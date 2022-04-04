Германия намерена выслать 40 сотрудников посольства РФ

Германия намерена выслать 40 сотрудников посольства России. Об этом 4 апреля сообщает портал Fokus.

Федеральное правительство объявило 40 российских дипломатов «нежелательными лицами» или, по-другому, персонами нон-грата, в Германии. Это само по себе равносильно высылке.

«Это были сотрудники российского посольства, которые каждый день работали здесь, в Германии, против нашей свободы, против сплоченности нашего общества», — заявила в понедельник глава германского МИД Анналена Бербок (Грин). Ее процитировал портал Fokus.

Представителям дипмиссии в ФРГ (Федеративной Республике Германии) сообщат о высылке в понедельник.

Ранее в этот же день посольство РФ в Литве получило дипломатическую ноту о предписании российскому послу покинуть страну. Тогда же стало известно о постановлении литовского правительства понизить уровень дипломатического представительства между Вильнюсом и Москвой. Латвия вслед за Литвой заявила, что намерена понизить уровень дипотношений с Россией. Как заявил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс, о конкретных шагах будет объявлено позже.

29 марта Россия заявила об ответных мерах на высылку дипломатов из стран Прибалтики: прекращена аккредитация четырех сотрудников посольства Литвы в Москве, трех — посольства Латвии и трех представителей посольства Эстонии, а также Псковской канцелярии Генерального консульства Эстонии в Санкт-Петербурге.