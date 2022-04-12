СМИ узнали об отказе Зеленского принять в Киеве Штайнмайера

Президент Украины Владимир Зеленский отказался принять президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера в Киеве «из-за его тесных связей с Россией». Об этом 12 апреля сообщил немецкий таблоид Bild со ссылкой на источники в правительствах двух стран.

Президент ФРГ намеревался посетить страну 13 апреля, но украинский лидер не стал встречаться с ним в Киеве. По словам анонимного источника, «другие политики из Евросоюза могут приезжать в столицу Украины».

Как отмечает издание со ссылкой на осведомленных лиц, Зеленский отказался от встречи со Штайнмайером из-за тесных связей президента Германии «с Россией в последние годы, в том числе в качестве министра иностранных дел — с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым».

«Мы все знаем о тесных связях Штайнмайера с Россией, которые также были сформированы формулой Штайнмайера. В настоящее время ему не рады в Киеве», — отметил неназванный украинский дипломат в беседе с изданием.

По словам другого источника, президент Германии поддерживал строительство газопровода «Северный поток — 2» и считается создателем дружелюбной политики кабмина ФРГ к России.

Как уточняет издание, из Киева в офис федерального президента поступило четкое заявление о том, что на данный момент украинские власти не готовы ни к каким встречам. Однако нельзя исключать встречи в будущем.

В настоящее время Штайнмайер находится с визитом в Польше, где он встретился, в частности, с президентом Польши Анджеем Дудой.

4 апреля Штайнмайер назвал ошибочным свое отношение к РФ, а именно поддержку «Северного потока – 2». По его словам, ФРГ потерпела неудачу в попытках выстроить единый «европейский дом» с участием Москвы и вовлечь ее в общую систему безопасности.

3 апреля посол Украины Андрей Мельник обвинил Штайнмайера в поддержании связей с Россией. Он отметил, что даже проведение спецоперации по защите жителей Донбасса «не играет большой роли» в отношении президента ФРГ к Москве.

«Формулой Штайнмайера» с 2015 года называли механизм поэтапной реализации ряда положений второго минского соглашения, касающихся предоставления отдельным районам Донецкой и Луганской областей Украины особого порядка местного самоуправления и проведения на этих территориях местных выборов.

Она была предложена Штайнмайером, в те годы занимавшего пост главы МИД ФРГ, на парижском саммите «нормандской четвёрки» и подтверждена на встрече в Берлине 19 октября 2016 года. В 2019 году контактная группа по Донбассу на переговорах в Минске утвердила единую редакцию «формулы Штайнмайера», что вызвало массовые протесты на Украине.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в Россию и попросили о признании независимости.

21 февраля российский президент Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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