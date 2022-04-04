В посольстве РФ в Берлине заявили о высылке из Германии 40 сотрудников дипмиссии

Посол России в Берлине был вызван в германский МИД, где ему сообщили о высылке 40 сотрудников российской дипмиссии. Об этом 4 апреля следует из заявления посольства РФ.

«Германской стороной также принято решение об объявлении 40 сотрудников российских дипломатических и консульских учреждений Германии персонами нон грата», — говорится в опубликованном сообщении.

Отмечается, что это решение было принято на фоне событий в украинской Буче.

В дипмиссии отметили, что Берлин обвинил российских военных в событиях в Буче и встал на сторону киевского режима, не дожидаясь проведения независимого расследования.

В посольстве РФ заявили, что не принимают «однобоких обвинений» Берлина, и подчеркнули, что речь идет о преднамеренной провокации Киева.

«Акцентировали, что немотивированное сокращение дипломатического персонала российских загранучреждений в ФРГ сужает пространство для поддержания диалога между нашими странами, ведет к дальнейшей деградации всего комплекса российско-германских отношений», — говорится в сообщении.

О том, что Германия намерена выслать 40 сотрудников посольства России ранее в этот день сообщал портал Fokus со ссылкой на главу германского МИД Анналену Бербок. По ее словам, сотрудники российского посольства каждый день работали в Германии «против нашей свободы, против сплоченности нашего общества».

В этот же день посольство РФ в Литве получило дипломатическую ноту о предписании российскому послу покинуть страну. Тогда же стало известно о постановлении литовского правительства понизить уровень дипломатического представительства между Вильнюсом и Москвой. Латвия вслед за Литвой заявила, что намерена понизить уровень дипотношений с Россией.

Кроме того, Франция решила выслать из страны ряд дипломатов РФ. Как отмечает французский телеканал BFM, речь идет примерно о 30 российских дипломатах. В МИД РФ, комментируя новости о высылке российских дипломатических работников, указали, что страны получат на свои действия достойный ответ.

2 и 3 апреля украинская сторона начала распространять сообщения о якобы большом числе жертв среди мирного населения в Буче. На постановочный характер фото и видеозаписей сразу же обратили внимание пользователи Сети. На видео с якобы телами погибших мирных жителей, показанном на украинском телеканале, дома вокруг стоят нетронутыми, без каких-либо повреждений.

В Минобороны РФ подчеркнули, что за время нахождения населенного пункта под контролем Вооруженных сил РФ ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий.

Как пояснил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, ситуация в Буче — это инсценировка, которую Запад и Украина «разгоняют» по соцсетям. Он подчеркнул, что инсценировка была устроена спустя несколько дней после того, как город покинули российские войска. В тот же день представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что всем украинским фото- и видеоматериалам якобы о преступлениях, совершенных российскими войсками в Буче, верить нельзя.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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