Украина и Чехия подписали декларацию о членстве в НАТО

Украина подписала с Чехией декларацию о вступлении в НАТО для ускорения интеграции страны в альянс. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в понедельник, 31 октября.

«Сегодня подписано несколько важных документов. Особенно отмечу нашу совместную декларацию о членстве в НАТО. Это первый такой документ, который мы принимаем в целях ускорения нашей евроатлантической интеграции. Мы зафиксировали этой декларацией, что будем усиливать сотрудничество, чтобы обеспечить стандарты НАТО на Украине», — сказал он по итогам встречи с чешским премьер-министром Петром Фиалой на брифинге, видеоролик которого он опубликовал в Telegram-канале.

Зеленский добавил, что украинская сторона намерена стремиться к подписанию подобных деклараций с другими странами.

Ранее днем стало известно, что Фиала и некоторые члены правительства республики прибыли в Киев для участия в переговорах с главой украинского кабмина Денисом Шмыгалем.

29 октября глава делегации Верховной рады в парламентской ассамблее НАТО, зампредседателя комитета цифровой трансформации Егор Чернев сообщил, что украинские дипломаты на всех уровнях по поручению Зеленского ведут переговоры с государствами — членами НАТО о вступлении в альянс.

В сентябре Украина подала заявку на ускоренное вступление в НАТО. Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил о невозможности оперативно принять Украину в состав Североатлантического альянса. Он пояснил, что решение по поводу членства Украины должно приниматься посредством совещания 30 государств-партнеров.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров отметил, что заявление Киева вряд ли кто-то будет рассматривать всерьез, поскольку альянсу не нужна война с Россией.

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев также отмечал, что заявка Украины в НАТО выглядит как «просьба ускорить начало третьей мировой войны».

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе.

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