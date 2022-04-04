В МИДе пригрозили ответом на понижение Латвией уровня дипотношений с РФ

Ответные меры после понижения Латвией уровня дипотношений с Россией не заставят себя ждать. Об этом в понедельник, 4 апреля, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Ответные меры не заставят себя ждать», — сказала она «РИА Новости».

Ранее в этот день глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что страна сократит дипломатические отношения с Россией. Он пояснил, что о конкретных решениях будет сообщено по завершении внутренних процедур. Кроме того, в сообщении главы министерства отмечается, что это решение было принято на фоне событий в украинской Буче, которые Минобороны РФ назвало провокацией.

В тот же день литовское правительство постановило понизить уровень дипломатического представительства между Литвой и Россией и предписало российскому послу покинуть страну. Кроме того, министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что принято решение закрыть российское консульство в Клайпеде.

18 марта Латвия решила выслать трех сотрудников российского посольства. О схожих решениях заявили также Литва и Эстония.

29 марта Россия заявила об ответных мерах на высылку дипломатов из стран Прибалтики: прекращена аккредитация четырех сотрудников посольства Литвы в Москве, трех — посольства Латвии и трех представителей посольства Эстонии, а также Псковской канцелярии генерального консульства Эстонии в Санкт-Петербурге.

2 и 3 апреля украинская сторона начала распространять сообщения о якобы большом числе жертв среди мирного населения в Буче. На постановочный характер фото и видеозаписей сразу же обратили внимание пользователи Сети. На видео с якобы телами погибших мирных жителей, показанном на украинском телеканале, дома вокруг стоят нетронутыми, без каких-либо повреждений.

В Минобороны РФ подчеркнули, что за время нахождения населенного пункта под контролем Вооруженных сил РФ ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий.

Как пояснил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, ситуация в Буче — это инсценировка, которую Запад и Украина разгоняют по соцсетям. Он подчеркнул, что инсценировка была устроена спустя несколько дней после того, как город покинули российские войска. В тот же день представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что всем украинским фото- и видеоматериалам якобы о преступлениях, совершенных российскими войсками в Буче, верить нельзя.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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