Следствие увели: РФ не включат в разбирательства по «Северным потокам»

Россию вряд ли в ближайшее время допустят к расследованию по утечкам на «Северных потоках». Об этом «Известиям» заявили в профильном комитете Госдумы . Пока Германия продолжает свое разбирательство, прокуратура Швеции уже пришла к выводу, что это все-таки была диверсия . Тем не менее виновные не названы, а Стокгольм заявил, что не намерен делиться отчетами с Россией. В дипмиссии РФ в Германии пояснили «Известиям», что никаких правовых препятствий для начала совместной работы нет . При этом именно российская сторона — главный пострадавший в результате повреждения трубопроводов и утраты значительных объемов закачанного в них газа. В посольстве РФ в Дании добавили, что Копенгаген обещал предоставлять российской стороне информацию о ходе расследования. Однако к настоящему моменту подробности неизвестны .

Чтобы не допустить

После ЧП на «Северных потоках» ФРГ, Дания и Швеция решили создать совместную группу для расследования инцидентов . Об этом еще 1 октября сообщила глава МВД Германии Нэнси Фезер. Допускать Россию к объектам, несмотря на то, что как минимум весь газ в трубах полностью принадлежал ПАО «Газпром», западные страны и не собирались . Хотя МИД РФ настаивал на проведении международного расследования причин взрывов на газопроводах в Балтийском море, которые произошли в ночь на 26 сентября.

Первой свои результаты мировой общественности представила Швеция. 6 октября Служба государственной безопасности страны (SÄPO) выпустила пресс-релиз, в котором говорится, что расследование «усилило подозрения в грубой диверсии» . Установлено, что на объектах произошли взрывы, которые нанесли значительный ущерб газопроводам. Сообщается, что с места преступления также были изъяты улики. Тем не менее виновных SÄPO не назвала . Комментируя эти результаты, официальный представитель МИД России Мария Захарова, заявила, что Стокгольм «стесняется назвать инцидент терактом или экстремизмом», а также не раскрывает ответственных.

Следствие увели Фото: REUTERS/Fredrik Persson

Уже 11 октября премьер страны Магдалена Андерссон сообщила, что делиться с Москвой данными предварительного расследования ЧП Швеция не будет, поскольку эти данные «носят конфиденциальный характер» . При этом, по ее словам, власти координируют свои действия с Данией и Германией.

В пресс-службе SÄPO «Известиям» заявили, что на данный момент у них нет другой информации, кроме указанной в пресс-релизе от 6 октября. В МВД и МИД страны «Известиям» не предоставили комментарии.

В российской дипмиссии в Швеции «Известиям» сообщили, что передали обращение премьер-министра РФ Михаил Мишустина на имя премьера Швеции Магдалены Андерссон, но пока официальной реакции не последовало. В Госдуме уверены, что подключать Москву к расследованию и не станут.

— Подозреваю, что в ближайшее время Россия не сможет получить доступ к объектам. Хотя 95% трубопроводов идет по нейтральным водам, диверсия была специально проведена в водах Дании и Швеции, чтобы не допустить представителей российской стороны , включая ПАО «Газпром», к расследованию. Теперь власти Дании и Швеции всячески тянут время, чтобы не подпустить собственника трубы , — заявил «Известиям» первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских.

По его мнению, в ближайшее время ситуация вряд ли изменится, поскольку все заинтересованы в том, чтобы определить виновника ЧП было уже невозможно . «Мы догадываемся, кому это выгодно. Очевидно, что США, ну и, возможно, Украине как собственнику последней сухопутной нитки газовой магистрали», — подчеркнул депутат.

Следствие увели Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch

10 октября официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов напомнил об инциденте на газопроводе «Северный поток», который произошел еще в 2015 году. Тогда при плановом обследовании трубопровода обнаружили уничтожитель мин «Морская лиса», принадлежащий НАТО. Вооруженные силы Швеции, в свою очередь, извлекли и обезвредили устройство, после чего работу СП возобновили. В НАТО, по словам Сергея Куприянова, заявили, что подводный взрыватель потерялся на учениях.

По словам Игоря Ананских, российская сторона после недавнего инцидента направила письмо правительствам Дании и Швеции с просьбой включить ее в расследовательную комиссию, однако ответа до сих пор нет .

— Я не верю, что мы когда-нибудь получим ответ , хотя со своей стороны мы продолжаем попытки по всем линиям, включая наши дипмиссии в Копенгагене и Швеции. Несмотря на то что собственником трубы был консорциум крупнейших европейских компаний, включая «Газпром», весь газ принадлежал только последней. То есть «Газпром» является одной из главных пострадавших сторон . Мы должны уже сейчас участвовать в этой комиссии, а не через полгода, когда всё зарастет водорослями, — добавил депутат.

Собственное расследование

Датская полиция начала расследование 28 сентября. Пока его ход неизвестен общественности . В пресс-службе полиции Копенгагена «Известиям» заявили, что у них нет новых комментариев относительно расследования утечки газа в Балтийском море.

