Трудно быть блоком: зачем ЕС придумал новую переговорную платформу

Бюджетные обязательства в России будут реализовываться, как и прежде, несмотря на введение нового санкционного пакета ЕС . Об этом «Известиям» заявили в Госдуме, комментируя согласованные Евросоюзом 6 октября рестрикции против Москвы. В этот же день впервые прошла встреча Европейского политического сообщества (ЕПС). Помимо лидеров 27 членов ЕС в нем приняли участие представители других 17 стран, включая Украину и Турцию. Ожидаемо в клуб не пригласили Россию и Белоруссию. Опрошенные «Известиями» евродепутаты убеждены, что этот формат не приблизит к ядру Европы кандидатов в члены ЕС и другие страны региона, а лишь станет очередной площадкой для пустых обещаний .

Европейская ООН

6 октября в Праге впервые состоялась встреча Европейского политического сообщества (ЕПС), которую еще в мае предлагал организовать французский президент Эммануэль Макрон. После того как Украина и Молдавия в этом году получили статус кандидата в ЕС, глава Пятой республики сказал: Евросоюз не может быть единственным средством «структурирования европейского континента». В условиях, когда расширение ЕС — длительный процесс, необходимо создать новое место для политического сотрудничества более широкого круга стран региона . Так что приглашения в Прагу помимо 27 лидеров стран ЕС получили руководители еще 17 государств .

Фейсконтроль прошли страны бывшего «Восточного партнерства» (Украина, Молдавия, Грузия, Азербайджан, Армения), Западные Балканы (Сербия, Босния и Герцеговина, Черногория, Албания и Северная Македония), Великобритания, Норвегия, Швейцария, Исландия, Лихтенштейн, а также Турция и Израиль. Украинский президент Владимир Зеленский, как и планировалось, присоединился к дискуссии лишь по видеосвязи. А вот премьер-министр Дании Метте Фредериксен, объявившая в стране досрочные выборы, пропустила собрание в Чехии из-за внутренних дел.

трудно быть блоком Глава Европейского совета Шарль Мишель Фото: REUTERS/David W Cerny

«Это будет первая такая встреча, и она очень важна. У нас общий континент и общие вызовы, поэтому должны рассмотреть, как улучшить сотрудничество и координацию , привнести больше стабильности, безопасности и мира, а также решать общие проблемы, такие как миграция и мобильность», — отметил в приветственной речи глава Европейского совета Шарль Мишель.

Нежеланными гостями в новом европейском доме стали только Россия и Белоруссия, поскольку они сами воспринимаются в ЕС как основная угроза. По мнению премьер-министра Бельгии Александра Де Кро, это только свидетельствует о том, насколько изолированы эти две страны. Тем не менее, по мнению президента Литвы Гитанаса Науседа, именно так выглядит «Организация Объединенных Наций в Европе». Впрочем, далеко не все европейские политики испытывают исключительно положительные эмоции от инициативы французского лидера.

— Эта идея Макрона будет оплачена налогоплательщиками без какой-либо пользы для их жизни. На практике можно ожидать, что там снова будут отстаиваться только интересы сильных мира сего . Учитывая, какие заявления делают приглашенные, мы можем понять истинную задачу этого форума, — заявил «Известиям» депутат Европарламента от Словакии Милан Угрик.

Депутат Европарламента от Германии Гуннар Бек, в свою очередь, убежден, что ЕПС — попытка объединить государства, не входящие в ЕС, вокруг внешней политики блока.

трудно быть блоком Президент Франции Эмануэль Макрон Фото: REUTERS/Leonhard Foeger

— Сотрудничество — это только название. На самом деле у большинства из приглашенных государств нет серьезного политического веса . Единственное исключение — Великобритания, которая еще более категорично относится к России. ЕС считает, что может заставить Москву подчиниться с помощью санкций. При этом игнорируется тот факт, что сам ЕС испытывает серьезные экономические проблемы, — отметил политик.

Хорватский евродепутат Иван Вилибор Синчич и вовсе воспринимает эту встречу как «коктейльную вечеринку», не ожидая от нее практических результатов. « Цель этого проекта состоит в том, чтобы продемонстрировать политическое единство и оказать давление на тех, кто не согласен с политикой против России. Например, на Турцию и Венгрию . Ожидается, что там будут говорить об автономии, но как это возможно на разделенном континенте? Европа лежит до Уральских гор, а не до реки Неман. Вместо того чтобы попытаться услышать позицию РФ, они ее просто изолируют», — заключил евродепутат.

