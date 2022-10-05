Перешли на крипты: бизнес начал проводить трансграничные сделки с цифровой валютой
Российские компании уже проводят трансграничные расчеты с помощью криптовалют, хотя регулирование таких сделок еще не заработало, рассказал «Известиям» директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков. В Торгово-промышленной палате (ТПП) пояснили: в основном цифровые валюты используются для сделок с недружественными странами, прежде всего при поставках российских экспортных товаров и импорте комплектующих материалов для производственной сферы. Причем на фоне санкций объем таких расчетов вырос в несколько раз.
Цифровая замена
Регулирование трансграничных сделок с использованием крипты и цифровых активов может заработать в 2023 году, однако в ограниченном объеме такие расчеты бизнес проводит уже сейчас, сообщил «Известиям» директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков. На фоне санкций количество сделок с применением евро, доллара и других международных валют снизилось до минимального уровня, поэтому российские компании начали активно использовать цифровые платежные инструменты, включая криптовалюты, объяснил глава совета ТПП РФ по промышленно-финансовой и инвестполитике Владимир Гамза.
Он добавил: в основном цифровые валюты сейчас используются для расчетов с недружественными странами, прежде всего при поставках российских экспортных товаров и импорте комплектующих материалов для производственной сферы. Другим сегментом использования также стал импорт товаров народного потребления. На фоне санкций объем трансграничных сделок к криптовалютами мог вырасти в несколько раз, оценил Владимир Гамза.
Ни Иван Чебесков, ни Владимир Гамза не назвали конкретные компании, которые торгуют с использованием криптовалют.
Законопроект по регулированию подобных расчетов будет внесен в Госдуму течение месяца и до конца года уже принят, ожидает председатель комитета по финрынку нижней палаты парламента Анатолий Аксаков. По его словам, сейчас обсуждается вариант использования Мосбиржи или СПБ Биржи как сервисных центров для таких сделок, а требования к биржам определят ЦБ или правительство.
При этом Центробанк не планирует разрешать свободное обращение криптовалют в России, уточнили в пресс-службе регулятора. Там добавили: с точки зрения трансграничных расчетов основной потенциал — в интеграции платформ национальных цифровых валют. Так, при разработке цифрового рубля предусматривается функциональная совместимость с системами других стран — при готовности с их стороны.
Использование цифровых валют на фоне санкций должно помочь проведению международных расчетов, так как традиционные каналы в значительной степени свернулись или полностью закрылись, сообщил сопредседатель «Деловой России» Антон Данилов-Данильян. По его мнению, проведение таких сделок лучше организовать в централизованном формате — через биржи.
По мнению Владимира Гамзы, любые криптовалюты с понятным источником эмиссии, системой контроля и обеспечения могут быть легально использованы в экономике РФ для проведения сделок с иностранными контрагентами. Так, например, биткоин не может применяться в международных сделках в силу анонимности его эмитента, а Ethereum — может. Для расчетов также не обязательно использовать стейблкоины, то есть цифровые валюты, курс которых привязан к фиатному или физическому активу.
Если трансакции запрещены законом, то они также не должны проводиться с использованием криптоактивов, сообщили в Еврокомиссии. Кроме того, уточнили там, криптовалюты не должны использоваться для обхода каких-либо санкций ЕС.
«Известия» опросили крупнейшие компании, проводили ли они трансграничные сделки с криптовалютами и как предлагают регулировать эту сферу. В Российском экспортном центре не ответили, известно ли им о реализации таких расчетов и с какими странами они в основном используются.
В Мосбирже и СПБ Бирже не прокомментировали, готовы ли они стать площадкой для проведения подобных сделок. «Известия» также направили запрос в Европейский центральный банк.
Вне санкций, вне закона
Проведение сделок с криптовалютами расширяет возможный круг партнеров для российских компаний, кроме того, такие расчеты могут оставаться вне санкционного контроля в некоторых странах, сообщил аналитик ФГ «Финам» Леонид Делицын. По его оценке, за последний год объем трансграничных сделок с криптой достиг порядка $5–10 млрд, однако после их легализации этот показатель может вырасти до $15–20 млрд.
Интерес российского бизнеса к использованию криптовалют в операциях с зарубежными партнерами связан с невозможностью или затягиванием сроков расчетов в валютах западных стран из-за санкций, а также с нестабильностью курсов валют дружественных государств, объяснил финансовый директор и руководитель департамента торговых операций криптофонда ICB Fund Чэнь Лиминь. По его словам, биткоин и Ethereum за счет их волатильности могут представлять ограниченный интерес, однако привязанные, например, к доллару стейблкоины способны стать хорошей альтернативой, учитывая риски вторичных санкций. Расчеты в цифровых активах сейчас также могут вестись со странами, которые выступают хабами для параллельного импорта: Казахстаном, Грузией, ОАЭ, Турцией и Израилем, считает эксперт.
Объем таких операций должен быть сбалансирован, чтобы не приводить к рискам для финансовой стабильности страны и в то же время помогать повышению эффективности и цифровой трансформации экономики, отметил директор BitRiver по взаимодействию с государственными органами Олег Огиенко. По его словам, сейчас подобные сделки регламентируются в других юрисдикциях.
Регулирование расчетов с помощью крипты по внешнеторговым контрактам целесообразно включить в законопроект о цифровой валюте, подготовленный Минфином, считает Олег Огиенко. Он добавил: куплю-продажу криптовалют можно разрешить на специализированных платформах обмена, операторами которых могли бы стать российские банки, товарно-сырьевые и фондовые биржи. А промышленные дата-центры для майнинга способны выступать поставщиками ликвидности для таких платформ, отметил эксперт.