Литва предписала послу России покинуть страну

Литовское правительство 4 апреля постановило понизить уровень дипломатического представительства между Литвой и Россией и предписала российскому послу покинуть страну.

Кроме того, министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что принято решение закрыть российское консульство в Клайпеде.

«Правительство Литвы <…> приняло решение понизить уровень дипломатического представительства. Посол Российской Федерации должен будет покинуть Литву», — передает его слова агентство BNS.

18 марта стало известно, что Литва объявила четырех сотрудников посольства России персонами нон грата за «деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом». Тогда же Эстония сообщила, что высылает трех российских дипломатов, обвинив их в подрыве безопасности государства и распространении пропаганды. Аналогичное решение приняла и Латвия.

29 марта Россия заявила об ответных мерах на высылку дипломатов из стран Прибалтики: прекращена аккредитация четырех сотрудников посольства Литвы в Москве, трех — посольства Латвии и трех представителей посольства Эстонии, и Псковской канцелярии Генерального консульства Эстонии в Санкт-Петербурге.