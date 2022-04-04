Франция решила выслать ряд российских дипломатов

Франция решила выслать из страны ряд дипломатов РФ. Как 4 апреля отметили во французском МИДе, действия сотрудников российской дипмиссии, по версии Парижа, противоречат интересам безопасности.

«Эта акция является частью демарша европейских стран», — указали в МИД.

Как отмечает французский телеканал BFM, речь идет примерно о 30 российских дипломатах.

Франция заявила о намерении выслать российских дипломатов вслед за Германией, правительство которой в этот же день объявило 40 российских дипломатов нежелательными лицами, или, по-другому, персонами нон грата, в стране. Одновременно дипломатическую ноту о предписании российскому послу покинуть страну получило и посольство РФ в Литве.

Ранее в этот же день стало известно, что первый секретарь посольства РФ в Софии, которого власти Болгарии объявили персоной нон грата, покинул страну. До этого высокопоставленному работнику посольства предписали покинуть страну в 72 часа в связи с подозрениями в незаконной разведывательной деятельности, которую он якобы вел в Болгарии.

8 марта МИД Болгарии объявил также 10 российских дипломатов персонами нон грата. Как сообщила посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова, формулировка причины высылки все та же и уже ставшая обыденной — «деятельность, несовместимая с их статусом». Российские дипломаты уехали на родину.

В МИД РФ, комментируя новости о высылке российских дипломатических работников, заявляют, что каждая страна получит на свои действия достойный ответ. Так, 29 марта Россия заявила об ответных мерах на высылку дипломатов из стран Прибалтики: прекращена аккредитация четырех сотрудников посольства Литвы в Москве, трех — посольства Латвии и трех представителей посольства Эстонии, а также Псковской канцелярии Генерального консульства Эстонии в Санкт-Петербурге.