Ранее дипмиссия России в Копенгагене заявила, что эта страна ведет себя подозрительно. «Странность заключается в том, что Дания не желает привлекать представителей России к расследованию ЧП на газопроводах . Такая позиция подрывает достоверность итогов датского расследования», — заявили в посольстве, добавив, что Москва изучит возможность проведения самостоятельного расследования на месте происшествия.

Посол РФ в королевстве Владимир Барбин сказал «Известиям», что обращения о подключении представителей российской стороны и ПАО «Газпром» к расследованию диверсии оставлены датской стороной без удовлетворения.

— Было лишь обещано, что российской стороне будет предоставляться информация о ходе расследования. К настоящему моменту его подробности неизвестны , — добавил дипломат.

Следствие увели Фото: REUTERS/Andrew Kelly

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с «Известиями» выразил сомнение в том, что российская сторона сможет в нынешних условиях провести собственное разбирательство.

— Возможности ограничены, поскольку РФ не пускают к месту взрыва газопроводов. Осмотреть, валяются ли там остатки взрывного устройства, мы не можем, а это самое главное. Единственное, что в наших силах, — попробовать провести исследования изнутри, но сложно сказать, есть ли для этого технические возможности . Хотя сейчас ПАО «Газпром» собирается откачивать газ из единственной уцелевшей нитки СП-2 и попытается ее осмотреть изнутри. Однако две нитки СП-1 и и одна нитка СП-2 уже закачены водой и вряд ли удастся добраться до места взрыва изнутри трубы, — отметил эксперт.

По его словам, западные страны могли бы собрать широкую коалицию для изучения объектов, но им, видимо, есть что скрывать.

— Для этого они должны быть уверены, что там всё безопасно для Запада, что там нет нет улик, указывающих на причастность США или Великобритании , например. Тем не менее доказать это России будет крайне сложно. История будет затягиваться, как и возможный ремонт газопроводов . Нас снова не будут допускать и требовать очередные бумажки, а потом обвинять в том, что мы не чиним, а разрушаем проект. Хотя чем дольше вода там будет находиться, тем дороже будет восстановить газопровод, — добавил Игорь Юшков.

Вице-премьер России Александр Новак ранее заявлял, что технически ремонт газопроводов возможен. Однако, по его словам, это потребует времени и соответствующих средств.

Корабль бундесвера и подводный дрон

О том, что ФРГ приступила к расследованию обстоятельств инцидентов на газопроводах, стало известно из СМИ в конце прошлой недели. 7 октября специальный корабль бундесвера с сотрудниками федеральной полиции Германии и водолазами на борту направился к местам преступления для сбора доказательств с помощью подводного дрона .

Следствие увели Фото: REUTERS/Hannibal Hanschke

Уже 11 октября Spiegel сообщил, что генпрокуратура страны начала расследования по подозрению в преднамеренной организации взрывов на газопроводах , а также в антиконституционном саботаже. Как утверждает издание, это решение «открывает путь» следователям федеральной полиции Германии и Федерального ведомства уголовной полиции для получения доказательств по этому «неординарному» делу и для присоединения к международной следственной группе. При этом в генпрокуратуре страны уже заявили, что в настоящее время имеется достаточно фактических признаков того, что газопроводы были преднамеренно повреждены посредством нескольких взрывов.

В посольстве РФ в Берлине «Известиям» рассказали, что пока немецкие власти призывают дождаться результатов расследования, однако в предварительном плане исходят из совершения диверсий путем преднамеренных подрывов газопроводов . «При этом здесь звучат голоса, не исключающие причастности к ним России, что противоречит как фактам, так и здравому смыслу. Главные бенефициары обрушения российско-германского энергетического сотрудничества хорошо известны, но эта тема старательно заметается под ковер», — добавили в дипмиссии.

При этом там отметили, что продолжают диалог с немецкими властями о возможности подключения РФ к расследованию, — обращения переданы по официальным каналам.

— Поскольку речь, по всем признакам, идет о диверсии, совершенной против объекта критической инфраструктуры, следует сформировать предельно полную и объективную картину произошедшего . Российские специалисты обладают для этого всеми необходимыми компетенциями. Никаких правовых препятствий для начала совместной работы мы не видим. Важно учитывать и то, что именно российская сторона является главным пострадавшим — как в результате повреждения газопроводов, так и утраты значительных объемов закачанного в них газа , — заявили в посольстве.

Следствие увели Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch

Тем не менее готовности Берлина способствовать привлечению к расследованию российских специалистов, наряду со шведскими и датскими, там не наблюдают . «Со своей стороны прямо заявляем, что отказ от взаимодействия с Россией в прояснении обстоятельств инцидента будем рассматривать в качестве попытки скрыть истинную картину происшедшего», — заключили в дипмиссии.

«Известия» направили запрос в генпрокуратуру Германии, МВД, МИД и минэкономики страны.

« Мы поддерживаем связь с властями пострадавших стран, но отмечаем, что именно они несут основную ответственность за проведение расследований », — заявили «Известиям» в пресс-службе Еврокомиссии (ЕК). На вопрос, считает ли ЕК возможным подключение РФ к расследованиям, там порекомендовали связаться с ответственными ведомствами Швеции, Дании и ФРГ.