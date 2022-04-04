Латвия вслед за Литвой объявила о понижении уровня дипотношений с Россией

Латвия вслед за Литвой намерена понизить уровень дипотношений с Россией. Об этом заявил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс 4 апреля.

«Латвия сократит дипломатические отношения с Российской Федерацией. О конкретных решениях будет сообщено по завершении внутренних процедур», — написал он в Twitter.

В сообщении отмечается, что это решение было принято на фоне событий в украинской Буче, которые Минобороны РФ назвало провокацией.

Ранее в этот день литовское правительство постановило понизить уровень дипломатического представительства между Литвой и Россией и предписала российскому послу покинуть страну. Кроме того, министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что принято решение закрыть российское консульство в Клайпеде.

18 марта Латвия решила выслать трех сотрудников российского посольства. О схожих решениях заявили также Литва и Эстония.

29 марта Россия заявила об ответных мерах на высылку дипломатов из стран Прибалтики: прекращена аккредитация четырех сотрудников посольства Литвы в Москве, трех — посольства Латвии и трех представителей посольства Эстонии, и Псковской канцелярии Генерального консульства Эстонии в Санкт-Петербурге.