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Президент ФРГ Штайнмайер прибыл с визитом на Украину впервые с начала СВО

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Фото: Global Look Press/dpa/Michael Kappeler
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Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер впервые с начала спецоперации РФ по защите Донбасса прибыл с визитом на Украину. Об этом во вторник, 25 сентября, сообщает газета Der Spiegel.

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Он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским вечером 25 октября.

В ходе визита в Киев Штайнмайер пообещал Украине дальнейшую всестороннюю поддержку со стороны Берлина.

«Мое послание украинцам следующее: мы не только на вашей стороне. Мы будем продолжать поддерживать Украину — в экономическом, политическом и в военном отношении», — сказал он по прибытии.

Визит Штайнмайера на Украину должен был состояться еще 20 октября, но президент ФРГ отменил его по соображениям безопасности. Как отметил немецкий таблоид Bild, поездка политика согласовывалась несколько недель.

12 апреля немецкие СМИ сообщили, что Зеленский отказался принять Штайнмайера в Киеве из-за его позиции по отношению к России. После этого Штайнмайер подтвердил, что был готов поехать в Киев с коллегами из Польши, Литвы, Латвии и Эстонии, но украинские власти сочли его присутствие нежелательным. После ряда обсуждений Киев и Берлин решили, что разногласия улажены, и Штайнмайер снова запланировал отправиться на Украину.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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