Прямой эфир
Политика
В СФ назвали провокацией готовность Польши разместить в стране ядерное оружие США
Общество
Синоптик спрогнозировала потепление в Москве на следующей неделе
Мир
Немцев предупредили о росте уровня бедности из-за ситуации на Украине
Армия
Российские военные уничтожили снабжавший украинские войска нефтезавод под Одессой
Общество
Иностранцы стали реже получать российское гражданство
Общество
В Москве за сутки выпало 50% месячной нормы осадков
Мир
Трамп назвал американских политиков самой главной угрозой для США
Политика
В Госдуму внесут поправки в УК о наказании за исполнение санкций в России
Мир
Белоруссия согласилась платить рублями за нефть и газ из России
Мир
Канцлера ФРГ Олафа Шольца освистали на митинге в Эссене
Мир
Омбудсмен ЛНР обвинила националистов в отборе гумпомощи у жителей
Сюжет:

Посол Украины обвинил президента ФРГ в «паутине связей» с Россией

Посол Украины Мельник обвинил президента ФРГ Штайнмайера в «паутине связей» с Россией
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Посол Украины Андрей Мельник обвинил президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в поддержании связей с Россией.

Ручной тормоз: почему в Германии ссорятся из-за России
Союзники критикуют ФРГ за позицию по украинскому вопросу

«Для Штайнмайера отношения с Россией были и являются в настоящее время чем-то фундаментальным, даже святым, что бы ни случилось», — заявил посол Украины 3 апреля в интервью изданию Tagesspiegel.

Он также считает, что Франк-Вальтер Штайнмайер располагает «паутиной связей» с Москвой.

Мельник добавил, что даже проведение спецоперации по защите жителей Донбасса «не играет большой роли» в отношении Штайнмайера к России.

Ранее, в начале февраля, у Мельника уже случались конфликты на фоне его излишней активности. После того, как дипломат обратился к канцлеру с требованием выдвинуть ультиматум президенту РФ Владимиру Путину, глава фракции социал-демократов Рольф Мютцених заявил, что Мельник «переступил черту».

24 февраля Путин начал спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ 21 февраля подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия»

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022