Посол Украины обвинил президента ФРГ в «паутине связей» с Россией

Посол Украины Андрей Мельник обвинил президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в поддержании связей с Россией.

«Для Штайнмайера отношения с Россией были и являются в настоящее время чем-то фундаментальным, даже святым, что бы ни случилось», — заявил посол Украины 3 апреля в интервью изданию Tagesspiegel.

Он также считает, что Франк-Вальтер Штайнмайер располагает «паутиной связей» с Москвой.

Мельник добавил, что даже проведение спецоперации по защите жителей Донбасса «не играет большой роли» в отношении Штайнмайера к России.

Ранее, в начале февраля, у Мельника уже случались конфликты на фоне его излишней активности. После того, как дипломат обратился к канцлеру с требованием выдвинуть ультиматум президенту РФ Владимиру Путину, глава фракции социал-демократов Рольф Мютцених заявил, что Мельник «переступил черту».

24 февраля Путин начал спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ 21 февраля подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик.

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