РФ напомнила США о суверенном праве перемещать свои войска по своей территории

Россия никому не угрожает, а перемещать свои войска по своей же территории — это суверенное право любого государства. Такое заявление сделало российское посольство в Соединенных Штатах в субботу, 4 декабря.

«Россия не представляет угрозы какой-либо стране. Развертывание российских войск на национальной территории — наше суверенное право. Это никого не касается», — сообщило посольство на своей странице в Facebook.

Таким образом дипломатическое ведомство ответило на запрос вашингтонского бюро газеты Financial Times по вопросу о якобы готовящемся вторжении России на Украину.

В посольстве отметили, что это именно НАТО продвигает всё ближе свою военную инфраструктуру и вооруженные силы к границам России. Также в ответе напомнили, что весной 2020 года официальные лица США уже выступали с точно такими же заявлениями, и в итоге они оказались ложными.

«Всё, что нужно сейчас сделать Вашингтону — заставить правительство Зеленского (президента Украины Владимира Зеленского. — Ред.) выполнять Минские соглашения», — подводится итог в сообщении.

4 декабря американская газета The Washington Post со ссылкой на чиновников в администрации США сообщила, что Россия в начале 2022 года якобы намерена осуществить вторжение на Украину, задействовав «до 175 тыс. военных». Издание сослалось на спутниковые снимки и сообщило, что силы РФ сосредоточены в четырех точках.

Ранее в ряде западных СМИ заявили о возможном российском «вторжении». В частности, 22 ноября американское агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что, по мнению разведки США, Россия якобы может планировать нападение на Украину в начале 2022 года и провести его с трех направлений, в том числе через Белоруссию.

21 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Запад искусственно нагнетает истерику своими заявлениями о якобы подготовке России к нападению на Украину. По его словам, не исключены провокации, а странам Североатлантического альянса следовало бы перестать «накачивать Украину современными вооружениями».