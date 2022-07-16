Латвии очень НАТО: зачем страна зовет женщин в армию

Латвия планирует вернуть обязательный призыв в армию: стране нужно больше потенциальный защитников, в том числе и среди женщин. Политиков не смущает, что реформа обойдется в огромную сумму, — и это на фоне двухзначной инфляции. Из-за высоких цен почти каждый житель вынужден экономить. Не за горами осень, и правительство рекомендует копить деньги на отопление — тарифы будут неподъемными. Подробности — в материале «Известий».

Женщин — в строй

Вводить всеобщую военную службу будут постепенно — в течение пяти лет. Со следующего года начнут призывать добровольцев. Они смогут выбирать между простой военной службой, занятиями в гвардии в течение пяти лет (по 20 дней в году), курсом командира отряда или альтернативой в учреждениях министерства внутренних дел или здравоохранения. И лишь в 2027-м начнется обязательный для всех призыв. Однако если добровольцев окажется слишком мало, новый порядок введут уже с 2024-го, допустил министр обороны Артис Пабрикс.

Президент Эгилс Левитс в целом с идеей согласен: «Можно обсуждать, должна ли эта служба быть обязательной только для мужчин или для женщин тоже. Я в любом случае выступаю за принцип равноправия. Женщины тоже должны быть готовы защищать свою страну». Кроме того, к службе необходимо привлечь граждан, проживающих за пределами страны, считает президент. Правда, он не уточнил, как собирается это делать — поставить под ружье уклониста, уехавшего, например, в Ирландию, власти не смогут.

Латвии очень НАТО Фото: Global Look Press/Victor Lisitsyn

Армия Латвии стала профессиональной в 2007 году. В большинстве стран НАТО воинской повинности нет, но соседи Латвии не торопились с реформами: в Эстонии призыв сохранили, в Литве после долгих экспериментов вернулись к старой практике. При этом в Риге давно обсуждали, как увеличить число военных.

Прошлой зимой Пабрикс приводил расчеты: на 3 тыс. призывников понадобится по €100–130 млн каждый год, единовременные вложения в инфраструктуру составят около €600 млн. К лету цифры значительно выросли. При этом военный бюджет, как и требует альянс, составляет более 2% от ВВП, и с такими расходами его придется удвоить.

Свежих опросов общественного мнения по этой теме пока нет. Однако каждый год армия набирает всё меньше и меньше потенциальных военнослужащих, что красноречиво говорит о приоритетах молодежи. Командующий Национальными вооруженными силами Леонид Калниньш увязывает недобор с демографической ямой, случившейся 20 лет назад, а также со сравнительно небольшими зарплатами — «солдат в первый год получает на руки около €1000–1050, которые формируются из оплаты труда, компенсаций за питание и проживание».

Молодежь откосит в Европу

Демографическая ситуация в Латвии действительно крайне неприятная. «Очень плохая, но не полностью катастрофическая», как выразился ведущий демограф страны Илмарс Межс. Официально там проживает почти 2 млн человек. Пенсию по старости получают 440 тыс. (около 22% населения), средний размер выплат — чуть более €430. Финансовая нагрузка падает на плечи работающих — их около 900 тыс. (около 45% населения). Молодежь предпочитает уезжать на заработки в европейские страны.

Латвии очень НАТО Фото: Global Look Press/Victor Lisitsyn

На момент провозглашения независимости в Латвии насчитывали 2,7 млн человек. С 1995-го, когда страну покинули российские военные и члены их семей, население, только по официальным данным, сократилось на 600 тыс. Беби-бум пришелся на годы перестройки — и с тех пор детей появлялось всё меньше и меньше. В 2021-м смертность в два раза превысила рождаемость. По пессимистичным оценкам, через два-три поколения в Латвии останется меньше миллиона жителей .

