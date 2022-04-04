Лавров назвал инсценировкой ситуацию в Буче

Ситуация в Буче — инсценировка, которую Запад и Украина разгоняют по соцсетям, заявил 4 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров.

Ранее в этот же день представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что всем фото- и видеоматериалам якобы о преступлениях, совершенных российскими войсками в Буче, верить нельзя. Он напомнил, что в Министерстве обороны РФ уже предоставили опровержения.

Также в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что председательствующая в Совете Безопасности ООН Великобритания не дала согласия на проведение заседания Совбеза по ситуации в Буче, которую требовала созвать российская стороны.

Дипломат объяснила, что смысл преступления киевского режима в украинском городе Буча заключается в срыве мирных переговоров и эскалации конфликта.

Днем ранее генсекретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о необходимости провести независимое расследование событий в украинском городе Буча.

В минувшие выходные украинская сторона начала распространять сообщения о якобы большом числе жертв среди мирного населения в Буче. На постановочный характер фото и видеозаписей сразу же обратили внимание пользователи Сети. Примечательно, что на видео с якобы погибшими телами мирных жителей, показанном на украинском телеканале, дома вокруг стоят нетронутыми, без каких-либо повреждений. При этом также сообщалось, что украинские силовики провели зачистку в Буче за день до появления видео якобы с убитыми мирными жителями. Они уточнили, что проводилась зачистка от диверсантов и тех, кто сотрудничал с российскими военными.

Операцию с целью защиты мирного населения Донбасса Россия начала 24 февраля. Как тогда уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа. Также российская сторона подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре Вооруженных сил Украины.

Ситуация в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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