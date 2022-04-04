В посольстве РФ в Литве получили предписание послу покинуть страну
Посольство РФ в Литве получило дипломатическую ноту о предписании российскому послу покинуть страну. Об этом «Известиям» сообщил пресс-секретарь дипмиссии Александр Кудрявцев 4 апреля.
«Могу только подтвердить получение соответствующей ноты», — сообщил он.
Ранее в этот день литовское правительство постановило понизить уровень дипломатического представительства между Вильнюсом и Москвой и предписало российскому послу покинуть страну.
Кроме того, министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис объявил о решении закрыть консульство РФ в Клайпеде.
В МИД РФ в свою очередь заявили, что ответные меры не заставят себя ждать.
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков назвал решение о снижении уровня дипотношений попыткой стать первыми среди всех русофобов и русоненавистников.
18 марта Литва объявила четырех сотрудников посольства России персонами нон грата за «деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом». Тогда же Эстония сообщила, что высылает трех российских дипломатов, обвинив их в подрыве безопасности государства и распространении пропаганды. Аналогичное решение приняла и Латвия.
29 марта Россия заявила об ответных мерах на высылку дипломатов из стран Прибалтики: прекращена аккредитация четырех сотрудников посольства Литвы в Москве, трех — посольства Латвии и трех представителей посольства Эстонии и Псковской канцелярии генерального консульства Эстонии в Санкт-Петербурге.