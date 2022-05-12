Военный эксперт объяснил значение Калининграда в случае конфликта НАТО и России

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в четверг, 12 мая, в беседе с «Известиями» оценил роль Калининградской области в случае возможного конфликта между НАТО и Россией.

По словам специалиста, Калининградская область — важнейший стратегический и военный форпост России, который имеет исключительные стратегическое значение и географическое местоположение.



«У нас в Калининградском особом районе создана группировка сил и средств флота и наземная группировка войск. Там находится главная база Балтийского флота и имеется ракетный комплекс «Искандер-М» и другие системы вооружения, которые способны в случае военного конфликта дать отпор агрессии со стороны НАТО», — подчеркнул Коротченко, отметив, что военное значение региона будет возрастать на фоне предстоящего вступления Финляндии и Швеции в альянс.

Эксперт отметил, что Россия предпримет необходимые меры для того, чтобы с военной точки зрения регион был еще лучше укреплен и был «неприступным бастионом» для соседних государств — членов НАТО.



«Сдерживать страны НАТО мы можем с опорой на тактическое ядерное оружие. Речь идет исключительно о мерах сдерживания, а не об угрозах, потому что диспаритет обычных вооружений и техники на стороне альянса. Для нас Западный военный округ, Балтийский флот — те структуры Вооруженных сил РФ, которые при сдерживании превосходящих сил НАТО должны опираться не только на обычные вооружения, но и тактическое ядерное оружие», — заключил Коротченко.

Ранее в этот день журналисты канадского издания The Globe and Mail выразили мнение, что Калининград может стать одной из важнейших территорий, если напряженность между НАТО и Россией усилится. Также журналисты выразили опасение, что президент России Владимир Путин может активизировать деятельность в этом «военизированном анклаве» и вдоль балтийских границ России в качестве оружия устрашения против прибалтийских членов НАТО Польши и Германии.

Анклав можно рассматривать как российский авангард в сердце Европы, добавили в издании.

7 мая обозреватель австралийской газеты The Conversation Стефан Вольф назвал Калининград подрывающим силы НАТО в Северной Европе «непотопляемым авианосцем».

Американские СМИ нередко называют регион кошмаром НАТО, а представители США неоднократно заявляли о планах «захватить» ее в случае конфликта с Россией. Так, аналитик Лексингтонского института США Сара Уайт в январе заявила, что Запад якобы может «нейтрализовать» Калининград в случае вооруженного конфликта с РФ.

Однако заместитель главы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в ответ на это заявил, что Калининград — это «лакомый кусочек» для Запада, но планы по его завоеванию остаются фантазиями. Он также обратил внимание на то, что подобные планы нужны Западу, в частности, для лоббирования интересов военно-промышленного комплекса США и других стран НАТО.