Описывать встречу ЕПС как торжество европейского единства действительно сложно, поскольку многие участники решили воспользоваться платформой для решения своих задач , никак не связанных с общеевропейской повесткой. Так, например, в Праге переговоры провели президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, его коллега из Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Кроме того, лидеры Австрии, Венгрии и Сербии отдельно обсуждали выработку общей стратегии для борьбы с нелегальной миграцией.

трудно быть блоком Президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган встречается с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Праге Фото: REUTERS/Presidential Press Office/Murat Cetinmuhurdar

Доцент кафедры европейского права МГИМО и директор Центра европейской информации Николай Топорнин считает, что приглашать Россию и Белоруссию не имело смысла. «Отношений между Западом и нашими странами уже нет. Сегодня лидеры РФ находятся в списках персональных санкций, поэтому их появление на этой площадке просто невозможно физически. Да и ради чего их приглашать туда — чтобы в очередной раз показать их изолированность?» — добавил политолог в беседе с «Известиями».

Шито-крипта

В этот же день лидеры ЕС одобрили восьмой пакет санкций против Москвы, подготовленный из-за присоединения ЛНР, ДНР, Херсона и Запорожья . Новые рестрикции в области импорта и экспорта, как ожидают европейцы, лишат РФ дохода в €7 млрд. ЕС, в частности, вводит:

– запрет на импорт российских готовых и полуфабрикатов из стали, машин и приборов, пластмасс, транспортных средств, текстиля, обуви, кожи, керамики, некоторых химических продуктов и ювелирных изделий не из золота;

– дополнительные персональные санкции против лиц, которые причастны к проведению референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях;

– запрет на морскую перевозку нефти из России по цене выше установленного потолка (он вступит в силу после 5 декабря 2022 года для сырой нефти и 5 февраля 2023 года для нефтепродуктов, после дальнейшего решения Совета ЕС);

трудно быть блоком Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

– дополнительные ограничения на экспорт угля, определенных электронных компонентов (используемых при изготовлении оружия), технических средств, используемых в авиационном секторе, а также определенных химических веществ;

– запрет на экспорт стрелкового оружия и других товаров в соответствии с Регламентом против пыток, разработанный по линии ЕС;

– запрет на обслуживание криптокошельков граждан и резидентов России.



Также восьмой пакет предусматривает наказание для лиц, которые пытаются обойти санкции. В том числе для тех, кто перевозит через третьи страны товары из ЕС в РФ. Как и ожидалось, согласован также запрет для граждан стран ЕС занимать руководящие должности в ряде российских госкомпаний.

— Самое важное в этом пакете — ограничение цен на российскую нефть. Однако есть большие сомнения в том, как эта мера будет реализована с технической стороны , — заявил «Известиям» заместитель председателя комитета по экономической политике Госдумы Артем Кирьянов. — Меры в отношении судов и танкеров, которые перевозят сырье, могут нарушить работу отрасли на мировом уровне .

По словам депутата, эти санкции могут повлиять на сами западные страны, в частности на США. «Разговор об этом начинался несколько месяцев назад — в период пиковых цен на нефтепродукты. Сейчас мы видим, что цены снижаются на фоне рецессии в США. Получается, что предельная цена на российскую нефть может почти совпадать с общими прогнозами. Тогда эта санкционная политика теряет смысл и превращается в фарс . И влияния на экономику России ожидать не стоит», — добавил Артем Кирьянов.

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Важно учитывать, что российский бюджет всегда формируется в крайней осторожности по отношению к ценам на нефть и углеводороды, поэтому беспокоиться не стоит, считает парламентарий. « Бюджетные обязательства будут реализоваться так же, как и до введения этого пакета », — заключил депутат.

Программный директор клуба «Валдай» Иван Тимофеев, в свою очередь, сказал «Известиям», что новые санкции так или иначе будут усиливать ущерб, наносящийся РФ и ее связям с ЕС.

— Тем не менее объем этого ущерба уже настолько велик, что новые рестрикции теряются в том огромном массиве разрушений наших связей . С качественной точки зрения восьмой пакет мало на что влияет, так что не стоит переоценивать и его политическое значение, — отметил эксперт.

7 октября лидеры стран Евросоюза продолжат обсуждения в Праге на неофициальном саммите. На повестке — новая помощь Украине, осуждение РФ и диверсии на «Северных потоках».