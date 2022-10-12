Следствие увели: РФ не включат в разбирательства по «Северным потокам»
Россию вряд ли в ближайшее время допустят к расследованию по утечкам на «Северных потоках». Об этом «Известиям» заявили в профильном комитете Госдумы. Пока Германия продолжает свое разбирательство, прокуратура Швеции уже пришла к выводу, что это все-таки была диверсия. Тем не менее виновные не названы, а Стокгольм заявил, что не намерен делиться отчетами с Россией. В дипмиссии РФ в Германии пояснили «Известиям», что никаких правовых препятствий для начала совместной работы нет. При этом именно российская сторона — главный пострадавший в результате повреждения трубопроводов и утраты значительных объемов закачанного в них газа. В посольстве РФ в Дании добавили, что Копенгаген обещал предоставлять российской стороне информацию о ходе расследования. Однако к настоящему моменту подробности неизвестны.
Чтобы не допустить
После ЧП на «Северных потоках» ФРГ, Дания и Швеция решили создать совместную группу для расследования инцидентов. Об этом еще 1 октября сообщила глава МВД Германии Нэнси Фезер. Допускать Россию к объектам, несмотря на то, что как минимум весь газ в трубах полностью принадлежал ПАО «Газпром», западные страны и не собирались. Хотя МИД РФ настаивал на проведении международного расследования причин взрывов на газопроводах в Балтийском море, которые произошли в ночь на 26 сентября.
Первой свои результаты мировой общественности представила Швеция. 6 октября Служба государственной безопасности страны (SÄPO) выпустила пресс-релиз, в котором говорится, что расследование «усилило подозрения в грубой диверсии». Установлено, что на объектах произошли взрывы, которые нанесли значительный ущерб газопроводам. Сообщается, что с места преступления также были изъяты улики. Тем не менее виновных SÄPO не назвала. Комментируя эти результаты, официальный представитель МИД России Мария Захарова, заявила, что Стокгольм «стесняется назвать инцидент терактом или экстремизмом», а также не раскрывает ответственных.
Уже 11 октября премьер страны Магдалена Андерссон сообщила, что делиться с Москвой данными предварительного расследования ЧП Швеция не будет, поскольку эти данные «носят конфиденциальный характер». При этом, по ее словам, власти координируют свои действия с Данией и Германией.
В пресс-службе SÄPO «Известиям» заявили, что на данный момент у них нет другой информации, кроме указанной в пресс-релизе от 6 октября. В МВД и МИД страны «Известиям» не предоставили комментарии.
В российской дипмиссии в Швеции «Известиям» сообщили, что передали обращение премьер-министра РФ Михаил Мишустина на имя премьера Швеции Магдалены Андерссон, но пока официальной реакции не последовало. В Госдуме уверены, что подключать Москву к расследованию и не станут.
— Подозреваю, что в ближайшее время Россия не сможет получить доступ к объектам. Хотя 95% трубопроводов идет по нейтральным водам, диверсия была специально проведена в водах Дании и Швеции, чтобы не допустить представителей российской стороны, включая ПАО «Газпром», к расследованию. Теперь власти Дании и Швеции всячески тянут время, чтобы не подпустить собственника трубы, — заявил «Известиям» первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских.
По его мнению, в ближайшее время ситуация вряд ли изменится, поскольку все заинтересованы в том, чтобы определить виновника ЧП было уже невозможно. «Мы догадываемся, кому это выгодно. Очевидно, что США, ну и, возможно, Украине как собственнику последней сухопутной нитки газовой магистрали», — подчеркнул депутат.
10 октября официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов напомнил об инциденте на газопроводе «Северный поток», который произошел еще в 2015 году. Тогда при плановом обследовании трубопровода обнаружили уничтожитель мин «Морская лиса», принадлежащий НАТО. Вооруженные силы Швеции, в свою очередь, извлекли и обезвредили устройство, после чего работу СП возобновили. В НАТО, по словам Сергея Куприянова, заявили, что подводный взрыватель потерялся на учениях.
По словам Игоря Ананских, российская сторона после недавнего инцидента направила письмо правительствам Дании и Швеции с просьбой включить ее в расследовательную комиссию, однако ответа до сих пор нет.
— Я не верю, что мы когда-нибудь получим ответ, хотя со своей стороны мы продолжаем попытки по всем линиям, включая наши дипмиссии в Копенгагене и Швеции. Несмотря на то что собственником трубы был консорциум крупнейших европейских компаний, включая «Газпром», весь газ принадлежал только последней. То есть «Газпром» является одной из главных пострадавших сторон. Мы должны уже сейчас участвовать в этой комиссии, а не через полгода, когда всё зарастет водорослями, — добавил депутат.
Собственное расследование
Датская полиция начала расследование 28 сентября. Пока его ход неизвестен общественности. В пресс-службе полиции Копенгагена «Известиям» заявили, что у них нет новых комментариев относительно расследования утечки газа в Балтийском море.
