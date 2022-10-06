Трудно быть блоком: зачем ЕС придумал новую переговорную платформу
Бюджетные обязательства в России будут реализовываться, как и прежде, несмотря на введение нового санкционного пакета ЕС. Об этом «Известиям» заявили в Госдуме, комментируя согласованные Евросоюзом 6 октября рестрикции против Москвы. В этот же день впервые прошла встреча Европейского политического сообщества (ЕПС). Помимо лидеров 27 членов ЕС в нем приняли участие представители других 17 стран, включая Украину и Турцию. Ожидаемо в клуб не пригласили Россию и Белоруссию. Опрошенные «Известиями» евродепутаты убеждены, что этот формат не приблизит к ядру Европы кандидатов в члены ЕС и другие страны региона, а лишь станет очередной площадкой для пустых обещаний.
Европейская ООН
6 октября в Праге впервые состоялась встреча Европейского политического сообщества (ЕПС), которую еще в мае предлагал организовать французский президент Эммануэль Макрон. После того как Украина и Молдавия в этом году получили статус кандидата в ЕС, глава Пятой республики сказал: Евросоюз не может быть единственным средством «структурирования европейского континента». В условиях, когда расширение ЕС — длительный процесс, необходимо создать новое место для политического сотрудничества более широкого круга стран региона. Так что приглашения в Прагу помимо 27 лидеров стран ЕС получили руководители еще 17 государств.
Фейсконтроль прошли страны бывшего «Восточного партнерства» (Украина, Молдавия, Грузия, Азербайджан, Армения), Западные Балканы (Сербия, Босния и Герцеговина, Черногория, Албания и Северная Македония), Великобритания, Норвегия, Швейцария, Исландия, Лихтенштейн, а также Турция и Израиль. Украинский президент Владимир Зеленский, как и планировалось, присоединился к дискуссии лишь по видеосвязи. А вот премьер-министр Дании Метте Фредериксен, объявившая в стране досрочные выборы, пропустила собрание в Чехии из-за внутренних дел.
Глава Европейского совета Шарль Мишель
«Это будет первая такая встреча, и она очень важна. У нас общий континент и общие вызовы, поэтому должны рассмотреть, как улучшить сотрудничество и координацию, привнести больше стабильности, безопасности и мира, а также решать общие проблемы, такие как миграция и мобильность», — отметил в приветственной речи глава Европейского совета Шарль Мишель.
Нежеланными гостями в новом европейском доме стали только Россия и Белоруссия, поскольку они сами воспринимаются в ЕС как основная угроза. По мнению премьер-министра Бельгии Александра Де Кро, это только свидетельствует о том, насколько изолированы эти две страны. Тем не менее, по мнению президента Литвы Гитанаса Науседа, именно так выглядит «Организация Объединенных Наций в Европе». Впрочем, далеко не все европейские политики испытывают исключительно положительные эмоции от инициативы французского лидера.
— Эта идея Макрона будет оплачена налогоплательщиками без какой-либо пользы для их жизни. На практике можно ожидать, что там снова будут отстаиваться только интересы сильных мира сего. Учитывая, какие заявления делают приглашенные, мы можем понять истинную задачу этого форума, — заявил «Известиям» депутат Европарламента от Словакии Милан Угрик.
Депутат Европарламента от Германии Гуннар Бек, в свою очередь, убежден, что ЕПС — попытка объединить государства, не входящие в ЕС, вокруг внешней политики блока.
Президент Франции Эмануэль Макрон
— Сотрудничество — это только название. На самом деле у большинства из приглашенных государств нет серьезного политического веса. Единственное исключение — Великобритания, которая еще более категорично относится к России. ЕС считает, что может заставить Москву подчиниться с помощью санкций. При этом игнорируется тот факт, что сам ЕС испытывает серьезные экономические проблемы, — отметил политик.
Хорватский евродепутат Иван Вилибор Синчич и вовсе воспринимает эту встречу как «коктейльную вечеринку», не ожидая от нее практических результатов. «Цель этого проекта состоит в том, чтобы продемонстрировать политическое единство и оказать давление на тех, кто не согласен с политикой против России. Например, на Турцию и Венгрию. Ожидается, что там будут говорить об автономии, но как это возможно на разделенном континенте? Европа лежит до Уральских гор, а не до реки Неман. Вместо того чтобы попытаться услышать позицию РФ, они ее просто изолируют», — заключил евродепутат.
