Саммит с собой: к чему лидеры ЕС пришли на встрече в Праге

Лидеры стран ЕС условились продолжить санкционное давление на РФ и оказывать военную помощь Украине. 7 октября главы 27 стран объединения собрались в Праге на неформальной встрече, чтобы обсудить накопленные проблемы, включая энергетический кризис и диверсию на «Северных потоках» . Опрошенные «Известиями» эксперты считают, что сейчас блок пытается демонстрировать свое единство, экономически и политически изолируя Россию . И хотя новые санкции лишь усиливают их собственные экономические проблемы, европейцы продолжат готовить очередные пакеты против Москвы.

Ничего нового

7 октября лидеры 27 стран ЕС продолжили переговоры в Праге уже в формате тет-а-тет, освободившись от гостей, прибывших 6 октября на встречу Европейского политического сообщества (ЕПС). Утром глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сказала журналистам, что вчерашнее заседание 44 европейских стран, продемонстрировавшее изоляцию России, прошло успешно. «Мы будем помогать Украине столько, сколько понадобится», — отметила она, анонсировав выступление украинского президента Владимира Зеленского по видеосвязи на саммите.

При этом глава ЕК добавила, что 7 октября в повестке — обсуждение энергокризиса . Задачу этой дискуссии Урсула фон дер Ляйен определила так: «Мы будем обсуждать, как победить манипуляции Путина в газовом вопросе». По ее словам, за прошедшие семь месяцев РФ и так серьезно сократила поставки газа в ЕС, однако европейцы смогли найти возможности для замещения российских энергоресурсов, и объединение продолжит поиск новых решений .

Обсуждения коснулись также установления потолка цен на газ. Конкретных решений на этот счет лидеры европейского ядра 7 октября не представили , поскольку встреча проходила в неформальном формате. Напомним, ранее ЕК обнародовала дорожную карту по выходу из энергокризиса, которая в том числе включает установление предельной цены на голубое топливо из РФ. Однако не все члены блока определились, готовы ли они пойти на этот шаг. Если Бельгия, Франция, Польша, Португалия, Словения, Греция, Италия и Испания входят в число сторонников ограничения оптовых цен на газ, Германия, Австрия, Нидерланды и Венгрия думают о целесообразности этой меры .

Саммит с собой Фото: REUTERS/David W Cerny

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель по прибытии в Прагу сказал, что попросит лидеров ЕС поддержать предложение о выделении нового транша «для продолжения оказания военной поддержки Украине , а также тренировочной миссии». Во время обсуждений главы стран объединения подтвердили курс на поддержку Киева, однако «письменные выводы» будут представлены только на формальном саммите ЕС в конце октября. Примечательно, что пока Украина получила от Евросоза только €1 млрд, хотя изначально в Брюсселе обещали €9 млрд, сообщил недавно FT.

Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил готовность Франции продолжать поставки оружия Украине . В настоящее время он обсуждает с Данией передачу ВСУ новых САУ CAESAR. Канцлер ФРГ Олаф Шольц, в свою очередь, заявил, что «никому не следует применять атомное оружие» . Напомним, днем ранее о необходимости превентивного удара силами НАТО по РФ говорил Владимир Зеленский. Хотя позже в его офисе дали другую трактовку этого высказывания. Премьер Чехии Томаш Фиала сказал, что ЕС достиг консенсуса по поводу тренировочной миссии для украинских военных .

Еще одной важной темой саммита в Праге стала диверсия на «Северных потоках». Напомним, 26 сентября власти Дании и Швеции сообщили об обнаружении двух утечек на «Северном потоке – 1» и одной на «Северном потоке – 2» в районе острова Борнхольм. Германия, Дания и Швеция уже начали расследование, однако его результаты так и не выявили виновных. Шведская прокуратура после осмотра полицией безопасности разрушений на газопроводах заявила, что склоняется к версии о преднамеренной диверсии. С места взрывов были взяты улики, которые дополнительно исследуют. Завершив осмотр места преступления, прокурор снял с него оцепление.

