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Москва ответит на действия Софии в отношении первого секретаря посольства РФ

Захарова предупредила об ответе Москвы на действия Софии в отношении первого секретаря посольства РФ
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Россия ответит на объявление Болгарией персоной нон грата первого секретаря посольства РФ. Об этом 1 апреля заявил официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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«Она (реакция. — Ред.) у нас неизменная — ответим», — цитирует дипломата «РИА Новости».

Ранее в пятницу Болгария объявила персоной нон грата первого секретаря российского посольства в Софии. По данным Болгарии, он якобы занимался деятельностью, несовместимой со своим дипломатическим статусом. Дипломату дали 72 часа, чтобы покинуть страну. Доказательств незаконных действий россиянину не представили.

Ранее в этот день о планах Болгарии выслать еще нескольких дипломатов РФ сообщали местные СМИ. По данным издания Sofia Globe, болгарская прокуратура проводит расследование в отношении двух сотрудников агентства «Национальная безопасность» и работника одного из государственных министерств по подозрению в «шпионаже в пользу России».

8 марта МИД Болгарии объявил 10 российских дипломатов персонами нон грата. Как сообщила посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова, формулировка причины высылки обычная — «деятельность, несовместимая с их статусом». Российские дипломаты покинули страну.

Кроме того, 2 марта София также объявляла о высылке двух российских дипломатов. В болгарском МИДе заявили, что сотрудники посольства обвиняются прокуратурой республики в шпионаже.

В свою очередь, представитель МИД РФ Мария Захарова тогда подчеркнула, что Москва расценивает высылку двух дипломатов как провокацию и оставляет за собой право на ответные меры. Внятных обоснований и доказательств неподобающей деятельности российских дипломатов София не представила, отметила она.

Начиная с середины марта несколько европейских стран объявили о высылке российских дипломатов за «деятельность, несовместимую с их статусом». Так, 18 марта о такой мере сообщили власти Болгарии и балтийских стран — Латвии, Литвы и Эстонии.

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