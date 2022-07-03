Раздражающее гостеприимство: Литва и Латвия пытаются ограничить поездки своих граждан в Белоруссию

С 15 апреля жители Литвы и Латвии могут пересекать границу Белоруссии без оформления визы. Эту возможность простые латыши и литовцы охотно используют, невзирая на окрики своих властей. В последнее время в Белоруссии расцвел экономический, медицинский и обыкновенный туризм, а приезжие прибалты щедро вливают в местную экономику привезенные с собой евро. Но это предсказуемо вызвало раздражение властей Литвы и Латвии, страстно убеждающих своих жителей «не питать вражескую экономику», запугивающих их «провокациями», с которыми, дескать, можно столкнуться в Белоруссии. Увещевания не помогли — и приходится переходить к политике ограничений и запретов. Подробности — в материале «Известий».

«Наливаю полный бак и месяц езжу»

27 июня государственный пограничный комитет Белоруссии сообщил, что с начала действия «безвиза» такой возможностью воспользовались 88 649 иностранцев: 58 697 граждан Литвы, 7593 негражданина и 22 359 граждан Латвии. Только за выходные с 24 по 27 июня в страну въехало 5212 жителей республик Прибалтики: 3515 граждан Литвы, 1324 гражданина и 373 негражданина Латвии. Такой интерес прибалтов к соседней стране не должен вызывать удивления. Ситуация в Латвии и Литве сейчас откровенно невеселая: наблюдается рекордная инфляция и рост цен. На этом фоне в семь раз увеличилось число латышей и литовцев, пересекающих границу с Белоруссией.

Сотрудники госорганов, работающие на латвийских пунктах пограничного контроля Силене и Патерниеки, отмечают, что если раньше их ежемесячно пересекала тысяча легковых транспортных средств, то после отмены запретов число латвийских автомашин, следующих в Белоруссию, увеличилось до 6–7 тыс. в месяц. Латвийцы и литовцы используют возможность привезти из соседней страны дешевые товары: масло, сахар, алкоголь и горючее. Латвийские и литовские фирмы-перевозчики тем временем организуют новые маршруты автобусов в Белоруссию, которые более чем востребованы.

27 июня в белорусском минтрансе заявили, что хотели бы возобновить рейсы пассажирских поездов в Литву, Латвию и Польшу, существовавшие до начала пандемии COVID-19. Представители ведомства уверяют, что неоднократно предлагали властям этих трех стран снова запустить поезда. Но всякий раз получали отказ, даже невзирая на снятие антиковидных ограничений. Минск напоминает, что в допандемийный период на перевозки с Литвой, Латвией и Польшей приходилось порядка 20% всего белорусского международного сообщения. Так, в 2019 году число пассажиров, перевезенных железнодорожным транспортом между Белоруссией и Литвой, достигло 380 тыс. человек, между Белоруссией и Польшей — 225 тыс., между Белоруссией и Латвией — 20 тыс. Сегодня же возобновление этих рейсов было бы востребовано как никогда. Но власти в Варшаве, Вильнюсе и Риге на подобные предложения всякий раз отвечают, что ни в коем случае не одобрят каких бы то ни было действий, идущих на пользу «диктаторскому режиму Лукашенко».

Раздражающее гостеприимство 1 Фото: ТАСС/Федосенко Наталия

Государственное «Латвийское радио» поговорило с некоторыми из соотечественников, съездивших к белорусам. «Теперь можно свободно перемещаться, покупать продукты... Там наполовину дешевле, поэтому с женой и едем. Тот же сахар покупается, рыба, консервы... Конечно, ограниченное количество товаров, но с женой можем привезти уже двойной объем. То же самое горючее... Я наливаю полный бак и месяц езжу. Там дизель 80 центов стоит. А у нас за €2», — рассказывает Михаил.

«В связи с тем что Белорусская Республика отменила визовые требования для жителей Латвии, значительно увеличился поток легковых автомобилей в местах пересечения границы Силене и Патерниеки», — подтвердил «Латвийскому радио» главный инспектор Управления пограничного контроля и иммиграции Государственной пограничной охраны страны Владимир Шерст.

Очереди на границе длинные, но людей это особо не пугает. Латвиец Валерий рассказывает: «В последний раз очередь была длинная — 44 машины. Надо было простоять 17 часов».

