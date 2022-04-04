Прямой эфир
Мир
Германия намерена выслать 40 сотрудников посольства РФ
Мир
Минобороны обвинило Киев в ведении информкампании против ВС РФ
Мир
Послу Чехии заявлен протест в связи с высылкой Прагой дипломата РФ
Мир
МО РФ предупредило об опасности для сотрудников ООН из-за раздачи Киевом оружия
Политика
В Госдуму внесен проект о признании геноцида русских на Украине
Туризм
Албания откроет безвизовый режим для россиян с 1 мая по 30 сентября
Политика
В ГД внесли проект о признании выданных в Армении водительских прав
Экономика
ЦБ РФ повысил курс доллара на 16,47 копейки
Экономика
Глава МИД Австрии выступил против эмбарго на поставки газа из РФ
Мир
В ООН намерены дать оценку событиям в Буче на основе расследования
Мир
Франция решила выслать ряд российских дипломатов
Сюжет:

Франция решила выслать ряд российских дипломатов

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Франция решила выслать из страны ряд дипломатов РФ. Как 4 апреля отметили во французском МИДе, действия сотрудников российской дипмиссии, по версии Парижа, противоречат интересам безопасности.

Блок прост: дипломаты сообщают о перебоях с поступлением денег в посольства
Как еще события на Украине и санкции отразились на работе наших миссий за рубежом

«Эта акция является частью демарша европейских стран», — указали в МИД.

Как отмечает французский телеканал BFM, речь идет примерно о 30 российских дипломатах.

Франция заявила о намерении выслать российских дипломатов вслед за Германией, правительство которой в этот же день объявило 40 российских дипломатов нежелательными лицами, или, по-другому, персонами нон грата, в стране. Одновременно дипломатическую ноту о предписании российскому послу покинуть страну получило и посольство РФ в Литве.

Ранее в этот же день стало известно, что первый секретарь посольства РФ в Софии, которого власти Болгарии объявили персоной нон грата, покинул страну. До этого высокопоставленному работнику посольства предписали покинуть страну в 72 часа в связи с подозрениями в незаконной разведывательной деятельности, которую он якобы вел в Болгарии.

8 марта МИД Болгарии объявил также 10 российских дипломатов персонами нон грата. Как сообщила посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова, формулировка причины высылки все та же и уже ставшая обыденной — «деятельность, несовместимая с их статусом». Российские дипломаты уехали на родину.

В МИД РФ, комментируя новости о высылке российских дипломатических работников, заявляют, что каждая страна получит на свои действия достойный ответ. Так, 29 марта Россия заявила об ответных мерах на высылку дипломатов из стран Прибалтики: прекращена аккредитация четырех сотрудников посольства Литвы в Москве, трех — посольства Латвии и трех представителей посольства Эстонии, а также Псковской канцелярии Генерального консульства Эстонии в Санкт-Петербурге.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022