Ранее дипмиссия России в Копенгагене заявила, что эта страна ведет себя подозрительно. «Странность заключается в том, что Дания не желает привлекать представителей России к расследованию ЧП на газопроводах. Такая позиция подрывает достоверность итогов датского расследования», — заявили в посольстве, добавив, что Москва изучит возможность проведения самостоятельного расследования на месте происшествия.
Посол РФ в королевстве Владимир Барбин сказал «Известиям», что обращения о подключении представителей российской стороны и ПАО «Газпром» к расследованию диверсии оставлены датской стороной без удовлетворения.
— Было лишь обещано, что российской стороне будет предоставляться информация о ходе расследования. К настоящему моменту его подробности неизвестны, — добавил дипломат.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с «Известиями» выразил сомнение в том, что российская сторона сможет в нынешних условиях провести собственное разбирательство.
— Возможности ограничены, поскольку РФ не пускают к месту взрыва газопроводов. Осмотреть, валяются ли там остатки взрывного устройства, мы не можем, а это самое главное. Единственное, что в наших силах, — попробовать провести исследования изнутри, но сложно сказать, есть ли для этого технические возможности. Хотя сейчас ПАО «Газпром» собирается откачивать газ из единственной уцелевшей нитки СП-2 и попытается ее осмотреть изнутри. Однако две нитки СП-1 и и одна нитка СП-2 уже закачены водой и вряд ли удастся добраться до места взрыва изнутри трубы, — отметил эксперт.
По его словам, западные страны могли бы собрать широкую коалицию для изучения объектов, но им, видимо, есть что скрывать.
— Для этого они должны быть уверены, что там всё безопасно для Запада, что там нет нет улик, указывающих на причастность США или Великобритании, например. Тем не менее доказать это России будет крайне сложно. История будет затягиваться, как и возможный ремонт газопроводов. Нас снова не будут допускать и требовать очередные бумажки, а потом обвинять в том, что мы не чиним, а разрушаем проект. Хотя чем дольше вода там будет находиться, тем дороже будет восстановить газопровод, — добавил Игорь Юшков.
Вице-премьер России Александр Новак ранее заявлял, что технически ремонт газопроводов возможен. Однако, по его словам, это потребует времени и соответствующих средств.
Корабль бундесвера и подводный дрон
О том, что ФРГ приступила к расследованию обстоятельств инцидентов на газопроводах, стало известно из СМИ в конце прошлой недели. 7 октября специальный корабль бундесвера с сотрудниками федеральной полиции Германии и водолазами на борту направился к местам преступления для сбора доказательств с помощью подводного дрона.
Уже 11 октября Spiegel сообщил, что генпрокуратура страны начала расследования по подозрению в преднамеренной организации взрывов на газопроводах, а также в антиконституционном саботаже. Как утверждает издание, это решение «открывает путь» следователям федеральной полиции Германии и Федерального ведомства уголовной полиции для получения доказательств по этому «неординарному» делу и для присоединения к международной следственной группе. При этом в генпрокуратуре страны уже заявили, что в настоящее время имеется достаточно фактических признаков того, что газопроводы были преднамеренно повреждены посредством нескольких взрывов.
В посольстве РФ в Берлине «Известиям» рассказали, что пока немецкие власти призывают дождаться результатов расследования, однако в предварительном плане исходят из совершения диверсий путем преднамеренных подрывов газопроводов. «При этом здесь звучат голоса, не исключающие причастности к ним России, что противоречит как фактам, так и здравому смыслу. Главные бенефициары обрушения российско-германского энергетического сотрудничества хорошо известны, но эта тема старательно заметается под ковер», — добавили в дипмиссии.
При этом там отметили, что продолжают диалог с немецкими властями о возможности подключения РФ к расследованию, — обращения переданы по официальным каналам.
— Поскольку речь, по всем признакам, идет о диверсии, совершенной против объекта критической инфраструктуры, следует сформировать предельно полную и объективную картину произошедшего. Российские специалисты обладают для этого всеми необходимыми компетенциями. Никаких правовых препятствий для начала совместной работы мы не видим. Важно учитывать и то, что именно российская сторона является главным пострадавшим — как в результате повреждения газопроводов, так и утраты значительных объемов закачанного в них газа, — заявили в посольстве.
Тем не менее готовности Берлина способствовать привлечению к расследованию российских специалистов, наряду со шведскими и датскими, там не наблюдают. «Со своей стороны прямо заявляем, что отказ от взаимодействия с Россией в прояснении обстоятельств инцидента будем рассматривать в качестве попытки скрыть истинную картину происшедшего», — заключили в дипмиссии.
«Известия» направили запрос в генпрокуратуру Германии, МВД, МИД и минэкономики страны.
«Мы поддерживаем связь с властями пострадавших стран, но отмечаем, что именно они несут основную ответственность за проведение расследований», — заявили «Известиям» в пресс-службе Еврокомиссии (ЕК). На вопрос, считает ли ЕК возможным подключение РФ к расследованиям, там порекомендовали связаться с ответственными ведомствами Швеции, Дании и ФРГ.