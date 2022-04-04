Выдворенный из Болгарии российский дипломат покинул страну

Первый секретарь посольства РФ в Софии, которого власти Болгарии объявили персоной нон грата, покинул страну. Об этом сообщили в дипмиссии 4 апреля.

«Наш дипломат пересек границу Болгарии в понедельник, в установленный срок», — заявил ТАСС представитель посольства.

МИД Болгарии объявил первого секретаря посольства России в Софии персоной нон грата 1 апреля, предписав ему покинуть территорию страны в течение 72 часов. Перед этим болгарская прокуратура уведомила министра иностранных дел страны Теодору Генчовскую о якобы разведывательной деятельности, в которой, как считают в ведомстве, замешан российский дипломатический работник. При этом никаких доказательств этому представлено не было

В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия ответит на объявление Болгарией персоной нон грата первого секретаря посольства РФ.

8 марта МИД Болгарии объявил 10 российских дипломатов персонами нон грата. Как сообщила посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова, формулировка причины высылки обычная — «деятельность, несовместимая с их статусом». Российские дипломаты покинули страну.

Кроме того, 2 марта София также объявляла о высылке двух российских дипломатов. В болгарском МИДе заявили, что сотрудники посольства обвиняются прокуратурой республики в шпионаже.