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В Канаде назвали Калининград важной территорией в возможном конфликте РФ и НАТО

GM: Калининград стал важной территорией в условиях роста напряженности между НАТО и РФ
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Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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Калининград может стать одной из важнейших территорий, если напряженность между НАТО и Россией усилится. Такое мнение высказали журналисты канадского издания The Globe and Mail.

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Авторы материала назвали Калининград критически важным центром в возможном конфликте Москвы и Североатлантического альянса.

«Сегодня в Калининграде находится российский Балтийский флот, передовые средства противовоздушной обороны и мобильные ракеты «Искандер-М», способные нести ядерные заряды», — отмечается в издании.

Также журналисты выражают опасение, что президент России Владимир Путин может активизировать деятельность в этом «военизированном анклаве» и вдоль балтийских границ России в качестве оружия устрашения против прибалтийских членов НАТО Польши и Германии.

Отмечают, что анклав можно рассматривать как российский авангард в сердце Европы.

Одним из наиболее важных для российских сил участков обозреватели сочли Сувалкский коридор — часть территории Польши и Литвы, отделяющей Калининград от союзника Москвы, Белоруссии. Предполагается, что НАТО необходимо усилить безопасность коридора, но при этом не спровоцировать роста напряженности и эскалации.

7 мая обозреватель австралийской газеты The Conversation Стефан Вольф назвал Калининград подрывающим силы НАТО в Северной Европе «непотопляемым авианосцем».

Американские СМИ нередко называют регион кошмаром НАТО, а представители США неоднократно заявляли о планах «захватить» ее в случае конфликта с Россией. Так, аналитик Лексингтонского института США Сара Уайт в январе заявила, что Запад якобы может «нейтрализовать» Калининград в случае вооруженного конфликта с РФ.

Однако заместитель главы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в ответ на это заявил, что Калининград — это «лакомый кусочек» для Запада, но планы по его завоеванию остаются фантазиями. Он также обратил внимание на то, что подобные планы нужны Западу, в частности для лоббирования интересов военно-промышленного комплекса США и других стран НАТО.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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