НАТО и расчет: альянс перекладывает усиление фланга на восточные страным

Военно-политическое руководство Эстонии оказалось неприятно удивлено новостью о выводе из республики сотни британских военнослужащих к Новому году. Этот шаг почти вдвое сократит военное присутствие Великобритании в регионе. Ситуация вызывает у эстонской политэлиты серьезное беспокойство. Власти пытаются преодолеть его, отпуская рекордные суммы на развитие собственной армии. В этом Эстония не одинока — соседняя Латвия тоже делает ставку на радикальное усиление своих вооруженных сил. Подробности — в материале «Известий».

Гуд бай, Эстония

Постоянный небольшой контингент НАТО находится в Эстонии, как и в прочих странах Балтии, с 2017 года. Эстонский батальон альянса традиционно возглавляет Великобритания. В феврале этого года Лондон объявил о том, что удваивает свои силы в Эстонии примерно на тысячу военнослужащих — в рамках общего расширения сил НАТО в Восточной Европе. Таллин тогда получил дополнительных британских военных, танки и бронетранспортеры. А в июне министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил об обязательствах направить в Эстонию еще тысячу военнослужащих — в рамках реализации планов НАТО по «защите Восточной Европы от нападения России».

Однако на практике выходит иначе. Британское издание The Times со ссылкой на источники во власти сообщило, что батальон военнослужащих этой страны численностью 700 человек в декабре вернется домой. Планов по его замене нет. Таким образом, начиная с января 2023 года в Эстонии останется только одна боевая группа королевских гусар численностью 900 человек — та, которую доставили в регион в порядке ротации в сентябре. В министерстве обороны Великобритании уточнили, что «дополнительную боевую группу всегда предполагалось размещать временно».

Нато и расчет Фото: Global Look Press/Mihkel Maripuu via www.imago-ima

Один из источников поделился с The Times мнением о том, что британская армия в настоящее время слишком незначительна и у нее чересчур мало военнослужащих для того, чтобы обеспечить свое присутствие в стратегических точках земного шара. На самом деле относительно величины британской армии поступают противоречивые сигналы. Многие жалуются, что содержание вооруженных сил ложится на страну тяжким бременем. В ближайшее время армия Великобритании, как ожидается, сократится до 72,5 тыс. человек: столь малочисленной она не была со времен наполеоновских войн. Впрочем, премьер-министр Лиз Трасс пообещала к 2030 году увеличить военные расходы до 3% от ВВП. В связи с этим министр обороны Уоллес сообщил, что благодаря росту военных расходов численность вооруженных сил страны увеличится — впервые с момента окончания холодной войны.

Уменьшение британского контингента в Эстонии не всеми воспринимается положительно. Впрочем, некоторые страны НАТО считают, что из-за военных действий на Украине странам Балтии не стоит опасаться вооруженного конфликта с РФ.

В свою очередь, глава Сил обороны Эстонии генерал-лейтенант Мартин Херем сообщил местной прессе, что предстоящий вывод британских войск не стал для него новостью — его предупредили об этом заранее. «Конечно, численность союзных сил в Эстонии важна. Но мы также должны посмотреть, какие у нас есть и другие возможности — и у нас должно быть всё готово, чтобы ими сразу воспользоваться», — призвал Херем.

Рекордный военный бюджет

Нато и расчет Фото: Global Look Press/Graigg Faggionato

К числу упомянутых им «возможностей» эстонский главнокомандующий относит развитие разведки, артиллерии и ПВО местных Сил обороны. На фоне новостей об отбытии половины британского контингента эстонские «ястребы» сумели выбить для себя рекордный военный бюджет на 2023 год. В конце сентября военные расходы государства решили увеличить до рекордных € 748 млн — это 2,31% от ВВП. На эти цели в бюджет заложили дополнительные €103 млн.

Сообщается, что в расходы военного бюджета 2022 года включен будущий контракт на закупку противокорабельных ракет на €46 млн. Кроме того, €25 млн будет выделено на приобретение крупнокалиберных боеприпасов и €25 млн — на колесную бронетехнику. €15 млн пойдут на закупку мобильной артиллерии.

Также начнется строительство нового военного городка Сил обороны Эстонии в Раади, где будут размещены новые здания Центра военной медицины и медицины катастроф. В сентябре Эстония провела у российской границы крупномасштабные учения резервистов «Шип-2022». Наконец, эстонский министр обороны Ханно Певкур не теряет надежды на то, что удастся продлить присутствие в стране усиленной группировки британских солдат в стране. По его словам, «нельзя исключать, что британцы сюда вернутся или приедут какие-то другие союзники». В свою очередь, премьер-министр страны Кая Каллас заявила, что с самого начала было известно то, что пребывание дополнительного британского контингента в Эстонии было временным.

Каллас похвалилась хорошими отношениями со своей нынешней британской коллегой Лиз Трасс. В конце прошлого года, пребывая в статусе главы МИДа, она специально прибыла в Эстонию, чтобы прокатиться на танке вдоль российской границы. По словам Каллас, она обсудит с Трасс степень присутствия британских войск в Эстонии.