Описывать встречу ЕПС как торжество европейского единства действительно сложно, поскольку многие участники решили воспользоваться платформой для решения своих задач, никак не связанных с общеевропейской повесткой. Так, например, в Праге переговоры провели президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, его коллега из Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Кроме того, лидеры Австрии, Венгрии и Сербии отдельно обсуждали выработку общей стратегии для борьбы с нелегальной миграцией.
Президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган встречается с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Праге
Доцент кафедры европейского права МГИМО и директор Центра европейской информации Николай Топорнин считает, что приглашать Россию и Белоруссию не имело смысла. «Отношений между Западом и нашими странами уже нет. Сегодня лидеры РФ находятся в списках персональных санкций, поэтому их появление на этой площадке просто невозможно физически. Да и ради чего их приглашать туда — чтобы в очередной раз показать их изолированность?» — добавил политолог в беседе с «Известиями».
Шито-крипта
В этот же день лидеры ЕС одобрили восьмой пакет санкций против Москвы, подготовленный из-за присоединения ЛНР, ДНР, Херсона и Запорожья. Новые рестрикции в области импорта и экспорта, как ожидают европейцы, лишат РФ дохода в €7 млрд. ЕС, в частности, вводит:
– запрет на импорт российских готовых и полуфабрикатов из стали, машин и приборов, пластмасс, транспортных средств, текстиля, обуви, кожи, керамики, некоторых химических продуктов и ювелирных изделий не из золота;
– дополнительные персональные санкции против лиц, которые причастны к проведению референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях;
– запрет на морскую перевозку нефти из России по цене выше установленного потолка (он вступит в силу после 5 декабря 2022 года для сырой нефти и 5 февраля 2023 года для нефтепродуктов, после дальнейшего решения Совета ЕС);
– дополнительные ограничения на экспорт угля, определенных электронных компонентов (используемых при изготовлении оружия), технических средств, используемых в авиационном секторе, а также определенных химических веществ;
– запрет на экспорт стрелкового оружия и других товаров в соответствии с Регламентом против пыток, разработанный по линии ЕС;
– запрет на обслуживание криптокошельков граждан и резидентов России.
Также восьмой пакет предусматривает наказание для лиц, которые пытаются обойти санкции. В том числе для тех, кто перевозит через третьи страны товары из ЕС в РФ. Как и ожидалось, согласован также запрет для граждан стран ЕС занимать руководящие должности в ряде российских госкомпаний.
— Самое важное в этом пакете — ограничение цен на российскую нефть. Однако есть большие сомнения в том, как эта мера будет реализована с технической стороны, — заявил «Известиям» заместитель председателя комитета по экономической политике Госдумы Артем Кирьянов. — Меры в отношении судов и танкеров, которые перевозят сырье, могут нарушить работу отрасли на мировом уровне.
По словам депутата, эти санкции могут повлиять на сами западные страны, в частности на США. «Разговор об этом начинался несколько месяцев назад — в период пиковых цен на нефтепродукты. Сейчас мы видим, что цены снижаются на фоне рецессии в США. Получается, что предельная цена на российскую нефть может почти совпадать с общими прогнозами. Тогда эта санкционная политика теряет смысл и превращается в фарс. И влияния на экономику России ожидать не стоит», — добавил Артем Кирьянов.
Важно учитывать, что российский бюджет всегда формируется в крайней осторожности по отношению к ценам на нефть и углеводороды, поэтому беспокоиться не стоит, считает парламентарий. «Бюджетные обязательства будут реализоваться так же, как и до введения этого пакета», — заключил депутат.
Программный директор клуба «Валдай» Иван Тимофеев, в свою очередь, сказал «Известиям», что новые санкции так или иначе будут усиливать ущерб, наносящийся РФ и ее связям с ЕС.
— Тем не менее объем этого ущерба уже настолько велик, что новые рестрикции теряются в том огромном массиве разрушений наших связей. С качественной точки зрения восьмой пакет мало на что влияет, так что не стоит переоценивать и его политическое значение, — отметил эксперт.
7 октября лидеры стран Евросоюза продолжат обсуждения в Праге на неофициальном саммите. На повестке — новая помощь Украине, осуждение РФ и диверсии на «Северных потоках».