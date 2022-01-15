Швеция усилила патрулирование на острове Готланд из-за России

Шведские военные сообщили о наращивании видимой деятельности на острове Готланд в Балтийском море из-за напряженности в отношениях между НАТО и Россией, сообщило Reuter.

В Швеции заявили об опасениях в связи с недавним развертыванием российских кораблей в Балтийском море. Генерал-лейтенант Майкл Клаессон, начальник отдела совместных операций вооруженных сил, сообщил, что с четверга войска патрулируют гавань и аэропорт Висбю, главного города Готланда.

Клаессон объяснил перемещение военных на остров тем, что российские десантные корабли вошли в Балтийское море на этой неделе, а также последовало ухудшения условий безопасности в непосредственной близости от Швеции, пишет издание в четверг, 13 января.

«Недавние события в сфере безопасности и напряженность на уровне политики не изменили эту картину, а скорее усилили ее. Российские десантные корабли являются примером наступательной возможности. Они прошли через датский пролив Большой Бельт и далее в Балтийское море», — сказал он, добавив, что вооруженные силы недавно отметили расширение иностранного наступательного потенциала вблизи Швеции.

Готланд — самый большой остров Швеции, имеет стратегическое значение и находится примерно в 330 километрах от Калининграда, штаб-квартиры Балтийского флота России.

В декабре 2021 года шведский политолог и почетный профессор Университета Умео Пэр Саландер сообщил, что запад выдумал «российскую угрозу» с целью мотивировать постепенную интеграцию Швеции с НАТО и Соединенными Штатами. По словам ученого, проанализировав недавние заявления шведских политиков и их реальные действия на международной арене, можно сделать лишь один вывод — о «длинной руке» Вашингтона в Северной Европе.

4 декабря российское посольство в Соединенных Штатах заявило, что РФ никому не угрожает, а перемещать свои войска по своей же территории — это суверенное право любого государства. Там отметили, что именно НАТО продвигает всё ближе свою военную инфраструктуру и вооруженные силы к границам России, а также напомнили, что весной прошлого года официальные лица США уже выступали с точно такими же заявлениями, которые в итоге оказались ложными.