Перешли на крипты: бизнес начал проводить трансграничные сделки с цифровой валютой

Российские компании уже проводят трансграничные расчеты с помощью криптовалют, хотя регулирование таких сделок еще не заработало, рассказал «Известиям» директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков . В Торгово-промышленной палате (ТПП) пояснили: в основном цифровые валюты используются для сделок с недружественными странами, прежде всего при поставках российских экспортных товаров и импорте комплектующих материалов для производственной сферы . Причем на фоне санкций объем таких расчетов вырос в несколько раз.

Цифровая замена

Регулирование трансграничных сделок с использованием крипты и цифровых активов может заработать в 2023 году, однако в ограниченном объеме такие расчеты бизнес проводит уже сейчас , сообщил «Известиям» директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков. На фоне санкций количество сделок с применением евро, доллара и других международных валют снизилось до минимального уровня, поэтому российские компании начали активно использовать цифровые платежные инструменты , включая криптовалюты, объяснил глава совета ТПП РФ по промышленно-финансовой и инвестполитике Владимир Гамза.

Он добавил: в основном цифровые валюты сейчас используются для расчетов с недружественными странами, прежде всего при поставках российских экспортных товаров и импорте комплектующих материалов для производственной сферы. Другим сегментом использования также стал импорт товаров народного потребления. На фоне санкций объем трансграничных сделок к криптовалютами мог вырасти в несколько раз, оценил Владимир Гамза.

Ни Иван Чебесков, ни Владимир Гамза не назвали конкретные компании, которые торгуют с использованием криптовалют.

Монетное дело Фото: ТАСС/Ведомости/Андрей Гордеев

Законопроект по регулированию подобных расчетов будет внесен в Госдуму течение месяца и до конца года уже принят , ожидает председатель комитета по финрынку нижней палаты парламента Анатолий Аксаков. По его словам, сейчас обсуждается вариант использования Мосбиржи или СПБ Биржи как сервисных центров для таких сделок , а требования к биржам определят ЦБ или правительство.

При этом Центробанк не планирует разрешать свободное обращение криптовалют в России, уточнили в пресс-службе регулятора. Там добавили: с точки зрения трансграничных расчетов основной потенциал — в интеграции платформ национальных цифровых валют. Так, при разработке цифрового рубля предусматривается функциональная совместимость с системами других стран — при готовности с их стороны.

Использование цифровых валют на фоне санкций должно помочь проведению международных расчетов, так как традиционные каналы в значительной степени свернулись или полностью закрылись , сообщил сопредседатель «Деловой России» Антон Данилов-Данильян. По его мнению, проведение таких сделок лучше организовать в централизованном формате — через биржи.

По мнению Владимира Гамзы, любые криптовалюты с понятным источником эмиссии, системой контроля и обеспечения могут быть легально использованы в экономике РФ для проведения сделок с иностранными контрагентами . Так, например, биткоин не может применяться в международных сделках в силу анонимности его эмитента, а Ethereum — может . Для расчетов также не обязательно использовать стейблкоины, то есть цифровые валюты, курс которых привязан к фиатному или физическому активу.

Монетное дело Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Если трансакции запрещены законом, то они также не должны проводиться с использованием криптоактивов, сообщили в Еврокомиссии. Кроме того, уточнили там, криптовалюты не должны использоваться для обхода каких-либо санкций ЕС.

«Известия» опросили крупнейшие компании, проводили ли они трансграничные сделки с криптовалютами и как предлагают регулировать эту сферу. В Российском экспортном центре не ответили, известно ли им о реализации таких расчетов и с какими странами они в основном используются.

В Мосбирже и СПБ Бирже не прокомментировали, готовы ли они стать площадкой для проведения подобных сделок. «Известия» также направили запрос в Европейский центральный банк.

Вне санкций, вне закона

Проведение сделок с криптовалютами расширяет возможный круг партнеров для российских компаний, кроме того, такие расчеты могут оставаться вне санкционного контроля в некоторых странах , сообщил аналитик ФГ «Финам» Леонид Делицын. По его оценке, за последний год объем трансграничных сделок с криптой достиг порядка $5–10 млрд, однако после их легализации этот показатель может вырасти до $15–20 млрд.

Монетное дело Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Интерес российского бизнеса к использованию криптовалют в операциях с зарубежными партнерами связан с невозможностью или затягиванием сроков расчетов в валютах западных стран из-за санкций, а также с нестабильностью курсов валют дружественных государств, объяснил финансовый директор и руководитель департамента торговых операций криптофонда ICB Fund Чэнь Лиминь. По его словам, биткоин и Ethereum за счет их волатильности могут представлять ограниченный интерес, однако привязанные, например, к доллару стейблкоины способны стать хорошей альтернативой , учитывая риски вторичных санкций. Расчеты в цифровых активах сейчас также могут вестись со странами, которые выступают хабами для параллельного импорта: Казахстаном, Грузией, ОАЭ, Турцией и Израилем, считает эксперт.

Объем таких операций должен быть сбалансирован, чтобы не приводить к рискам для финансовой стабильности страны и в то же время помогать повышению эффективности и цифровой трансформации экономики, отметил директор BitRiver по взаимодействию с государственными органами Олег Огиенко. По его словам, сейчас подобные сделки регламентируются в других юрисдикциях.