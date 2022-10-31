Премьер-министр Чехии прибыл в Киев

Премьер-министр Чехии Петр Фиала и некоторые члены правительства республики прибыли в Киев для участия в переговорах с главой украинского кабмина Денисом Шмыгалем. Об этом 31 октября сообщает агентство Bloomberg.

«Премьер Чехии Фиала и несколько членов его кабинета министров прибыли в Киев для переговоров с украинским премьером Шмыгалем», — указано в сообщении.

Ранее, 25 октября, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер посетил Украину впервые с начала спецоперации по защите Донбасса. Он прибыл в Киев на поезде. В ходе визита Штайнмайер пообещал Украине дальнейшую всестороннюю поддержку со стороны Берлина.

Кроме того, в ходе визита президенту ФРГ подарили букет ирисов с намеком на поставку немецких систем противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Страны Запада усилили военную поддержку Украины на фоне спецоперации по защите Донбасса, о которой Москва объявила 24 февраля. Решение о ее проведении принято 24 февраля в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.