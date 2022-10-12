«Cтраны Еврозоны только усугубляют ситуацию»

Российский президент Владимир Путин выступил на форуме «Российская энергетическая неделя». Глава государства говорил о кризисных явлениях в мировой экономике, поставках энергоресурсов и атаках на энергосистемы. Ключевые цитаты из выступления главы государства — в материале «Известий».

О кризисе в мировой экономике

Такое прямое, открытое общение особенно необходимо сейчас, когда мировая экономика в целом, ТЭК переживают, прямо скажем, острый кризис, связанный с нестабильной ценовой динамикой энергоресурсов, разбалансировкой спроса и предложения, а также с откровенно подрывными действиями отдельных участников рынка, которые руководствуются исключительно собственными геополитическими амбициями.

О террористических методах киевского режима

Режим в Киеве давно использует террористические методы: организует политические убийства, этнические чистки, расправы над мирными жителями. Потом сами в интернет выкладывают. Осознают, что совершили ошибку — тут же стирают.

путин3 Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк

О диверсиях на «Северных потоках»

Нет сомнения, это акт международного терроризма, цель которого — подорвать энергетическую безопасность целого континента, и логика циничная — уничтожить, блокировать источники дешевой энергии, лишить миллионы людей, промышленных потребителей газа, тепла, электроэнергии, других ресурсов.

О поставках энергоресурсов в Европу

Россия к началу этих поставок готова. Мяч, как говорится, на стороне Евросоюза. Хотят — пусть просто откроют кран, и все. Мы никого ни в чем не ограничиваем, в том числе готовы поставлять в осенне-зимний период дополнительные объемы.

О росте цен на энергию в Европе

Тот ресурс, что приходит на европейский рынок, продается в буквальном смысле втридорога, как я уже сказал. И по цепочке раскачивает инфляцию. В еврозоне она уже достигла 10%. Страдают рядовые европейцы, за год их счета за электроэнергию и газ выросли в три раза... Россия здесь причем? И свои собственные ошибки постоянно пытаются на кого-нибудь свалить. В данном случае на Россию.

путин2 Фото: Global Look Press/SVEN SIMON/Frank Hoermann

Об энергодефиците

Если вы хотите создать дефицит, например, помидоров, надо принять закон, по которому продавцы не могут продавать помидоры по цене более 2 центов за фунт, тут же получите дефицит помидоров. То же самое с нефтью и газом.

(...) Сами виноваты, хочу еще раз подчеркнуть. Это результат даже не каких-то там действий в рамках специальной военной операции на Украине, на Донбассе. Совсем нет. Это результат ошибочной политики в области энергетики на протяжении целого ряда предыдущих лет, целого ряда лет.

О готовности России покупать европейские товары

Мы готовы покупать европейский товар, но они же сами не продают. Ввели эмбарго на одну товарную группу, на вторую, на третью. Отсюда и дефицит. Мы-то здесь при чем? (...) Мы продаем то, что они хотят купить — пожалуйста. Рыночные цены - пожалуйста. Мы готовы у вас покупать, но вы же не продаете. Дефицит растет. Повторяю, совсем не по нашей вине. Не надо отказываться от сотрудничества с Россией, вот и всё.

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О последствиях отказа ЕС покупать российские товары

Последствия частичного отказа от товаров из России уже негативно сказываются на экономике и жителях Европы. Однако вместо того, чтобы работать над возвращением своих собственных конкурентных преимуществ в виде дешевых и надежных российских энергоносителей, страны Еврозоны только усугубляют ситуацию, в том числе решили ограничить цену на нефть и нефтепродукты из нашей страны, но это уже не только страны Европы, вместе с Северной Америкой это делают и, как планируется, с декабря текущего года.

Об убытках Европы при спотовом механизме ценообразования

По экспертной оценке только в текущем году спотовый механизм ценообразования на газ принесет убытки Европе на сумму свыше 300 млрд евро, или это около 2% ВВП Еврозоны. Этого можно было избежать, если бы использовались долгосрочные контракты с нефтяной привязкой.

О ремонте газопроводов «Северный поток»

Отремонтировать газопроводы, проходящие по дну Балтийского моря, подорванные, конечно, возможно, но это будет иметь смысл только в случае их дальнейшей экономической обоснованной эксплуатации, и, конечно, при обеспечении безопасности маршрутов. Это первостепенные условия.

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О ситуации с энергоресурсами

Никакие интервенции или распечатывание нефтяных резервов ситуацию не исправят, свободных ресурсов в нужных объемах попросту нет. Вот в чем все дело, надо это понять в конце концов.

О выполнении Россией своих обязательств

Россия всегда выполняет свои обязательства. Этим мы кардинально отличаемся от западных государств, которые цинично отказались выполнять уже заключенные контракты в финансовой, технологической сфере, в поставке и обслуживании оборудования.