Владимир Шерст отметил, что для осмотра каждой машины необходимо по меньшей мере пару часов. По его словам, есть дни, когда очереди особенно растягиваются. «В основном выстраиваются по выходным и праздничным дням. С утра, выезжая из Латвии, и вечером, возвращаясь домой. Были случаи, когда восемь часов занимало пересечение границы только в одну сторону», — рассказывает Шерст.

В среднем латвийцу или литовцу, путешествующему на легковом автомобиле, стоит рассчитывать провести три-четыре часа на КПП. Правда, на общественном транспорте пересечение границы происходит быстрее. Латвийцы сейчас много ездят в Белоруссию автобусами, стартующими с автовокзала в Даугавпилсе. Есть несколько рейсов в Минск, Витебск и другие города. Зачастую они так заполнены, что некоторым пассажирам приходится ехать стоя.

Восторг и позитивные эмоции

Изначально многие латыши и литовцы ездить в Белоруссию побаивались. Причем из опасений не столько белорусских, сколько собственных властей. Ходили слухи, что тех, кто съездит «в гости к Батьке», будут увольнять с работы и подвергать прочему прессингу. Однако постепенно страх отступил. Сейчас люди не только едут в Белоруссию, но уже и выкладывают в соцсетях сделанные там фото, делятся впечатлениями от увиденного и услышанного. И этот опыт для них оказался преимущественно благоприятным.

Корреспондент «Известий» поговорил с некоторыми их латвийцев и литовцев, совершивших поездку в Белоруссию. « Я сначала поглядывал по сторонам с настороженностью, а потом оттаял. Главное, что подкупило меня в отношении к белорусам — это их исключительная приветливость и доброжелательность. Люди, с которыми я здесь общался — работники магазинов, банков, гостиничный персонал, простые обыватели на улицах, — всегда улыбались, демонстрировали готовность помочь словом и делом. Даже если это выходило за примеры их прямых рабочих обязанностей. А еще тут всё очень дешевое, что особенно бросается в глаза на фоне подорожания всего и вся, наблюдаемого в странах Балтии», — делится латвиец Валерий, совершивший поездку из Валмиеры в Витебск. По его словам, при первой же возможности он вновь посетит гостеприимную Белоруссию.

Раньше многие латвийцы и литовцы старались задержаться в Белоруссии не больше чем на один день. Но теперь они осмелели, и некоторые гостят подолгу. Работники гостиниц Полоцка, Витебска и других приграничных городов со своей стороны свидетельствуют, что в последнее время прибалты составляют значительную часть их постояльцев. Причем люди приезжают не только за продуктами и горючим. В последние месяцы расцвел медицинский туризм: цены на врачебные услуги в Белоруссии значительно меньше, чем в Прибалтике.

Еще интересный факт — 9 Мая в Минске в огромной колонне «Шествия поколений» (объединенная акция «Беларусь помнит» и «Бессмертный полк») шла группа приезжих из Прибалтики с флагом Латвийской ССР. Как известно, страны Балтии запретили у себя празднование Дня Победы, а за использование советской символики там грозит серьезное наказание. Но благодаря белорусскому «безвизу» русские прибалты получили возможность отпраздновать святую для них дату на территории соседей.

Раздражающее гостеприимство 2 Группа с флагом Латвийской ССР на «Шествии поколений» в Минске Фото: РИА Новости/Виктор Толочко

Наконец, приезжие латвийцы и литовцы сочетают приятное с полезным: не только закупаются, лечатся, но и с удовольствием отдыхают в Белоруссии, наслаждаясь ее прекрасной природой, вкусной местной кухней, совершая экскурсии по многочисленным здешним туристическим достопримечательностям. Есть и те, кто специально приезжают в паломничество в белорусские храмы и монастыри. На улицах белорусских городов теперь даже можно встретить группы гостей из Евросоюза, следующих за экскурсоводом и увлеченно фотографирующих увиденное ими здесь. «Оттаяв», приезжие отпускают злые шутки в адрес представителей собственных властей, уверявших, что в Белоруссии латышей и литовцев встретят только озлобленные голодные люди и всяческие неприятности.