— Массовая эмиграция началась с 1991-го, форсировано пошла с 2004-го — после вступления в ЕС, сильный всплеск пришелся на кризис 2008-го. Исход населения был настолько велик, что одной из генеральных линий стала политика реэмиграции — возвращения уехавших. В первую очередь молодежи. И теперь всеобщим призывом в армию они перечеркнут эту работу , — говорит главный редактор информационного портала Baltnews Андрей Стариков.

Латвийское государство перешло на милитаристскую модель, считает он, и вопросы миграции и демографии отошли на второй план. Мадридский саммит НАТО стал стимулом для Прибалтики тратить еще больше на военные нужны.

— Им надо показать приверженность милитаристской модели, а значит, увеличивать собственные силы и загонять молодых людей в натовские кирзовые сапоги. Это не модель развития, это модель существования на военных подачках. Она недолгосрочна и несет в себе потенциальные риски военной провокации — если ружье висит на стене, оно, конечно, пальнет. А молодежь продолжит уезжать , — уверен Стариков.

Без российских энергоносителей

При этом в Латвии скачок инфляции — за год потребительские цены выросли на 19%. Жители рассчитывали, что июнь станет периодом затишья после резкого повышения тарифов на электроэнергию в мае, но и в этом месяце всё дорожало. А в июле повысили тарифы на газ. В зависимости от объемов потребления цены выросли на 65–90%, сообщила латвийская газовая компания Latvijas Gaze. В некоторых регионах, например в Адажском крае, за голубое топливо придется платить в четыре раза больше. Предприниматели и продавцы перекладывают производственные затраты на потребителей.

Латвии очень НАТО Фото: Global Look Press/Victor Lisitsyn

Рига прежде импортировала 90% необходимого объема газа из России, но перестала его получать в начале апреля, не согласившись с требованиям Москвы использовать новый формат расчета за поставки. Свое решение пересматривать не намерена, заявил глава правительства Кришьянис Кариньш. Сейчас газ поступает в Латвию через Клайпедский терминал СПГ и Инчукалнское подземное газохранилище.

— Большинство латвийцев изменили потребительские привычки — начали экономить. Они копят деньги на осень, потому что не знают, как будут оплачивать отопление. И власти допускают схему, по которой люди будут получать газ и электроэнергию в долг, а расплачиваться в теплые месяцы , — рассказывает Стариков. — Многие пересели на велосипеды, потому что цены на бензин всё выше и выше . Банка самого простого масла для жарки стоит €10, хотя еще пару лет назад можно было найти в три раза дешевле. Панически разбирают сахар и соду — те товары, которые не захотели ввозить из России и Белоруссии. Это огромный потенциал для социального протеста.

— Для трех прибалтийских стран основным источником инфляции являются цены на энергоносители. Но ссылаться только на антироссийские санкции не совсем справедливо, — объясняет Владимир Оленченко, старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН. — Прибалтика инициировала отключение от общей с Россией системы энергоснабжения, пытаясь разорвать электрическое кольцо БРЭЛЛ, и закупает энергию на бирже Северной Европы Nord Pool. Что обходится в среднем на 20% дороже.

Вторая проблема — цены на продовольствие, они зависят не от внутреннего потребителя, а от внешнего. Оленченко приводит наглядный пример: в Советском Союзе Латвия, производившая сахарную свеклу, была из одним из основных поставщиков сахара. Но после присоединения к ЕС ей не нашлось места в разделении труда, страна свернула производство свеклы и закупает сахар у Дании.

Латвии очень НАТО Фото: Global Look Press/Victor Lisitsyn

— Власти наращивают военные расходы, экономя на социальной сфере. Интересы жителей оказываются на втором или даже третьем плане, а на первом — милитаристские усилия, — подчеркивает Оленченко. — Возможная причина этого кроется в составе латвийского правительства: премьер-министр Кариньш — американский гражданин, президент Левитс, словно отбывает вахту, а вообще живет за рубежом — в Бельгии.