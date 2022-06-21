По мере — возможности: как Россия ответит Литве на блокаду Калининграда

Россия должна принять жесткие экономические меры в ответ на действия Литвы по блокаде железнодорожного транзита, считают в Совете Федерации и Госдуме. Об этом «Известиям» заявили в руководстве Верхней палаты и в комитете Госдумы по делам СНГ. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов полагает, что ответом могло бы стать исключение портов Прибалтики в части экспорта товаров России и Белоруссии, а также запрет маркировки импортного алкоголя, провозимого через эту страну. По мнению экспертов, действия Литвы нужно расценивать как провокацию, реагировать на которую России не стоит.

Ответить надо

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев считает, что Россия должна ответить на блокаду Калининграда экономическими мерами.

— Я хотел бы дождаться завершения юридического анализа всей этой ситуации. То, что она требует реакции со стороны России, у меня не вызывает никаких сомнений. Мы сейчас наблюдаем ситуацию, когда Литва пытается представить свою позицию как четкое следование инструкциям Евросоюза. Сам Европейский союз берет паузу и пока этого не подтверждает. Поэтому характер наших ответных мер будет зависеть от того, кто в конечном итоге понесет ответственность за происходящее: Литва или Европейский союз, — пояснил он «Известиям».

По его словам, в первую очередь следует рассматривать меры экономического воздействия, которые должны быть чувствительными и болезненными для другой стороны.

— Эта ситуация для нас абсолютно неприемлема и нетерпима, — подчеркнул сенатор.

Справка «Известий» 18 июня Калининградская железная дорога получила уведомление от Литвы о прекращении транзита товаров, попавших под санкции Евросоюза. Под запретом оказалось до 50% номенклатуры грузов, в том числе стройматериалы, металлы и главное – топливо: уголь, бензин, дизель. При этом литовская сторона заверила, что весь погруженный до 17 июня российский транзит проедет через территорию республики. По предварительным оценкам, под запрет попадает порядка 40–50% всех грузов, которые перевозились между Калининградской областью и другими российскими регионами.

С этим мнением согласен глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

— Проблему с транзитом надо было разрешить давно. Я об этом говорил, еще когда мы разрешали с участием НАТО ситуацию с афганским транзитом. В обмен на это надо было закрепить калининградский транзит, но этого не было сделано в расчете на партнерскую работу и сотрудничество, — заявил парламентарий «Известиям».

Как ответить на эти недружественные действия сейчас, должно решить правительство, полагает он.

— Оно может принять экономические меры, которыми заставит литовцев отказаться от блокады региона. Конечно, можем делать и политические заявления, но все это от лукавого, так как ни к чему не приведет. Хотя это решение Литвы нарушает наш суверенитет, воевать с ними не хочется, — отметил депутат.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов считает, что ответом, в том числе, может стать исключение портов Прибалтики в части экспорта товаров из России и Белоруссии, а также запрет маркировки импортного алкоголя, провозимого через эту страну.

— Калининград может перевести все необходимые товары по морю, но для этого нужен очень большой флот. Сейчас это не требуется. Речь идет о замещении транзита отдельных категорий грузов, подпадающих под санкционный запрет. Это примерно 40% грузооборота, — пояснил «Известиям» губернатор.

По его словам, эти грузы можно заместить теми, что идут по морю, но могут быть перевезены и «по земле».

— Нам для этого потребуется примерно семь дополнительных судов разного класса. Одно из них уже выходит на линию на этой неделе — это сухогруз «Холмогорье». Ещё шесть судов есть на Балтике и тоже готовы встать на линию, — отметил глава субъекта.

«Известия» направили запросы в Минэкономразвития и правительство с вопросом о возможных ответных мерах России.

Министерство переадресовало вопросы к Федеральной таможенной службе, которая в свою очередь посоветовала обратиться в Калининградскую областную таможню. Там «Известиям» сообщили, что работа таможни на автомобильных пунктах пропуска не изменилась.

— На МАПП Чернышевское (российско-литовский участок границы) за сутки оформлено на въезд в РФ 233 грузовых а/м, на выезд — 202, — сообщил представитель местной таможни.

Почувствуют все

О том, что Москва вскоре объявит о своем ответе на решение Вильнюса начать транспортную блокаду Калининградской, 21 июня заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, который прибыл в регион для оценки ситуации.

— Это серьезно скажется на жителях Литвы, — сказал он во время совещания по актуальным вопросам национальной безопасности в округе.

Николай Патрушев обратил внимание, что Вильнюсом были нарушены нормы международного права. Россия в настоящее время уже занимается проработкой ответных мер, в том числе — и в межведомственном формате. При этом он отметил, что РФ необходимо усилить охрану государственных границ.