Нато и расчет Премьер-министр Эстонии Кая Каллас с секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном на военной базе Тапа Фото: Global Look Press/Mihkel Maripuu via www.imago-ima

В связи с этим эстонский оппозиционный публицист Аллан Хантсом отмечает: «Забавно, что решение вывести из Эстонии половину своего воинского контингента Лондон принял сразу вскоре после того, как Путин объявил о начале частичной мобилизации в России. Не хочется напрямую упрекать джентльменов в том, что они испугались, но в совпадение верится с трудом. Впрочем, эстонские массмедиа, передавая эту новость, тут же поспешили утешить своих читателей тем, что уход англичан объясняется, дескать, тем, что Россия в результате своих действий на Украине сильно ослабла, так что бояться нечего, тем более что здесь еще 900 британских «гусар» остались. Однако премьер Эстонии Кая Каллас в ослабление России, видимо, верит мало, так как запросила телефонный разговор со своей британской коллегой Лиз Трасс — той самой, кстати, что не так давно героически позировала у нас в Эстонии на танке Challenger 2».

Доктор политических наук, профессор СПбГУ Наталья Еремина в беседе с «Известиями» отметила, что британцы оказались не в состоянии увеличить свой контингент в Эстонии, так как испытывают недостаток людей в сухопутных подразделениях.

— В последнее время они делали упор на формирование подразделений так называемого гибкого реагирования, выделяли значительные средства на сферу кибербезопасности. Кроме того, руководство Великобритании предпочитает воспринимать свою страну в первую очередь как морскую державу. Поэтому при выборе, куда направить финансирование, его скорее выделят на нужды флота — в частности, сейчас британцы строят несколько новых атомных подводных лодок класса Astute. Кроме того, британцы сейчас все свои силы направляют на украинский фронт событий. Поэтому нельзя исключать передислокации части британских военнослужащих из Эстонии на территорию Украины. В том числе, для обслуживания британского оружия, которого сейчас довольно много в распоряжении ВСУ, — не исключает Еремина.

Нато и расчет Фото: Global Look Press/Sergei Stepanov

Латышей начнут призывать

В соседней Латвии 29 сентября парламент принял важное решение — концептуально поддержал законопроект о Службе государственной обороны (СГО) и другие поправки к ряду законов, предусматривающие введение в стране системы призыва. Его еще предстоит утвердить в нескольких чтениях, но уже нет особых сомнений в том, что это произойдет . До последнего времени Латвия оставалась единственной из стран Балтии, где набор армии производился чисто на контрактной основе — но скоро это закончится. Планируется, что в армию будут призываться мужчины в возрасте от 18 до 27 лет, а с 2028 года добровольно смогут служить и женщины. Первый призыв может состояться уже в январе 2023 года.

Срок службы в регулярных войсках Национальных вооруженных сил (НВС) составит 11 месяцев. Решение не призывать на военную службу может быть принято в отношении нескольких категорий граждан: не соответствующих по состоянию здоровья, учащихся, осужденных в тюрьмах и других.

Председатель комиссии по обороне, внутренним делам и борьбе с коррупцией Юрис Ранцанс напомнил, что Россия уже объявила частичную мобилизацию, а Латвия всё еще ведет дискуссии. «В нынешней геополитической ситуации нельзя терять время на разговоры! Закон следует принять, а позже при необходимости внести в него изменения», — заявил депутат. А депутат Янис Домбрава назвал начавшуюся в России мобилизацию прямым риском для безопасности стран Балтии. По его словам, отмена обязательной воинской службы в Латвии в 2006 году «была ошибкой».

Нато и расчет Системы залпового огня (РСЗО) HIMARS Фото: Global Look Press/Sgt. James Hobbs

На днях представители латвийских НВС с гордостью рассказали, что в их очередных учениях принимают участие реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, получившие широкую популярность в ходе боевых действий на Украине. Две таких установки привезли в Латвию представители Сил специальных операций США в Европе. Как сообщило министерство обороны Латвийской Республики, цель маневров — продемонстрировать совместные действия НВС и Вооруженных сил США. Латыши взяли на себя работу по обнаружению и идентификации учебных целей, а американцы — по обеспечению огневой поддержки. Доставленные в республику системы HIMARS отвезли на военный полигон «Шкеде» в Вергальской волости для проведения учебных стрельб ракетами по целям в эксклюзивной экономической зоне Латвии в Балтийском море. После окончания учений американцы, уезжая, заберут свои ракетные комплексы с собой. Но латвийские военные объявили, что хотели бы обзавестись установками HIMARS на постоянной основе.

Ранее из-за проводимой в РФ мобилизации глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох призвал НАТО сильнее укреплять свои позиции на восточном фланге альянса. «Мобилизация в РФ — это дополнительный аргумент, чтобы на востоке было больше НАТО, чем до текущего момента», — отметил Солох. Однако, как показывает пример Эстонии, альянс далеко не всегда готов поддерживать на своем восточном фланге усиленное присутствие воинских контингентов западноевропейских государств.