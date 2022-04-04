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Президент ФРГ назвал ошибочным свое отношение к СП—2

Штайнмайер назвал ошибкой поддержку «Северного потока-2»
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Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в понедельник, 4 апреля, назвал ошибочным свое отношение к РФ, а именно поддержку «Северного потока — 2».

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«Поддержка «Северного потока — 2» с моей стороны однозначно была ошибкой. Мы держались за мост, в который Россия уже не верила и о котором предостерегали наши партнеры», — цитирует слова политика агентство Reuters.

По его словам, ФРГ потерпела неудачу в попытках выстроить единый «европейский дом» с участием Москвы и вовлечь ее в общую систему безопасности. Он считает, что в данный момент нет перспектив для возвращения к положению дел до начала российской спецоперации по защите Донбасса.

В этот же день посол России в Берлине был вызван в германский МИД, где ему сообщили о высылке 40 сотрудников российской дипмиссии. В посольстве отметили, что Берлин обвинил российских военных в событиях в Буче и встал на сторону киевского режима, не дожидаясь проведения независимого расследования.

Ранее, 3 апреля, посол Украины Андрей Мельник обвинил Штайнмайера в поддержании связей с Россией. Он отметил, что даже проведение спецоперации по защите жителей Донбасса «не играет большой роли» в отношении президента ФРГ к Москве.

31 марта германский отраслевой союз Aluminium Deutschland, объединяющий компании, производящие алюминий, выразил обеспокоенность в связи с возможными перебоями в газоснабжении в случае прекращения поставок российского природного газа.

Россия — крупнейший экспортер газа в Европу, поставляет около 40% потребляемого в регионе газа по нескольким маршрутам: «Северному потоку» (напрямую в Германию через Балтийское море), газотранспортной системе Украины, Ямал–Европе и «Турецкому потоку» (через Черное море).

24 февраля Путин начал спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ 21 февраля подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик.

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