В СФ отреагировали на предписание Литвы российскому послу покинуть страну

В России не удивлены решением Литвы снизить уровень дипломатических отношений и выдать предписание российскому послу покинуть страну. Такое мнение «Известиям» в понедельник, 4 апреля, выразил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

«Они пытаются среди русофобов и русоненавистников стать русофобами и русоненавистниками номер один», — уверен сенатор.

По его словам, такие решения литовских властей показывают слабость политики страны и ее зависимость от тех процессов, которые происходят в США.

«Они поняли, что для США самое главное — быть русофобами и русоненавистниками, и в этом ключе действуют», — добавил Цеков.

Литовское правительство постановило понизить уровень дипломатического представительства между Литвой и Россией и предписало российскому послу покинуть страну ранее в этот день. Кроме того, министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что принято решение закрыть российское консульство в Клайпеде.

В МИД РФ в ответ на понижение Латвией уровня дипотношений заявили, что ответные меры не заставят себя ждать.

Вслед за властями Литвы глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс объявил, что страна намерена сократить дипломатические отношения с Российской Федерацией. Отмечалось, что это решение было принято на фоне событий в украинской Буче, которые Минобороны РФ назвало провокацией.

18 марта Латвия решила выслать трех сотрудников российского посольства. Об аналогичных решениях заявили также Литва и Эстония.

29 марта Россия заявила об ответных мерах на высылку дипломатов из стран Прибалтики: прекращена аккредитация четырех сотрудников посольства Литвы в Москве, трех — посольства Латвии и трех представителей посольства Эстонии и Псковской канцелярии генерального консульства Эстонии в Санкт-Петербурге.