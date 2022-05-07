На Западе назвали Калининград подрывающим силы НАТО авианосцем

Российский Калининград — подрывающий силы НАТО в Северной Европе «непотопляемый авианосец». Об этом 5 мая заявил профессор международной безопасности Бирмингемского университета, обозреватель австралийской газеты The Conversation Стефан Вольф.

Автор уверен, что эксклав расширяет влияние России и создает «зонтик безопасности». Отмечается, что на Западе его называют зоной запрета доступа, потому Калининград подрывает свободу маневра Североатлантического альянса в странах Балтии и в Польше.

Американские СМИ нередко называют регион «кошмаром НАТО», а представители США неоднократно заявляли о планах «захватить» ее в случае конфликта с Россией. Так аналитик Лексингтонского института США Сара Уайт в январе заявила, что Запад якобы может «нейтрализовать» Калининград в случае вооруженного конфликта с РФ.

Однако заместитель главы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в ответ на это заявил, что Калининград — это «лакомый кусочек» для Запада, но планы по его завоеванию остаются фантазиями. Он также обратил внимание на то, что подобные планы нужны Западу, в частности для лоббирования интересов военно-промышленного комплекса США и других стран НАТО.

Ранее, 14 января, шведские военные сообщили о наращивании видимой деятельности на острове Готланд в Балтийском море из-за напряженности в отношениях между НАТО и Россией. Готланд — самый большой остров Швеции, имеет стратегическое значение и находится примерно в 330 км от Калининграда, штаб-квартиры Балтийского флота России.

Спустя день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия ни с кем не будет обсуждать возможность вывода каких-либо вооружений с территории Калининградской области. Эта территория принадлежит РФ, напомнил он.

Вместе с тем в декабре 2021 года шведский политолог и почетный профессор Университета Умео Пэр Саландер сообщил, что Запад выдумал «российскую угрозу» с целью мотивировать постепенную интеграцию Швеции с НАТО и Соединенными Штатами. По словам ученого, проанализировав недавние заявления шведских политиков и их реальные действия на международной арене, можно сделать лишь один вывод — о «длинной руке» Вашингтона в Северной Европе.