— В связи с формированием новых угроз из-за возможного вступления в НАТО Финляндии и Швеции, свертывания приграничного сотрудничества европейских стран с нашей страной, а также в связи с отсутствием официальной демаркации государственной границы между Россией и Эстонией, требуется принятие дополнительных мер по совершенствованию сил и средств, обеспечивающих защиту и охрану государственной границы, — подчеркнул секретарь Совбеза.

В минувший понедельник, 20 июня, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение Вильнюса является «нарушением всего и вся». РФ в течение нескольких дней проанализирует ситуацию, после чего примет взвешенное решение об ответных мерах.

В тот же день глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заверил, что блокады Калининграда нет, а Литва лишь выполняет санкции объединения. Он указал, что перевозки пассажиров и товаров между Калининградом и другими регионами России продолжаются. Остановлены только перевозки тех товаров, экспорт, импорт и транзит которых через территорию ЕС запрещен.

Зампред комитета СФ по международным делам Андрей Климов в разговоре с «Известиями» подчеркнул, что безопасность и условия для нормального экономического развития Калининградской области будут обеспечены при любых обстоятельствах.

— Это не конфликт с Калининградской областью, а конфликт между Россией и непорядочным противоправным поведением ЕС и Литвы в частности. Причем, этот конфликт имеет признаки агрессии. Потому что речь идет о перемещении грузов с территории РФ на ее территорию, это не просто транзит. Причем, понимание этого было достигнуто в соглашении ЕС и РФ 11 ноября 2002 года, — напомнил сенатор.

По его словам, то, что сейчас происходит, обязательно нужно разъяснять жителям региона, чтобы у них не было паники, а такие действия обязательно должны получить не просто оценку, а ответ со стороны России.

Между тем в МИД Литвы на запрос «Известий» сообщили, что «сухопутный транзит между Калининградской областью и другими регионами РФ не прекращался и не запрещался».

— Транзит пассажиров и товаров, не подпадающих под санкции ЕС, продолжается без ограничений. Литовская Республика не применяет на национальном уровне никаких односторонних ограничительных мер, — заверили в ведомстве республики.

Там пояснили, что Литва вместе с другими странами ЕС применяет ограничительные меры, которые вводятся в установленные даты. В данном случае речь идет о Регламенте Совета ЕС № 833/2014 от 31 июля 2014 года «об ограничительных мерах в связи с действиями России, дестабилизирующими ситуацию на Украине».

Отвлечь внимание

Запрет транзита был организован, чтобы отвлечь внимание нашей страны от военной операции на Украине, считает замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

— Не думаю, что Россия из-за этих действий Литвы будет что-то предпринимать. Реакция будет спокойной. Это не значит, что России это безразлично, — пояснил «Известиям» эксперт. — Просто в условиях военной операции на Украине, есть стремление не расширять конфликтное пространство. Поэтому, с одной стороны, мы увидели достаточно жесткое заявление МИДа, а с другой — прагматичное заявление губернатора Калининградской области, который реально представляет объемы поставок запрещенных товаров, возможности морского флота. Глава субъекта уже сказал, что все это будет перевезено на кораблях. То есть, он не стал драматизировать ситуацию

Впрочем, такие действия со стороны Литвы в Москве, конечно, запомнят, уверен политолог.

— Думаю, что это отразится на наших отношениях с этой страной в несколько отложенном варианте. У России есть возможности создать проблемы для Литвы, — убежден Владимир Жарихин.

Ответить на действия Литвы экономическими санкциями будет непросто, считает доктор экономических наук Александр Широв.

— Наши рычаги влияния на литовскую экономику относительно ограничены. Мне кажется, что вопрос должен лежать в большей степени в юридической плоскости, а если хуже, то в силовой. А с точки зрения экономики — можно давить на другие страны ЕС, которые к нам ближе: Латвию, Эстонию. Ограничивать транзит с ними. Но это тоже, наверное, не совсем правильно, так как действия предпринимает Литва, — пояснил эксперт.

Калининградский политтехнолог Анатолий Ромашко согласен с обоими экспертами.

— Визит Патрушева в Калининград показывает, насколько серьезно относятся в федеральном центре к проблеме. Но Алиханов прав, когда говорит, что регион может арендовать суда и они будут доставлять товары, которые находятся под запретом транзита. То есть, в том, что касается экономики, проблема не смертельная. 50% товаров мы сможем доставлять, — пояснил эксперт «Известиям».

С другой стороны, для населения важнее в этих условиях не потерять рабочие места, добавил он.

— Сейчас представители строительной отрасли говорят, что они на некоторое время запаслись стойматериалами впрок: и арматурой, и металлами, и цементом. Поэтому им это пока не страшно. Но, конечно, в перспективе люди будут бояться потерять работу и лишиться зарплаты, — отметил он.

Эксперт считает, что решение Литвы — скорее, попытка ударить по самолюбию России, провокация.