О российском газе на мировых рынках

Что касается добычи российского газа, мы, безусловно, разместим наш товар на мировых рынках, подтверждают свою эффективность такие проекты, как «Сила Сибири», «Турецкий поток», у нас действует на Турцию, для внутреннего турецкого рынка еще и «Голубой поток».

О сохранении Россией уровня нефтедобычи

Объем добычи нефти в России уже преодолел спад и находится даже несколько выше уровня прошлого года. Планируем, что на горизонте 2025 года общий объем нефтяного экспорта, как и объем добычи нефти в нашей стране сохранится примерно на текущем уровне.

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О главных задачах ТЭК

Наша ключевая задача в том, чтобы отечественный ТЭК работал на национальную экономику, прежде всего, на повышение ее конкурентоспособности, на развитие и благоустройство наших регионов, городов, поселков, на улучшение качества жизни наших граждан.

О целях организаторов терактов на газопроводах «Северный поток»

А кто стоит за диверсией на «Северных потоках»? Очевидно, тот, кто стремится окончательно разорвать связи России и Евросоюза, желает окончательно подорвать и добить политическую субъектность Европы, ослабить ее промышленный потенциал, прибрать к рукам рынок.

О разрушении свободы предпринимательства на Западе

Опыт разрушения традиционных ценностей у так называемых неолиберальных идеологов Запада уже есть. Мы все это видим. Теперь, видимо, взялись и за свободу предпринимательства и частной инициативы.

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О субсидиях на газовое оборудование в регионах

Вместе с тем, для многих граждан стоимость газового оборудования и работ внутри участка - это серьезное бремя, большая нагрузка на семейный бюджет, мы уже тоже говорили об этом. Речь прежде всего о многодетных семьях, ветеранах и инвалидах, семьях с низкими доходами. Обязательно нужно оказать им помощь. Мы сделаем это. О чем идет речь. Я прошу региональные власти обеспечить предоставление субсидии нуждающимся гражданам на покупку газового оборудования и проведение соответствующих работ внутри участков.

О возможности переместить транзит с «Северных потоков»

Утраченный объем транзита по «Северным потокам», по дну Балтийского моря, мы могли бы переместить и в регион Черного моря и сделать таким образом основными маршрутами поставки нашего топлива, нашего газа природного в Европу через Турцию, создав в Турции крупнейший газовый хаб для Европы, если, конечно, в этом заинтересованы наши партнеры.

О реакции России на введение «потолка цен» на нефть

Тем, кто вместо делового партнерства и рыночных механизмов предпочитает шулерские уловки и беспардонный шантаж, а мы в такой парадигме в политической сфере живем уже десятилетиями, хочу сказать, что мы не будем действовать себе в ущерб. Имейте в виду.

О строительстве монгольского участка «Силы Сибири — 2»

Будем и дальше наращивать энергетический экспорт на быстрорастущие рынки. И, конечно, намерены расширять географию наших поставок. Уже в ближайшее время определим для этого ключевые объекты инфраструктуры, и начнем их строительство, включая такие перспективные проекты как «Сила Сибири — 2» и его монгольский участок «Союз Восток», а также стыковку азиатского и европейского сегментов национальной газотранспортной системы, продолжим поддерживать проекты СПГ-терминалов.

О последствиях введения потолка цен на нефть из России

Нужно четко понимать, если ограничить цену нефти из России или других стран, установить какие-то искусственные ценовые потолки, то это неизбежно ухудшит инвестиционный климат во всей мировой энергетике, затем спровоцирует усиление глобального дефицита энергоресурсов и дальнейший рост их стоимости, а это, повторяю, ударит в первую очередь по беднейшим государствам. Отмечу еще один важный момент. Допустим, как уже говорил, будет введен пресловутый потолок цен на нефть, но кто даст гарантии, что такой же потолок не будет установлен в других секторах экономики: в сельском хозяйстве, в производстве полупроводников, удобрений, металлургии. Причем не только в отношении России, но и любой другой стране мира. Никто таких гарантий уже не даст. А значит своими авантюрными решениями некоторые западные политики разрушают глобальную рыночную экономику. По сути создают угрозу для благополучия миллиардов людей.

О ситуации на мировом нефтегазовом рынке

Приведу цитату американского экономиста, лауреата Нобелевской премии Милтона Фридмана: «Если вы хотите создать дефицит, например, помидоров, то нужно просто принять закон, по которому розничные торговцы не могут продавать помидоры более чем за два цента за фунт. Вы тут же получите дефицит помидоров. То же самое с нефтью или газом». Напомню, что Милтон Фридман ушел из жизни в 2006 году, он не имел никакого отношения к российскому правительству и уже точно не может быть записан в агенты влияния России.