой опасности. Украина даже попросилась в НАТО. Если она вступит в НАТО, этот конфликт станет мировой войной», — цитирует Берлускони информационное агентство LaPresse.

Бывший премьер-министр Италии также упомянул, что он восстановил связи с президентом России Владимиром Путиным. Берлускони отметил, что знал российского лидера как «мирного и разумного человека».

Ранее, 30 сентября, заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о подаче заявки на вступление страны в НАТО в ускоренном порядке, отметив, что это выглядит, как «просьба ускорить начало третьей мировой войны».

29 августа вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявила, что страна может получить возможность вступить в НАТО до завершения российской спецоперации по защите Донбасса. Она напомнила, что Киев много раз просил принять его в Североатлантический альянс, теперь же «решение должен принять Брюссель».

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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