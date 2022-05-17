Французы назвали Калининград занозой в боку НАТО

Калининградская область — это «заноза в боку» альянса НАТО. Этот регион на берегу Балтийского моря имеет большое стратегическое значение, пишет французская газета Le Monde.

По словам авторов статьи, еще во времена СССР территория была преобразована в военную крепость для защиты в период холодной войны, а в 2016 году РФ развернула там ракетные комплексы «Искандер» взамен устаревшим комплексам «Точка». Также там появились береговые ракетные комплексы «Бастион» с дальностью до 300 км и «Редут», который достигает цели на расстояние до 450 км.

«Этого достаточно, чтобы охранять территорию Калининграда и держать НАТО на расстоянии от российской части балтийского региона», — добавили в статье.

12 мая главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в беседе с «Известиями» оценил роль Калининградской области в случае возможного конфликта между НАТО и Россией. По словам специалиста, Калининградская область — важнейший стратегический и военный форпост России, который имеет исключительные стратегическое значение и географическое местоположение. Он отметил, что там находится главная база Балтийского флота и имеется ракетный комплекс «Искандер-М» и другие системы вооружения, которые способны в случае военного конфликта дать отпор агрессии со стороны НАТО.

В тот же день журналисты канадского издания The Globe and Mail выразили мнение, что Калининград может стать одной из важнейших территорий, если напряженность между НАТО и Россией усилится.

7 мая обозреватель австралийской газеты The Conversation Стефан Вольф назвал Калининград подрывающим силы НАТО в Северной Европе непотопляемым авианосцем.

25 марта экс-командир сухопутных войск Польши генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что Польша должна поднять вопрос о принадлежности Калининградской области, которую с 1945 года «оккупировала Россия». Он добавил, что Калининградская область «не имеет военного значения», и подчеркнул, что она никогда не была русской и исторически принадлежала Пруссии и Польше.

На это заявление пресс-секретарь губернатора Калининградской области Дмитрий Лысков заявил, что Скшипчак должен подучить историю. По его словам, вопрос о возвращении Калининграда Польше «очень странный», так как польский Гданьск недавно назывался Данцигом и принадлежал другой стране.

Калининград до 1945 года входил в состав Восточной Пруссии и именовался Кёнигсбергом. В апреле 1945 года во время Восточно-прусской операции в Великой Отечественной войне советские войска штурмовали город и подняли над башней «Дер Дона» флаг СССР. По итогам Потсдамской конференции 1945 года северная часть немецкой провинции была передана СССР. В 1946 года после смерти «всесоюзного старосты» Михаила Калинина столицу региона переименовали в Калининград.