Власти ФРГ не располагают новыми сведениями о том, кто мог стоять за предполагаемой диверсией , заявил на брифинге 7 октября представитель минобороны страны Арне Коллац. Хотя еще совсем недавно Spiegel писал о том, что, по оценке Федерального ведомства по уголовным делам ФРГ, за диверсией могло стоять иностранное государство.

Саммит с собой Фото: REUTERS/Danish Defence Command

Дипмиссия РФ в Копенгагене, в свою очередь, заявила в этот день, что нежелание Дании привлекать представителей РФ к расследованию ЧП подрывает достоверность его итогов. Дипломаты заявили, что Россия изучит возможность проведения самостоятельного расследования на месте происшествия. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что Москва расценивает инцидент «как умышленную диверсию против важнейшего объекта инфраструктуры» и будет добиваться открытого расследования при ее участии. По ее словам, противящиеся этому власти Дании, «возможно, знают, кто это сделал, и поэтому мнение Москвы им просто неинтересно».

Дальнейшие шаги

Днем ранее ЕС одобрил восьмой пакет санкций против РФ . Одной из самых болезненных мер оказалось установление ценового предела на российскую нефть и запрет на обслуживание криптокошельков граждан и резидентов России.

Так, биржи и компании, зарегистрированные в ЕС и требующие для открытия счета на своих платформах паспорт или любой другой документ, должны будут блокировать заявки граждан РФ и перестать работать с их кошельками , объяснил «Известиям» основатель фонда RusCoin Алексей Быков. Он добавил: скорее всего, биржи дадут клиентам время на вывод средств. Оптимальным вариантом сейчас будет перевести крипту в базовые валюты, как Tether, Ethereum или биткоин, и вывести ее на обезличенные кошельки.

«Известия» запросили крупнейшие криптовалютные биржи, поддержат ли они санкции ЕС против россиян и сколько времени дадут клиентам на вывод средств. В Binance, KuCoin, Huobi, Kraken, FTX, Coinbase и BitMEX не ответили на вопросы. А в службе поддержки Bybit сообщили, что сейчас планов по введению подобных ограничений нет и в ближайшее время криптовалюты на счетах россиян не будут заблокированы .

Саммит с собой Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Как заявили «Известиям» европейские политики, несмотря на сомнительную эффективность уже введенных санкций, ЕС продолжит оказывать давление на РФ .

Так, хорватский политик, участник делегации Европарламента по связям с Россией (D-RU) Иван Вилибор Синчич заявил, что после такого количества уже введенных рестрикций от новых мало эффекта. « Санкции стали целью сами по себе — санкции из-за санкций. Эти меры вводятся потому, что ЕС должен каким-то образом ответить . Должен быть какой-то ответ, иначе ЕС будет выглядеть слабым или бессильным. Россия может ожидать новых санкционных волн на протяжении длительного периода, какими бы неэффективными они ни были», — добавил политик.

Депутат ЕП от Германии Гуннар Бек считает: ЕС надеется, что санкциями, которые пока больше вредят его собственному населению, он сможет заставить Россию отказаться от боевых действий на Украине.

— На мой взгляд, это заблуждение, основанное на том, что все европейские правительства в первую очередь руководствуются краткосрочными экономическими соображениями . Кроме того, Брюссель не признает, что значительная часть международного общественного мнения не поддерживает агрессивную политику санкций, проводимую США и ЕС, — добавил он.

Доцент кафедры европейского права МГИМО и директор Центра европейской информации Николай Топорнин отметил, что ЕС сейчас демонстрирует солидарность, несмотря на прошлые расхождения некоторых членов в вопросе санкций.

Саммит с собой Венгерский премьер Виктор Орбан Фото: REUTERS/Leonhard Foeger

— Венгерский премьер Виктор Орбан занимал твердую позицию в вопросе нефтяного эмбарго, но в ЕС ему пошли навстречу — сделали исключения для Будапешта, как и для других стран, которые сильно зависят в этом вопросе от России. Раскола в ЕС все-таки нет, ведь вето никто не наложил, и новые рестрикции быстро одобрили. Санкции вводятся своим чередом . Уже есть база для подготовки девятого пакета. Туда может войти как раз потолок цен на российский газ, — добавил эксперт.

В любом случае конкретные решения ЕС объявит уже после официального саммита, который пройдет 20–21 октября.