Однако без неприятностей и в самом деле не обходится — вот только чинят их приезжим прибалтам не белорусы, а собственные власти. Некоторые жители Латвии, съездившие в Белоруссию на личном автотранспорте, сообщали, что родные пограничники выдавали им лист, на котором на трех языках изложен запрет на приобретение там автомобильного топлива для личного пользования. Впрочем, судя по отзывам «бывалых», раз на раз не приходится. Иногда, по их словам, латвийские пограничники даже замеряют количество топлива на въезде в Белоруссию, чтобы сравнить с уровнем на обратном пути, а иногда даже не смотрят.

«Ездили вчера. На границе из Латвии подписали бумагу, что в курсе, что нельзя заправляться в Беларуси. Никто не замерял, сколько топлива в баке. Туда — три часа стояли. Белорусы пускали по две машины. Обратно — две границы за час. На нашей даже не подошли таможенники. Как-то так», — поделилась одна из женщин. Но некоторым водителям повезло меньше. «Вам вчера повезло, а моих знакомых отправили назад сливаться», — отметила другая жительница Латвии и рассказала, что при выезде проверяющие даже замеряли уровень топлива в баке.

Прекратить «безобразие»!

Одно лицо без уплаты таможенного налога может ввозить в Латвию из Белоруссии товары стоимостью €300 — до 10 кг сахара, кофе, макароны, до 2 кг меда. Можно было везти также акцизные товары — в том числе 2 л крепкого алкоголя, 40 сигарет, но только для собственного потребления и не чаще одного раза в семь дней. Но этот порядок решило изменить латвийское министерство финансов — там предложили сократить перемещение людей через границу с Россией и Белоруссией за акцизными товарами, увеличив период разрешенного ввоза с семи дней на 30 дней. Если на данный момент за акцизными товарами в Белоруссию и Россию можно отправиться из Латвии один раз в неделю, то законопроект предусматривает, что в дальнейшем можно сделать только раз в месяц. В аннотации к документу прямо указывается, что поправки направлены на то, чтобы удержать граждан Латвии от поездок в Россию и Белоруссию для приобретения акцизных товаров для собственного потребления.

В латвийском минфине отмечают, что минувшей весной любой автотранспортной компании, учрежденной в России или Белоруссии, было запрещено перевозить товары в ЕС, в том числе транзитом. После чего Россия и Белоруссия ввели ответные санкции, запретив перевозить товары по своей территории автоперевозчикам из ЕС. Однако Белоруссия разрешает им въезжать в страну и перегружать товары на границе. Это означает, что автоперевозчики могут, как физические лица, покупать алкогольные и табачные изделия якобы для собственного потребления. Сложившаяся ситуация власти Латвии очень тревожит. Они увидели в этом «лазейку», возникшую в столь тщательно выстроенном санкционном барьере. Ее постарались перекрыть как можно более плотно, хоть и не полностью.

Раздражающее гостеприимство 3 Фото: РИА Новости/Михаил Голенков

Вообще власти Литвы и Латвии очень раздражены массовым стремлением своих граждан посетить Белоруссию. Это рушит нарративы государственной пропаганды, рисующей соседнее государство как нищую и неудачливую страну, прозябающую под пятой «диктаторского режима Лукашенко». Литовцев и латышей запугивают, что в Белоруссии они могут стать жертвами «провокаций» и «агрессивной вербовки» и никто за них там, дескать, не заступится.

«Несмотря на введенный Белоруссией безвизовый режим, мы настаиваем на том, что латвийцам не следовало бы туда ездить», — подчеркнула на заседании комиссии сейма Латвии по иностранным делам парламентский секретарь МИДа Занда Калниня-Лукашевица. Она заявила, что, «если латвийцы окажутся в опасной ситуации, МИД не сможет оказать полноценную консульскую помощь», и добавила, что «в Белоруссии перестали существовать права человека, которые всегда там были на низком уровне». Калниня-Лукашевица уверяет, будто белорусские власти поместили в психиатрическую больницу некоего гражданина Латвии, в телефоне которого обнаружили «сообщения, осуждающие режим Лукашенко». Однако те латвийцы, которые реально побывали в Белоруссии, отрицают, что там у них кто-либо пытался проверить содержимое телефонов.